Investidura | Sánchez a Junts: "Cuando dejen la falsedad, la mentira y la victimización, entonces hablaremos"

12:39 Podemos replica a Calvo que no aceptarán una "vicepresidencia simbólica" Podemos ha replicado este martes a la vicepresidencia del Gobierno en funcionesCarmen Calvo, que no aceptarán la vicepresidencia que el PSOE ha ofrecido a su formación Podemos ha replicado este martes a la vicepresidencia del Gobierno en funcionesCarmen Calvo, que no aceptarán la vicepresidencia que el PSOE ha ofrecido a su formación porque se trata de un cargo "simbólico" , sin contenidos, presupuesto y vacío de competencias ejecutivas de peso.

12:29 Sánchez a Junts Pel Cat: "Salgan del laberinto de falsedades y victimismo en el que se han metido" El presidente Sánchez ha señalado que tiene un "problema de base" con Junts Pel Cat porque "no reconocen la legitimidad del Congreso y del Gobierno". "Se han instalado en la antipolítica. Son inútiles desde el punto de vista parlamentario para defender a los catalanes que dicen defender. Anteponen la independencia a los problemas de los catalanes".



"No pueden hablar de diálogo cuando Torra ha dicho que lo volverán a hacer. Pero ya le adelanto que eso no va a volver a ocurrir". Así, Sánchez ha dicho que el diálogo con los independentisatas solo será posible cuando "salgan del laberinto del falsedades y victimismo en el que se han metido".



12:17 Calvo dice que su oferta a Podemos es "razonable" y da a entender que aceptan que Montero sea vicepresidenta La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, ha asegurado este martes que el PSOE



Según ha dicho en declaraciones a los periodistas en el Congreso, en las negociaciones para Podemos era relevante "que una persona importante en su liderazgo estuviera en un rango importante en el Gobierno, y fue aceptado". La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, ha asegurado este martes que el PSOE ha hecho a Unidas Podemos "propuestas razonables " y "respetuosas" para conformar un ejecutivo de coalición, y ha dado a entender que en la negociación ya habían aceptado que la portavoz parlamentaria 'morada', Irene Montero, tenga una vicepresidencia.Según ha dicho en declaraciones a los periodistas en el Congreso, en las negociaciones para Podemos era relevante "que una persona importante en su liderazgo estuviera en un rango importante en el Gobierno, y fue aceptado".

12:14 Compromís: "Solo hay un camino y es el acuerdo de izquierda" El portavoz de Compromís, Joan Baloví, ha afirmado que "solo hay un camino y ese camino pasa por un acuerdo con Podemos, PRC, Copromís y PNV", al tiempo que ha reprochado al presidente "su caótica forma de negociar".

12:05 Navarra Suma a Bildu: "Hace falta tener estómago para decir que ponen la vida en el centro" El portavoz de Navarra Summa, Sergio Sayas, ha afirmado "hace falta tener estómago para decir que EH Bildu pone la vida en el centro". "Lo que ha puesto en el centro ha sido la diana", ha aseverado.



"No es bueno para un país ir de la mano con los que quieren destruir ese país".



Sayas ha reprochado a Sánchez que vaya con estos "compañeros de viaje".



También ha reprochado la obsesión de "territorio, bandera y lengua" del nacionalismo y los cuatro años de sectarismo mientras han gobernado en Navrra.



Navarra Suma defiende que EH Bildu "no es un partido democrático más" porque "sigue sin condenar el terrorismo de ETA" y hacen homenajes a etarras salidos de prisión "como si fueran héroes"



12:05 Navarra Suma a Bildu: "Hace falta tener estómago para decir que ponen la vida en el centro" El portavoz de Navarra Summa, Sergio Sayas, ha afirmado hace falta tener estómago para decir que EH Bildu pone la vida en el centro. "Lo que ha puesto en el centro ha sido la diana"



"Siguen recibiendo a los terrorsitas como héroes y sigue a día de hoy sin condenar la violencia de ETA".

11:51 Oramas (CC): "Hay una especie de justicia poética en el engaño de Sánchez a Iglesias" Ana Oramas, de Coalición Canaria, ha señalado que "la historia siempre pasa factura", en relación al famoso 'no es no' de Pedro Sánchez, a quien ha acusado de hacer un "teatro" sobre su relación con Podemos. "Asustan con unas nuevas elecciones y quieren un gobierno gratis total con la abstención de Cs y PP, quieren Gobernar con Podemos pero no cosechan su apoyo".



"Hay una especia de justicia poética en el engaño de Sánchez a Iglesias. Se empieza como florero del PSOE y se acaba como jarrón chino para Podemos.



11:44 EH Bildu se abstendrá para dar a Sánchez una oportunidad La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha recordado a Sánchez que llegó a ser presidente con su apoyo y ha señalado que el "régimen de la transición ha entrado en crisis", como a su juico lo demuestra la precariedad laboral, la desigualdad, las pensiones o la crisis territorial, donde se ha producido una "involución" en los planteamientos, como lo demuestra la aplicación del 155 y los "presos políticos".



