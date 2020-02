Cataluña critica que el Consejo toma decisiones "de forma unilateral" y rechaza la senda de déficit

Publicado 07/02/2020 21:42:08 CET

La directora de Economía de la Generalitat de Cataluña, Natàlia Más, ha criticado la senda de estabilidad propuesta por el Ministerio de Hacienda a las comunidades autónomas, que incluye un déficit del 0,2% del PIB para este año, y aprobada en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de este año, un órgano que según ha criticado toma las decisiones "de forma unilateral".

Más ha acudido a la reunión en lugar del vicepresidente Pere Aragonés y ha podido intervenir, pero no votar, por no ser consejera. Al finalizar, ha calificado de "deshonesta" la propuesta del ministerio porque a su juicio ofrece una relajación de la trayectoria del déficit pero no liquida la deuda pendiente del IVA de 2017.

El incumplimiento en el pago de este dinero se suma, ha dicho, a otros "incumplimientos" para Cataluña como inversiones, fondos para dependencia o para los Mossos d'Esquadra.

En cuanto al déficit, ha acusado al Gobierno de "centrifugar" la deuda hacia las comunidades y guardar más recursos para el Estado, en un "desequilibrio vertical" entre administraciones que debe terminarse.

"No podemos estar contentos. Se confirma algo que ya sabíamos, que es un órgano en el que todo está decidido, que toma las decisiones de forma unilateral y por tanto nuestra posición es discrepante", ha dicho. Ha aprovechado también para asegurar que además el debate en Cataluña "es otro", de "soberanía, autodeterminación y democracia".