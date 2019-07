CC ve a Sánchez como "el Rey desnudo" y cree que Iglesias puede acabar como un "jarrón chino"

Actualizado 23/07/2019 12:53:46 CET

La portavoz de Coalición Canaria en el Congreso, Ana Oramas, interviene en la segunda sesión del debate de investidura del candidato socialista a la Presidencia del Gobierno. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Segunda jornada de la sesión de investidura de Pedro Sánchez

La portavoz de Coalición Canaria en el Congreso, Ana Oramas, ha recriminado este martes al socialista Pedro Sánchez que haya llegado a su investidura "como el Rey desnudo", es decir, sin tener atados sus apoyos, y ha avisado al líder de Podemos, Pablo Iglesias, de que puede salir de todo este proceso convertido en un "jarrón chino" dentro de su partido.

Durante su primera intervención en el debate de investidura, Oramas ha destacado que Sánchez ha llegado al Pleno "como un rey desnudo" ya que "sus apoyos sólo los ve" él. "Sube para decirnos que le sorprende que no haya un nuevo gobierno porque es responsabilidad de todos los diputados pero no, es suya y de sus negociaciones que no ha hecho porque lo que se está viendo es que no ha pactado con nada ni con nadie", ha señalado.

Y también ha tenido críticas y advertencias para Iglesias, la que ha alertado de que puede pasar de ser "el florero del PSOE" a acabar "como un jarrón chino dentro de Podemos".

"Sánchez no se fía de Iglesias y ha cambiado tantas veces de discursos y de aliados que se tiene la sensación de que ha engañado a todo el mundo por lo que me cabe pensar que pueda haber una especie de justicia poética de que también le engañe a usted, señor Iglesias", ha explicado Oramas.

La diputada canaria ha afeado además el cambio de actitud que, a su juicio, ha tenido "la nueva política" que "estaba en contra de los sillones y de los cargos" pero "sólo cuando no era para ellos". Según ha indicado, Sánchez quiere alcanzar acuerdos "de programa", pero Podemos "no quiere programas, sino carteras y sillones".