"No habrá democracia sin plurinacionalidad, sin respeto a los pueblos vasco y catalán".



11:26 Junts per Cat acusa a Sánchez de estar cerrado al diálogo con el independentismo La portavoz de Junts pel Cat, Laura Borràs, señala que Sánchez no tiene credibilidad porque "habla de diálogo pero no ha dialogado". "Por conseguir, no ha conseguido ni sacar a Franco del Valle de los Caídos"



11:08 El PNV se abstendrá en la primera votación El PNV dice que se abstendrá, pero afea a Sánchez que "no se ha esforzado mucho por conseguir su apoyo"



El PNV dice que se abstendrá, pero afea a Sánchez que "no se ha esforzado mucho por conseguir su apoyo"

10:51 PNV señala que la abstención de PP y Cs no da una estabilidad al país El PNV dice que le "llama la atención las continuas peticiones de abstención" de Sánchez a PP y Cs, que le han llamado "mafioso e indecente, golpista y felón" y alerta de que esta abstención "no solucionaría el problema de fondo porque no habría mayoría para PGE" #EnDirecto pic.twitter.com/iQ6QDIVIsT — Europa Press (@europapress) 23 de julio de 2019

10:38 Calvo comparece ante los medios para afear a Iglesias su discurso de ayer Carmen Calvo asegura que la intervención de ayer de Iglesias "coloca la negociación en una situación más complicada" y señala que al PSOE le hubiera gustado seguir trabajando desde la "discreción y la prudencia". "Seguimos abiertos al diálogo" https://t.co/0669Dwc1T6 #EnDirecto pic.twitter.com/VzHNGqJzZW — Europa Press (@europapress) 23 de julio de 2019

10:22 ERC condiciona su abstención a que PSOE y Podemos lleguen a un acuerdo Rufián ha respondido a Sánchez: "No dé por hecho nuestra abstención de ERC". Ha condicionado su apoyo a que PSOE y Podemos se pongan de acuerdo. Y ha añadido que "no se puede imponer una autonomía o una independencia a la mitad de la población, por lo que estamos condenados a entendernos".

10:19 Sánchez avisa a ERC que defenderá "el orden Constitucional de España" Sánchez ha reprochado a ERC que "habla como si representara a toda Cataluña", cuando los primeros que no están de acuerdo sobre su futuro político son los catalanes, por lo que "es un problema de origen".



Unilateralidad, ha agregado, es obviar las advertencias de los letrados o promover una Ley de Desconexión con el resto de España.



Sánchez ha insistido en que quiere diálogo pero ha avisado a ERC que defenderá el "orden consitucional" frente a las amenazas y las acciones unilaterales de los independentistas. "Utilizaron las instituciones de todos los catalanes para plantear un desafío a la legalidad y el orden constitucional".

10:15 Imágenes del segundo día del debate de investidura de Pedro Sánchez , con las intervenciones de los portavoces de Esquerra Republicana, el PNV, los de los diferentes partidos que integran el Grupo Mixto y el de la representante del PSOE, Adriana Lastra.



Arranca el segundo día del debate de investidura de Pedro Sánchez , con las intervenciones de los portavoces de Esquerra Republicana, el PNV, los de los diferentes partidos que integran el Grupo Mixto y el de la representante del PSOE, Adriana Lastra.

10:12 Rufián a Sánchez: "Lo que amenaza la convivencia de un país no es una urna si no la falta de trabajo" Rufián ha replicado a Sánchez que "lo que amenaza la convivencia a un país no es una urna si no la falta de trabajo". Ha reprochado que dirigiera su discurso a Ciudadanos y PP y que no "intentara seducir" a Podemos y ERC.



"Nosotros no somos unilaterales. Unilateral es darle hostias a la gente el 1-0. No somos uniltaerales, somos multlaterales".

9:53 Sánchez pide al independentismo que "abandone la vía unilateral" El presidente Sánchez pide al portavoz de ERC, Gabriel Rufián, que los independentistas "abandonen la vía unilateral" y dejen de hacer afirmaciones en las que aseguran que "lo volverían a hacer".



El presidente también ha recordado a Rufián que en Cataluña la mitad de la población no es independentista, realidad que también se debe tener en cuenta, ha añadido.



9:38 ERC afea a Sánchez su silencio sobre Cataluña: "O es un usted un irresponsable o quiere ir a elecciones" El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, ha afeado este martes al candidato socialista a la investidura, Pedro Sánchez, que este lunes dedicara "cero" palabras al "conflicto de Cataluña" y que pidiera la abstención de PP y Ciudadanos. "Fue usted un irresponsable y un imprudente ayer. O es usted un irresponsable o quiere ir a elecciones, y no sé qué es peor", ha dicho.



9:30 Podemos se debate entre el 'no' y la abstención a Sánchez en la votación de hoy y dice que el PSOE no les ha llamado Podemos ha señalado este martes que no votara a favor en la primera votación a la investidura del presidente en funciones y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, y se encuentra debatiendo entre votar 'no' y abstenerse. ha señalado este martes que no votara a favor en la primera votación a la investidura del presidente en funciones y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, y se encuentra debatiendo entre votar 'no' y abstenerse.

