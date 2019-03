Casado visita esta semana seis comunidades autónomas apelando al voto "necesario" al PP para echar a Sánchez

Publicado 11/03/2019 19:12:09 CET

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Pablo Casado, seguirá esta semana con su intensa actividad de precampaña ante las elecciones generales del 28 de abril con actos en seis comunidades, en las que hará hincapié en la necesidad de apostar por el voto "fuerte" y "necesario" al PP como "única alternativa" para desalojar a Pedro Sánchez del Palacio de la Moncloa.

En concreto, Casado tiene previsto viajar este martes a Vitoria (País Vasco) y Logroño (La Rioja); el miércoles estará en Zaragoza (Aragón) y el jueves se desplazará a Valladolid (Castilla y León), según han informado fuentes de la dirección nacional del partido.

Asimismo, en su agenda figura un mitin el viernes en Sevilla, el sábado hará parada en Madrid para otro acto de campaña --en Génova no han precisado si podría ser la presentación pública de los 'número uno' al Congreso para las generales-- y el domingo regresará a Andalucía para participar en un acto en Málaga, han añadido las mismas fuentes.

De esta forma, el líder del PP sigue con su gira de precampaña electoral por España con el mensaje principal de presentarse como la "única alternativa" a Pedro Sánchez y alertar de que el voto a Cs o Vox en pequeñas y medianas provincias puede provocar que esos sufragios vayan finalmente al PSOE.

GARCÍA EGEA: "O GOBIERNA SÁNCHEZ O GOBIERNA CASADO"

El secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, ha afirmado este jueves que en las elecciones generales de abril hay "dos opciones: o gobierna Sánchez o gobierna Casado". "No existen más opciones", ha abundado, tras pronunciar una conferencia en el Colegio de Ingenieros de Caminos en Madrid.

García Egea ha indicado que puede "entender" que haya gente que esté "defraudada, disgustada o enfadada con lo que el PP haya podido hacer en el pasado", pero "hoy no es momento para desahogarse". "Hoy no es momento para votar a otras opciones que no sean el PP porque al final, de estas elecciones van a salir los próximos cuatro años", ha afirmado, para recalcar que "algo que no sea un apoyo directo a Pablo Casado es darle más minutos a Sánchez en la Moncloa".