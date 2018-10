Casado no se fía de que el Gobierno haga un gesto sobre los políticos catalanes presos para contentar a ERC y PDeCAT

Actualizado 16/10/2018 11:29:38 CET

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Aquí puedes ver el Desayuno Informativo íntegro con Pablo Casado

El presidente del PP, Pablo Casado, ha asegurado que no se fía de que el Gobierno no haga un gesto con respecto a los políticos catalanes presos por el proceso soberanista para contentar a ERC y PdeCAT en plena negociación presupuestaria y ha exigido al Ejecutivo que no dé "indicaciones" a los jueces ni a los fiscales.

En un desayuno informativo de Europa Press, Casado ha mostrado su desconfianza en Pedro Sánchez después de la moción de censura que le aupó a la presidencia del Gobierno, en la que ha dado por supuesto que pactó "por debajo" con estos mismos partidos.

Casado ha respondido así acerca de las reclamaciones de ERC y PdeCAT de que si el Ejecutivo quiere negociar y un apoyo presupuestario tiene que mostrar movimientos sobre los presos.

"Me consta que los jueces están aplicando la ley y espero y confío en que la Fiscalía General del Estado y lo fiscales del Tribunal Supremo van a hacer lo propio. Pero pido una cosa al Gobierno: que deje de dar indicaciones irresponsables a los jueces", ha dicho el dirigente 'popular'.

Pablo Casado ha censurado así los mensajes de miembros del Ejecutivo acerca de que la prisión preventiva se está prolongando demasiado o de que en un supuesto de petición de indulto solicitado por estos políticos, el Gobierno debería concederlo. "No me fío", ha recalcado.

En su opinión, el Ejecutivo podría estar planteando gestos hacia el independentismo catalán como también hacia el vasco y ahí ha enmarcado la entrevista entre el ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y el líder de EH Bildu Arnaldo Otegi, a petición de este último según publicó El Correo.

Casado ha apuntado a posibles "compromisos inconfesables" con la formación abertzale, "de los que me temo que fue a hablar Zapatero con Otegi", ha agregado.