9:26 Abascal no duda de que habrá acuerdo PSOE-Podemos: "Otegi y Torra han elegido ya a Pedro Sánchez" El presidente de Vox, Santiago Abascal, no tiene "ninguna duda" de que "más pronto que tarde" habrá un acuerdo entre PSOE y Podemos para la investidura porque "los líderes del frente popular, Otegi y Torra, ya han elegido a Pedro Sánchez" para presidir el Gobierno.



9:25 Podemos insta a Sánchez a "moverse" porque no es "coherente" negociar y pedir el apoyo de la derecha La portavoz adjunta de Unidas Podemos, Ione Belarra, ha instado este martes al candidato socialista a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, a "moverse" porque no ve "coherente" negociar, por un lado, un acuerdo de coalición con Unidas Podemos y, por otro, continuar pidiendo la abstención del Partido Popular y Ciudadanos. ha instado este martes al candidato socialista a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, a "moverse" porque no ve "coherente" negociar, por un lado, un acuerdo de coalición con Unidas Podemos y, por otro, continuar pidiendo la abstención del Partido Popular y Ciudadanos.

9:15 ERC afea a Sánchez que no abordara en su discurso "el principal problema político" El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha afeado al presidente Sánchez que durante su discurso no hiciera ninguna referencia a Cataluña, "no por ser el monotema, si no por ser el principal problema político que tiene enciam de la mesa" y que hiciera "solo una referencia a Podemos, a quien pretende ser socio de Gobierno".



Asegura que será una irresponsabilidad histórica si no se forma Gobierno, y ha augurado que los ciudadanos penalizarían a los partidos de izquierda en unas posibles elecciones. "Este pato lo vamos a pagar todos los partidos de izquierdas".



8:49 El Congreso constituye hoy la Diputación Permanente justo después de la votación de la investidura de Sánchez El Congreso constituirá este martes la Diputación Permanente, el órgano que sustituye al Pleno en periodos no ordinarios de sesiones o entre legislaturas y donde estarán los únicos parlamentarios que seguirán como diputados y aforados si se disuelven las Cortes por una nueva repetición de elecciones. El Congreso constituirá este martes la Diputación Permanente, el órgano que sustituye al Pleno en periodos no ordinarios de sesiones o entre legislaturas y donde estarán los únicos parlamentarios que seguirán como diputados y aforados si se disuelven las Cortes por una nueva repetición de elecciones.

8:44 García Egea apunta al "matrimonio de conveniencia" entre PSOE y Podemos y cree que llegarán a un acuerdo El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha señalado que en el debate de investidura de este lunes se vio un "matrimonio de conveniencia" entre PSOE y Podemos, que interesa a ambas formaciones, por lo que cree que llegarán a un acuerdo antes del jueves. , ha señalado que en el debate de investidura de este lunes se vio un "matrimonio de conveniencia" entre PSOE y Podemos, que interesa a ambas formaciones, por lo que cree que llegarán a un acuerdo antes del jueves.

8:21 Este martes empieza a correr el plazo de dos meses para la convocatoria de unas nuevas elecciones si Sánchez fracasa Este martes, 23 de julio, empezará a correr el plazo máximo de dos meses para la convocatoria de unas segundas elecciones generales en el caso de que el candidato socialista, Pedro Sánchez, acabe fracasando su intento de ser investido presidente en la primera votación. empezará a correr el plazo máximo de dos meses para la convocatoria de unas segundas elecciones generales en el caso de que el candidato socialista, Pedro Sánchez, acabe fracasando su intento de ser investido presidente en la primera votación.

8:13 El debate continúa hoy con ERC, PNV, Mixto y PSOE, antes de la primera votación El debate de investidura de Pedro Sánchez continua este martes con las intervenciones de los portavoces de Esquerra Republicana, el PNV, los de los diferentes partidos que integran el Grupo Mixto y el de la representante del PSOE. Una vez finalicen sus 'duelos' con Sánchez, tendrá lugar la primera votación. continua este martes con las intervenciones de los portavoces de Esquerra Republicana, el PNV, los de los diferentes partidos que integran el Grupo Mixto y el de la representante del PSOE. Una vez finalicen sus 'duelos' con Sánchez, tendrá lugar la primera votación.

0:54 El PSOE dice que el tono de Iglesias "no ayuda" pero que hay tiempo hasta el jueves para pactar El PSOE considera que el tono empleado por el líder de Podemos, Pablo Iglesias, en el duelo que ha mantenido con el candidato socialista, Pedro Sánchez, durante el debate de investidura "no ayuda" a que las negociaciones entre ambas formaciones lleguen a buen puerto, pero insiste en que aún queda tiempo para cerrar un acuerdo antes del jueves.

