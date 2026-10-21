Las casas de apuestas dan como ganador de las elecciones a Feijóo y auguran un Gobierno de PP y Vox

Archivo - El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, interviene durante una sesión plenaria en el Congreso - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las casas de apuestas sitúan al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, como favorito para ganar las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, manteniendo una distancia de uno a cuatro respecto del actual presidente y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, pero no ven Gobierno en solitario del PP, sino que apuntan a un Ejecutivo de coalición con Vox.

En las apuestas 'online' consultadas por Europa Press, entre las que se encuentran Sportium, Retababet y Winamax, se da por descontada la clara victoria del PP, pues apenas se paga entre 1,10 y 1,35 euros por cada euro apostado, mientras que el triunfo del PSOE se cotiza entre 2,50 y 5 euros.

100 EUROPS POR LA VICTORIA DE FRENTE AMPLIO

En tercer lugar aparece Vox, con una ganancia de entre 17 y 40 euros (por euro apostado), y ya 100 euros se pagaría la apuesta por una victoria electoral de cualquier otro candidato, entre los que a nivel nacional se encuentran Ada Colau, por Frente Amplio; Irene Montero, por Podemos, o Miriam González, con Democracia21.

En el mercado referente a la formación del nuevo Ejecutivo, la fórmula de coalición entre PP y Vox se perfila como la opción preferente entre los apostantes de España, con datos que van entre 1,10 y 1,30 euros.

De su lado, la apuesta de que el PSOE vuelva a repetir coalición con partidos a su izquierda, como en las últimas dos legislaturas, se paga a entre 3 y 4 euros, mientras que la posibilidad de que Núñez Feijóo gobierne en solitario cotiza a 6 euros.