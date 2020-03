Casado denuncia que Iglesias "amenace" a los medios y a la oposición, y dice que Sánchez no tiene "principios"

Asegura que Podemos "es un partido de extrema y radical izquierda" que "prefiere" un sistema como el venezolano

El líder del PP, Pablo Casado, ha denunciado este lunes que el vicepresidente de Derechos Sociales y líder de Podemos, Pablo Iglesias, "amenace" a los medios de comunicación y a la oposición y ha asegurado que Podemos es un partido de "extrema y radical izquierda". También ha arremetido contra el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, al que ha acusado de no tener "ningún tipo de principios" y hacer "daño a todas las instituciones".

Así se ha pronunciado después de que Iglesias reconociese este domingo que los seis años de existencia del partido han sido "muy difíciles", atribuyendo parte de estas dificultades a la "campaña de cloacas" contra el partido para que no entrase en el Gobierno. "Hoy podemos sonreír y decir que no han conseguido sus objetivos, todos los aparatos del Estado y sus brazos mediáticos trabajando para que no entrásemos en el Gobierno, y hoy les decimos: Queridos amigos de las cloacas, estamos en el Gobierno".

En una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, Casado ha afirmado que "un vicepresidente del Gobierno de España amenazando a medios de comunicación es algo que debería analizarse en sus justos términos", pero ha señalado que "esto no es nuevo". Dicho esto, ha indicado que Podemos "prefiere un sistema como el venezolano" y miembros de ese partido han "alabado" al "régimen chavista".

Por eso, ha asegurado que la manera de actuar de Podemos va "contra los medios de comunicación libres, contra los periodistas que sacan información de ellos y contra la oposición". "A mí también me ha dicho eso de que me vendría a visitar a la cárcel", ha declarado el presidente del PP.

Además, ha puesto en duda que con su llegada al Gobierno el partido morado se vaya a moderar. "Ya vemos como se modera, amenazando a la prensa y a la oposición", ha abundado, para añadir que Podemos defiende la "nacionalización de empresas estratégicas" y la "expropiación de segundas residencias no ocupadas", así como la "imposición de impuestos confiscatorios como el de Patrimonio".

"DOBLE VARA DE MEDIR" ENTRE IZQUIERDA Y DERECHA

Asimismo, el presidente del Partido Popular ha afeado a Pedro Sánchez que al final acabara pactando con Podemos aunque en campaña dijo que le quitaba el sueño y ha recalcado que el jefe del Ejecutivo "no tiene ningún tipo de principios" , algo que, a su juicio, no es una "crítica" sino "una descripción".

Tras afirmar que "no ha habido presidente más radical en la historia de España" pero luego da "lecciones" de moderación a los demás, ha resaltado que hay una "doble vara de medir" entre lo que hace la izquierda y la derecha, sobre todo en los casos de corrupción, algo que ha achacado a que la izquierda "tiene patente de corso y superioridad moral".

"Esto es lo que hemos vivido en España, es el arrinconamiento del centro-derecha con una opinión pública que se encarga de criticarlo, de inventarse crisis internas del PP; de marchar incluso en el ámbito personal a Albert Rivera o a Cs; de denostar a Vox y decir que es mucho más extremista que Podemos cuando evidentemente Podemos es un partido de extrema y radical izquierda", ha enfatizado.

"HAN CRUZADO TODAS LAS LÍNEAS ROJAS"

Casado ha afirmado que el nuevo Gobierno "ha cruzado todas las líneas rojas" porque Sánchez quiere plantear una reforma del Código Penal para "indultar de facto a presos golpistas condenados por el Tribunal Supremo" y ha designado como fiscal general del Estado a la exministra Dolores Delgado que en grabaciones "insultaba" llamando "maricón a un miembro del Gobierno" y tenía constancia de que "había jueces que iban a Colombia a corromper menores y no lo denunció".

De la misma manera, ha criticado que el Gobierno esté realizando altos nombramientos sin consultar a la oposición. "Todas las normas no escritas democráticas que habían reforzado las instituciones en España se las están cargando", ha enfatizado, para añadir que "lo que están viendo en España no tiene parangón".

Casado ha aludido a la reunión entre el ministro José Luis Ábalos y la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el aeropuerto de Barajas, asegurando que el PP tuvo que "recurrir al juez de guardia para que el Gobierno no destruya las pruebas" de esa reunión con una "torturadora perseguida por la UE y por Naciones Unidas".

NO VE POSIBLE UN ACUERDO PARA RENOVAR EL CGPJ

Al ser preguntado si ve posible renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Casado ha dicho que cómo van a renovarlo "si Sánchez acaba de nombrar fiscal a Dolores de Delgado" y ha "amenazado con reformar el Código Penal para indultar de facto a Junqueras". A su entender, Sánchez "está haciendo daño a todas las instituciones" y creando "fracturas históricas", una actitud que ha calificado de "muy irresponsable".

El presidente del Partido Popular ha indicado que en los últimos 40 años los dos grandes partidos se habían puesto de acuerdo en "lo esencial" pero que ahora "es imposible" porque el nuevo Gobierno lo está "haciendo todo de forma unilateral". En cualquier caso, ha dicho que el PP está dispuesto a tender la mano al Gobierno para aprobar los Presupuestos si rompe con los independentistas y se deja claro que hay que cumplir la ley.