Rufián llama a PSOE y Podemos a pactar porque si no Abascal "llegará a ser ministro"

0:53 JxCat prevé votar en contra de Pedro Sánchez JxCat prevé votar en contra de la investidura del candidato socialista, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, según han anunciado varios diputados vía Twitter. El diputado de JxCat Jaume Alonso-Cuevillas ha dicho en un apunte en Twitter recogido por Europa Press que han decidido votar "unánimemente 'no" a la investidura de Pedro Sánchez. Decidit i sense fisures



0:52 El PSOE sigue dispuesto a "pelear" por un acuerdo con Podemos pese al discurso de Iglesias La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha asegurado este lunes que el PSOE sigue dispuesto a "pelear" por un acuerdo con Unidas Podemos para conformar un Ejecutivo de coalición pese al discurso pronunciado por el secretario general de la formación morada, Pablo Iglesias.

0:52 Podemos no descarta votar 'no' a Sánchez mañana "si no cambia nada" Unidas Podemos no descarta votar este martes en contra de la investidura del candidato socialista a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, "si no cambia nada" en las negociaciones que mantienen ambos partidos. "Si no cambia nada, no será un 'sí', y no es descartable el 'no'", han comentado desde la formación morada.

0:51 El debate continúa este martes con ERC, PNV, Mixto y PSOE, antes de la primera votación El debate de investidura de Pedro Sánchez continuará este martes con las intervenciones de los portavoces de Esquerra Republicana, el PNV, los de los diferentes partidos que integran el Grupo Mixto y el de la representante del PSOE. Una vez finalicen sus 'duelos' con Sánchez, tendrá lugar la primera votación.

0:50 Fin la primera jornada de la sesión la investidura tras casi sieste horas de debates La primera jornada del Pleno de investidura del candidato socialista, Pedro Sánchez, ha concluido a las 20.44 horas, después de casi cinco horas de debates, en las que el presidente en funciones ha expuesto su programa de gobierno y discutido con los líderes de los cuatro principales partidos de la oposición.

0:49 Sánchez insta a Iglesias a no votar con Vox y éste avisa de que no se dejarán pisotear El presidente del Gobierno en funciones y candidato a la investidura, Pedro Sánchez, y el secretario general de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, han protagonizado este lunes un tenso debate en el que el líder socialista le ha reclamado su apoyo, aunque no consigan pactar un Ejecutivo de coalición. Iglesias ha exigido respeto para sus votantes, ha advertido de que no se dejarán pisotear y le ha avisado de que si por su "cerrazón" convoca nuevas elecciones probablemente "no será presidente de España nunca".

0:49 Sánchez usa su duelo con Abascal para atizar a Casado y Rivera por pactar con Vox en CCAA y ayuntamientos El jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, ha utilizado su respuesta al líder de Vox, Santiago Abascal, en el debate de investidura que se celebra en el Pleno del Congreso para atizar a los presidentes de PP y Cs, Pablo Casado y Albert Rivera, por los acuerdos que han alcanzado con esa formación en comunidades y ayuntamientos. A su entender, están viendo un "retroceso" en los planteamientos de esos dos partidos por sus pactos con la ultraderecha. El jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, ha utilizado su respuesta al líder de Vox, Santiago Abascal, en el debate de investidura que se celebra en el Pleno del Congreso para atizar a los presidentes de PP y Cs, Pablo Casado y Albert Rivera, por los acuerdos que han alcanzado con esa formación en comunidades y ayuntamientos. A su entender, están viendo un "retroceso" en los planteamientos de esos dos partidos por sus pactos con la ultraderecha. LEER MÁS

0:46 Vox rechaza un Gobierno del PSOE con apoyo de "golpistas, comunistas y chavistas" El líder de Vox, Santiago Abascal, ha rechazado este lunes cualquier apoyo a un Gobierno presidido por el socialista Pedro Sánchez junto con "golpistas, comunistas y chavistas" que prosiga con lo que ha definido como "disparatada agenda de ingeniería social y dictadura progre", todos ellos "enemigos de la nación española".

20:42 Compromís se abstendrá en la investidura de Sánchez por la falta de calendario para la reforma de la financiación La Comisión Ejecutiva de Compromís, reunida este lunes en València, ha decidido que la coalición se abstenga en la votación de investidura como presidente del Gobierno del candidato socialista, Pedro Sánchez.



20:39 Sánchez pide a Cs y PP que pongan freno a la "amenaza para España que es la ultraderecha" El presidente en funciones, Pedro Sánchez, ha alabado el trabajo del ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, para quien Abascal había pedido su dimisión, y ha pedido a Cs y PP que pongan freno a a "la auténtica amenaza que tiene España que es la ultraderecha"



Sánchez ha dicho que el de Vox ha sido un discurso "nostálgico, clasista y cargado de odio"





20:02 Vox: "No vamos a facilitar con una abstención patriótica un Gobierno del PSOE porque somos el grupo más lejano al proyecto de Sánchez" El candidato de Vox, Santiago Abascal, ha recordado que Arnaldo Otegi ha señalado que Pedro Sánchez es la mejor opción de Gobierno de las posibles, y ha preguntado al presidente en funciones a qué se debe su "empeño de normalizar" a la banda terrorista ETA.



Abascal se ha dirgido también a los "separatistas, sediciosos y golpistas" para que abandonen "cualquier esperanza" de conseguir sus objetivos "políticos o delictivos" porque tendrán en frente a miles de españoles.



