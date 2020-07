Casado reclama a Sánchez que deje de "jugar" con la monarquía y que defienda al rey de los "ataques" de Iglesias

Pide al presidente del Gobierno que "salga a decir" que no pretende la abdicación de Felipe VI ni un referéndum sobre la monarquía

VITORIA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Pablo Casado, ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que deje de "jugar" con la monarquía, que defienda al rey de los "ataques" de su vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y que "salga a decir" ante los españoles que no pretende la abdicación de Felipe VI ni un referéndum sobre esta cuestión, tal como han planteado algunos dirigentes de Unidas Podemos, socio del PSOE en el Ejecutivo central.

Casado ha lanzando este mensaje en el acto de cierre de campaña del PP+Cs para las elecciones vascas del domingo, en el que se ha referido al debate en torno al futuro de la monarquía en el Estado español.

El presidente del PP ha asegurado que Felipe VI es una persona "intachable", así como "un profesional y un patriota que defiende como nadie los intereses de los españoles". Por ese motivo, en referencia a las afirmaciones efectuadas en las últimas fechas sobre la monarquía por el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y por la representante de Unidas Podemos en el a Mesa del Congreso de los Diputados, Gloria Erizo, ha criticado que representantes de un partido que forma parte del Gobierno "llamen a un referéndum" sobre la monarquía y "pidan la abdicación" del rey.

"NO PUEDE CALLAR"

Casado ha advertido de que "no se puede tolerar" que Sánchez "no defienda al jefe de Estado" ante estos mensajes de sus socios de Gobierno. "No puede callar y otorgar. Exijo a Sánchez que salga a decir que no pide la abdicación ni un referéndum, por muy 'globo sonda' que esto sea en una campaña que tiene muy cuesta arriba", ha manifestado el dirigente del PP, que ha añadido que "no se puede jugar con las instituciones".

En referencia también a unas afirmaciones de Iglesias sobre la monarquía española, Casado ha asegurado que "lo inquietante y perturbador no es la monarquía, sino este Gobierno radical". Asimismo, ha reprochado a Iglesias que "la impunidad, el nepotismo y la inutilidad" que él achaca a la monarquía es, en realidad, "lo que caracteriza" al propio líder de Unidas Podemos.

El presidente del PP ha subrayado, además, que Unidas Podemos "no está exento de corrupción", y ha acusado a Iglesias de tratar de lograr la "impunidad" para sí mismo, utilizando la Fiscalía para tratar de tapar el 'caso Dina', al que se ha referido como un caso "truculento de extorsión".

"Esto no va contra el rey, va contra el sistema democrático constitucional, va contra la unidad nacional y el Estado de Derecho, contra todo lo que creemos y contra el futuro de la España que queremos legar a nuestros nietos", ha asegurado.