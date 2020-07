Casado acusa a Sánchez de practicar la "hipocresía" y el "cinismo" al hablar de pactos con el PP

Dice que en España culpa a su partido de no querer llegar a pactos y de crispar y añade que es "justo lo que hace él"

MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Pablo Casado, ha acusado este miércoles al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de practicar la "hipocresía diplomática" y el "cinismo institucional" al hablar de pactos con el Partido Popular. Así, ha recalcado que en España culpa al PP de no querer llegar a acuerdos y de crispar y ha subrayado que eso es "justo lo que hace él".

De esta forma ha respondido a Sánchez, quien en una entrevista al Corriere Della Sera --coincidiendo con su encuentro hoy en Moncloa con el presidente italiano, Giuseppe Conte-- ha descartado una coalición con el PP, recordando que en Grecia, el PASOK, el partido socialista griego, "casi" desapareció después de alcanzar un acuerdo con la derecha en el país.

En las filas del PP interpretan esas palabras como que Sánchez rechaza acuerdos con el Partido Popular y "nunca" ha pensando en pactar con esta formación. Según fuentes de la dirección nacional del PP, esas manifestaciones vienen a "demostrar la nula voluntad de acuerdo" con Casado.

En esa línea se ha pronunciado el presidente del PP, que pone el acento en que Sánchez no ha pensado en pactar con su partido: "Mientras, en España nos acusa falsamente de no pactar, de crispar y de ser antipatriotas por criticarle fuera. Justo lo que hace él", ha enfatizado.

"UN PRESIDENTE SIN SENTIDO DE ESTADO"

En un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, que ha recogido Europa Press, Pablo Casado ha afirmado que el presidente del Gobierno lo que hace "es practicar la hipocresía diplomática y el cinismo institucional".

Fuentes de la dirección nacional del PP han recalcado que Sánchez "solo mira por sus intereses personales", "mantenerse en La Moncloa a costa de lo que sea, por encima de los intereses generales de un país que necesita más que nunca el consenso y el diálogo con el principal partido de la oposición".

Desde su cuenta oficial de Twitter, el PP ha afirmado además que Sánchez "es un presidente sin sentido de Estado y que miente continuamente". "Nunca quiso pactar, dice que así desapareció el PASOK. Su obsceno interés personal por encima de los intereses del país. Otra vez", ha agregado.

LA CÚPULA DEL PP SALE EN TROMBA CONTRA SÁNCHEZ

Varios miembros de la cúpula del PP han salido en tromba contra Sánchez. El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha asegurado que Sánchez "se ha quitado la careta" y que "no decía la verdad cuando apelaba al diálogo". "Siempre ha sido el del no es no", ha declarado en Radio Inter.

Por su parte, el vicesecretario de Participación del PP, Jaime Olano, ha recalcado que Sánchez "desmonta en una frase toda la estrategia de PSOE y sus palmeros sobre una supuesta falta de voluntad de acuerdo del PP". Y en parecidos términos se ha expresado la responsable de Política Social del PP, Cuca Gamarra: "Si alguien tenía alguna duda, Sánchez se la resuelve".

El secretario de Economía, Daniel Lacalle, ha hecho hincapié en las alusiones al PASOK. "Tal vez debería pensar por qué desapareció el partido socialista francés. O por qué el partido socialdemócrata alemán se ha mantenido", ha dicho, para advertir con ironía que Sánchez es "estadista de altas miras".

Numerosos diputados del PP han arremetido también contra Sánchez en redes sociales como Alicia García, Antonio Román o Rosa Romero. "Instalado en el no es no, en la propaganda, en el poder y alejado de la responsabilidad para llegar a acuerdos para mejorar España, ha señalado Romero.