También ha señalado que "el ascensor social está quebrado en España y lo han estropeado quienes dicen defender a las clases desfavorecidas".



"No vamos a facilitar con una abstención patriótica un Gobierno del PSOE porque somos el grupo más lejano al proyecto de Sánchez. Seguro que está orgulloso de esto que digo. Nosotros también", ha agregado.



El diputado de Vox ha señalado que este partido "ha venido para quedarse", un partido que representa a "muchas mujeres y homosexuales" que no piensan como "impone el consenso progre": "Están hartos de que ustedes les digan qué tienen que decir y hacer y cómo tienen que pensar".

19:53 Sánchez pide a Sánchez que mediten su "generosa oferta" y "asuma también su responsabilidad" "Espero que la oferta que le hemos hecho, que es generosa, que para nada tiene que ver con elementos decorativos de Unidos Podemos en el Gobierno, ustedes lo acepten, porque de lo contrario nos podemos ver abocados a lo que no queremos: a una investidura falldida y repetición electoral. Piénselo, medítenlo y asuman también su responsabilidad", ha señalado Sánchez a Iglesias.



"Entre votar en contra de una investidura y tener la única opción de un Gobierno de coalición como ustedes lo consideren oportuno, me parece que hay muchas otra formas de entenderse", ha señalado Sánchez.

19:45 Iglesias: "No malogre señor Sánchez su patrimonio político, tenemos la oportunidad de hacer un Gobierno de izquierdas" "No malogre señor Sánchez su patrimonio político, tenemos la oportunidad de hacer un Gobierno de izquierdas, desde el respeto al aliado, desde la proporcionalidad que los votos de cada uno nos tiene que dar, sin proponer al aliado que sea un mero decorado"



"Usted basó su campaña en el miedo a Vox y muchos ciudadanos se movilizaron para frenar a la extrema derecha, no desprecie un patrimonio político que puede usted liderar"

19:40 Compromís se abstendrá en la investidura de Sánchez por la falta de calendario para la reforma de la financiación La Comisión Ejecutiva de Compromís, reunida este lunes en Valencia, ha decidido que la coalición se abstenga en la votación de investidura como presidente del Gobierno del candidato socialista, Pedro Sánchez.



Las razones de esta abstención son que el PSOE "no ha satisfecho las exigencias planteadas por Compromís en la negociación", entre las que destaca el establecimiento de un calendario para "la reforma inmediata del sistema de financiación autonómica, basada en las recomendaciones de los expertos nombrados por el Consell, así como la aprobación de mecanismos temporales de compensación mientras esta reforma no se produzca".



19:39 Sánchez ofrece a Podemos un acuerdo de investidura o de legislatura si fracasa el Gobierno de coalición El presidente del Gobierno en funciones y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, ha asegurado este lunes que su primera apuesta es la formación de un gobierno de coalición con Unidas Podemos. Pero, en caso de que las negociaciones para su formación fracasen, ha ofrecido como alternativa pactos de investidura o de legislatura.



Durante el debate entre Sánchez y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, en el hemiciclo del Congreso, el jefe del Ejecutivo ha repasado las "ofertas" que ha hecho el PSOE para llegar a un acuerdo y que han culminado con la mano tendida a la formación de un Gobierno de coalición.



19:38 Asens (ECP) reclama superar con diálogo la España en la que "Marchena es ministro de crisis territorial" El diputado de En Comú Podem (ECP) Jaume Asens ha reclamado este lunes al candidato a la investidura Pedro Sánchez durante su intervención en el debate de investidura en el Congreso de los Diputados que opte por el "diálogo" con Cataluña como plan alternativo al 155. "Se ha hablado mucho del plan y de las bandas pero es que no tenemos ningún plan. ¿Va a poder volver la política al Congreso abandonando las prisiones y los tribunales, va a dejar Marchena --en alusión al magistrado que ha presidido el juicio del 'procés'-- de ser el ministro de la crisis territorial?".



19:33 Iglesias pide a Sánchez que sea "prudente a la hora de decir lo que piensa": "habría mucha gente que podría colegir que quizás usted no quiere un Gobierno de coalición" Iglesias ha pedido a Sánchez en su primera réplica que sea "prudente a la hora de decir lo que piensa": "habría mucha gente que podría colegir que quizás usted no quiere un Gobierno de coalición".



"Nosotros hemos retirado anuestro candidato porque usted ha planteado un veto y no hemos hecho esto porque sea una demanda de la sociedad española sino porque era la excusa a la que podría agarrarse para evitar un Gobierno de coalición", ha señalado.



19:28 Galicia en Común pide a Sánchez un gobierno de coalición "valiente y progresista" La diputada de Galicia en Común, Yolanda Díaz Pérez, se ha dirigido al candidato socialista a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, para pedir "un gobierno de coalición valiente y progresista" que, ha dicho, están esperando los ciudadanos que, a su juicio, creen que "sí se puede".



19:26 Sánchez dice que está dispuesto a "correr el riesgo" de las críticas que pueda recibir por incorporar en el Gobierno a miembros de Unidas Podemos "Me podrán criticar muchas cosas, pero independencia del poder económico al menos espero que me la confieran"



"Va a haber gente que nos lo van a poner muy difícil"



"Aquellos analistas que estuvieron en la plaza de Colón, hoy en muchas tertulias en los medios de comunicación se rasgan las vestiduras defendiendo los supuestos derechos del señor Iglesias y de Unidas Podemos, y esa es la gente a la que a mí me reprocharía en caso de haber miembros de Unidas Podemos en el Gobierno, pero sabe lo que le digo: que yo estoy dispuesto a correr ese riesgo"

19:19 AMPLIAMOS | Sánchez avisa a Rivera de que se está quedando solo y éste se reafirma en su rechazo al PSOE El presidente del Gobierno en funciones y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, ha pedido este lunes al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que rectifique en su "cordón sanitario" al PSOE, que le está llevando a "quedarse solo", y facilite la investidura con su abstención. "Si piensa que esto iba a ser un paseo, lo lleva claro", ha respondido Rivera reafirmándose en su rechazo a Sánchez.



El líder socialista y el presidente de Ciudadanos han mantenido un agrio 'rifirrafe' durante el debate de investidura en el que Sánchez incluso ha hecho alusión al "intenso debate interno" que ha atravesado Ciudadanos durante las últimas semanas. "Ciudadanos hoy parece la gran evasión", ha afeado recordando algunas de las bajas del partido y avisando de que "cuando un líder empieza a quedarse solo en su torre de marfil, debería preguntarse por qué".



19:06 Sánchez menciona solo una vez la reforma educativa que señaló como una prioridad tras las elecciones El presidente del Gobierno en funciones y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, ha mencionado sólo una vez durante su discurso en el debate de investidura la reforma educativa que consideró como una prioridad de la nueva legislatura tras las últimas elecciones generales, y cuyo anteproyecto fue aprobado en Consejo de Ministros el pasado 15 de febrero, el mismo día que anunció el adelanto electoral.



Sánchez, que durante su intervención en el Congreso ha ofrecido elevar hasta el 5% del PIB la inversión en educación y ha repasado hasta una decena de medidas para todas las etapas del sistema educativo, sólo ha hablado de una nueva ley educativa en una ocasión, cuando defendía la necesidad de "apostar decididamente" por la ciencia y el conocimiento frente a los retos de la transformación tecnológica.



18:52 Garzón, a Sánchez: "Es decepcionante sus llamamientos a las derechas para que les faciliten el camino" "Es decepcionante sus llamamientos a las derechas para que les faciliten el camino"



"Creo que tenemos una oportunidad, queno es la oportunidad de que usted sea presidente, ni los ministros que vayamos a poner, es la oportunidad de iniciar un camino distinto al que nos describe la España reaccionaria, es la oportunidad de concretar los anhelos de mucha gente progresista que votó el 28 de abril"



18:50 Iglesias a Sánchez: "No nos propongan ser mero decorado porque no lo podremos aceptar. Pedimos respeto y reciprocidad" El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha solicitado este lunes al jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, que respete los 3,7 millones de votos que ha logrado su partido en las elecciones generales y no le plantee ser un "mero decorado" en el Gobierno porque eso no lo podrán "aceptar".



18:47 Iglesias pide a Sánchez que "disimule un poco" porque pide la abstención a PP y C'S aunque están negociando El líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias ha iniciado su intervención en el debate de investidura pidiendo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "disimule un poco" porque le sorprende "como estrategia de negociación" con su formación que este lunes haya insistido en reclamar la abstención a PP y C's.



El reproche lo ha realizado al hilo de la propuesta de Sánchez de buscar un pacto de Estado para reformar el artículo 99 de la Constitución, que es el que regula el procedimiento de investidura del presidente del Gobierno. "Su propuesta revela algo evidente, que no querría hacer un Gobierno con nosotros y que si lo negocia es porque no le queda más remedio, disimule un poco", le ha señalado Iglesias al candidato a la investidura.

18:45 AMPLIAMOS | Sánchez recalca a Rivera que no lidera la oposición y que se está quedando solo: "Cs hoy parece la gran evasión" El jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, ha criticado duramente este lunes los acuerdos que Ciudadanos ha alcanzado con la "ultraderecha" en regiones como Murcia o Madrid, al tiempo que ha destacado que en las encuestas el 70% de los votantes del partido naranja quieren que su partido facilite la investidura. Por eso, y tras solicitarle la abstención ha criticado la "deriva peligrosa" de Albert Rivera, que "empieza a quedarse solo".



Pablo Iglesias dice que le "llama la atención que Sánchez inista en pedir la abstención a PP y Cs cuando están negociando una acuerdo de gobierno" con Podemos

18:33 Iglesias, a Sánchez: "Para formar Gobierno hay que buscar los apoyos suficientes" "Para formar Gobierno hay que buscar los apoyos suficientes", ha empezado su intervención el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, que ha reprochado a Sánchez que su primera propuesta sea reformar el artículo 99 de la Constitución.



"Para ser usted constitucionalista es llamativo que usted proponga una reforma de la Constitución, nada menos que al PP, que borra de un plumazo el diseño político que establece nuestra Carta Magna", ha indicado.

18:15 AMPLIAMOS | Rivera: "Para ir al 8M hay que mandar SMS a Carmen Calvo 'bonita' y para ir al Orgullo, a Marlaska" El presidente de Ciudadanos ha afeado a los socialistas su actitud en manifestaciones de carácter social, como la del Día de la Mujer el 8M la del Orgullo Gay, durante su intervención en el discurso de investidura, en la que ha asegurado que "ahora" para ir al 8M hay que "pedir permiso" a la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, y para ir al Orgullo, "hay que llamar a Marlaska", ministro del Interior en funciones.



"Ahora para ir al 8M hay que pedirle permiso al Carmen Calvo. Si algún español nos está viendo y no es militante del PSOE, envíale una carta, un email, o un SMS, 'CARMEN CALVO BONITA 8852 Quiero ir al 8M' --ha dicho--. Ahora para ir al Orgullo hay que llamar a Marlaska, que las calles son suyas como diría Fraga".



Sánchez pide a Rivera que se "abstenga por el bien de España" y que "facilite la formación de un gobierno que luego puede llamar como quiera e insultar"

18:06 Sánchez, a Rivera: "Para usted todos son fascistas menos la ultraderecha" "Todos son fascistas menos la ultraderecha"



"A mí no me gusta poner etiquetas, pero en esta ocasión no me resisto: su etiqueta es reversible, como las chaquetas"

18:01 AMPLIAMOS | Rivera arremete contra Sánchez y su "banda" que da sillones a Podemos y cede ante los independentistas El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha cargado durante su intervención en el debate de investidura, contra Pedro Sánchez al que ha acusado de tener un "plan" que piensa ejecutar con una "banda" en la que ha incluido a Podemos, los independentistas catalanes, como Torra y Puigdemont, y Otegi. Rivera ha acusado al jefe del Ejecutivo en funciones de "criminalizar" a todo el que no tiene carné del PSOE y le ha retado a decir si dimitirá si se produce una sentencia condenatoria por los ERE en Andalucía.



17:59 Sánchez, a Rivera: "Teatro es pactar con la ultraderecha e intentar parecer un accidente" Sánchez ha replicado a Rivera, que le había acusado de hacer "puro teatro" en su primera intervención: "Teatro es pactar con la ultraderecha e intentar parecer un accidente". "Desde el punto de vista político usted se está equivocando mucho, muchísimo. Ha puesto un cordón sanitario al parido socialista y con él se ha atado a la ultraderecha", ha indicado.

17:53 Desconcierto en Podemos por la estrategia de Sánchez de seguir pidiendo la abstención del PP La estrategia del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, durante su debate de investidura ha sumido en el desconcierto a los dirigentes Podemos que ven cómo el aspirante a seguir en La Moncloa obvia en la tribuna la negociación que mantiene abierta con la formación morada para pactar un gobierno de coalición y, además, sigue apelando a la abstención del PP y Ciudadanos para ser investido.



Distintos dirigentes de la formación morada han expresado su extrañeza ante los discursos de Sánchez, el que pronunció durante la sesión matutina del debate y la réplica y contrarréplica que ha dedicado al presidente del PP, Pablo Casado.



17:49 Rivera: "Parece que discrepar del PSOE es ser un fascista, cuando realmente es ser un demócrata y no ser socialista" "Parece que discrepar del PSOE es ser un fascista, cuando realmente es ser un demócrata y no ser socialista"



"Cuando usted criminaliza a quien piensa distinto, eso es peligroso para la sociedad"



"Yo no quiero un país donde los ministros legitimen el odio. Ahora para ir al 8M hay que pedir permiso a Carmen Calvo"



"Y para ir al orgullo, aunque seas gay o lesbiana o heterosexual o lo que te dé la gana, tienes que ser militante del PSOE porque si no Marlaska te señala y te cae la del pulpo"

17:37 AMPLIAMOS | Casado dice que Sánchez es rehén de sus socios de moción de censura pero le da "vergüenza mostrarlos" El líder del PP, Pablo Casado, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de someterse a una investidura "de impostura" por no proponer "nada o casi nada" y evitar mencionar el apoyo de Podemos y los partidos independentistas, "socios de gobierno que le da vergüenza mostrar".



"Es rehén de los socios de la moción de censura y por eso no han hecho otro esfuerzo para conseguir otros apoyos", ha exclamado, para preguntarle "hasta cuánto va a jugar con este juego de trileros, ocultando la bolita amarilla o la morada", y "revistiéndose de falsa moderación".



17:28 Rivera tacha de "puro teatro" y "cortina de humo gigante" el discurso de Sánchez Rivera tacha de "puro teatro" el discurso de Pedro Sánchez, al que ha acusado de montar "una cortina de humo gigante" mientras "se reparte sillas con Podemos y los independentistas".



"Señor Sánchez, usted tiene un plan, el plan Sánchez y nosotros vamos a oponernos. Nos vamos a oponer al modelo de España que usted quiere, que es la España sectaria, la España del divide y vencerás. Que es la España de insultar a los constitucionalistas y lavar la imagen a los que han apoyado un golpe de estado en Cataluña o a los que han legitimado los atentados terroristas durante tantos años, sus socios en esta investidura", ha indicado.

17:09 Sánchez, a Casado: "No le pido que se abstenga gratis, le pido respetar el resultado electoral" "No le pido que se abstenga gratis, le pido respetar el resultado"



"Si el PP se abstiene, España el próximo viernes tendrá un Gobierno"



"Usted me ha preguntado a qué he venido yo aquí, yo he venido a ganarme la confianza mayoritaria de la cámara, ¿usted a qué ha venido? ¿A bloquear España o a facilitar un Gobierno?"

17:03 Casado, a Sánchez: "Usted no es una persona de fiar" "Usted no es una persona de fiar, lo quiero decir sin que eso resulte ofensivo"



"No es una persona cuyos actos hayan mostrado la coherencia suficiente para que un grupo parlamentario crea lo que hoy ha dicho"



"Es muy difícil fiarse del adalid del 'no es no', que ahora tengamos que abstenernos y casi coercitivamente"

16:57 AMPLIAMOS | Sánchez a Casado y Rivera: "Si no quieren elecciones o que dependa de independentistas, se tienen que abstener" El presidente del Gobierno en funciones y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, ha insistido en la exigencia a PP y Ciudadanos de que se abstengan para facilitar su investidura y les ha avisado de que esta es la única vía posible si no quieren un Ejecutivo que dependa de los independentistas o una repetición electoral.



16:53 Sánchez tacha de "hipocresía colosal" que el PP no asuma "ninguna responsabilidad" del deterioro de convivencia en Cataluña "Que el PP, que ha gobernado junto al PSOE estos 40 años de democracia, no asuma ninguna responsabilidad del deterioro de convivencia que se vive ahora mismo en Cataluña, me parece una hipocrecías colosal señor Casado", ha espetado Sánchez al líder del PP, al que ha acusado de "vivir del conflicto territorial".



16:44 AMPLIAMOS | Casado acusa a Sánchez de "impostura" por buscar la investidura avergonzándose de sus socios El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de someterse a una investidura "de impostura" por no proponer "nada o casi nada" y, además, no hablar de Cataluña y evitar mencionar el apoyo de Podemos y los partidos independentistas, "socios de gobierno que le da vergüenza mostrar".



En su discurso de réplica como líder de la oposición, Casado ha ironizado por la alusión de Sánchez a la "armonía del hombre y la mujer con la naturaleza", comparando esta frase con la de la exministra Leire Pajín de la conjunción planetaria por la coincidencia en un acto de los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero y Barack Obama.



16:42 Sánchez, a Casado: "Si usted quiere que el Gobierno de España no dependa de las fuerzas independentistas, tendrá que hacer algo usted" "Si son ustedes un partido de Estado faciliten la formación del único Gobierno posible", le ha respondido Sánchez a Casado. "Los votantes del PP le piden que faciliten la consitución de un Gobierno", ha insistido.



16:38 Pedro Sánchez ha mencionado expresamente a Cataluña una vez frente a 88 menciones a España, 32 a Europa o 15 a la Unión Europea Comprueba aquí las palabras más repetidas por Sánchez en su primera intervención



16:35 Casado pide a Sánchez que explique "qué Gobierno quiere formar" y con qué socios "Su obligación es ahora sí dar información a esta Cámara de qué Gobierno quiere formar, con qué socios lo quiere apoyar y sobre todo: para qué y con qué beneficios para los españoles", ha pedido Casado a Sánchez al acabar su primera intervención en la sesión de investidura.

16:22 Casado, a Sánchez: "Esto es una sesión de investidura, no de impostura. No puede venir a exigirnos todo a todos a cambio de nada" Casado, a Sánchez: "Esto es una sesión de investidura, no de impostura. No puede venir a exigirnos todo a todos a cambio de nada. Viene a decir que le hagamos presidente por nuestro bien y por el de la armonía de la naturaleza humana" https://t.co/7LI0xLeS8c #SesiónDeInvestidura pic.twitter.com/NKMn7bcvll — Europa Press (@europapress) 22 de julio de 2019

16:11 Casado inicia su discurso reprochando a Sánchez que no haya hablado de Podemos ni de sus "socios independentistas" "Dos horas de discurso para no decir nada o casi nada"



"Dos horas sin ver el elefante en la habitación, sin ver el gran elefante morado con un gran lazo amarillo que está en medio del Hemiciclo y al que usted no se ha referido en ningún momento"

16:02 Coalición Canaria afea a Sánchez que no hable de Cataluña ni de financiación autonómica La portavoz de Coalición Canaria (CC) en el Congreso, Ana Oramas, ha asegurado que le parece "increíble" que el candidato socialista a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, no haya hecho ninguna alusión en su discurso al conflicto catalán y que haya "pasado por encima" el sistema de financiación autonómica.



15:41 Compromís sigue en la abstención y lamenta que la financiación autonómica "merezca 4 segundos" El diputado de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, ha lamentado este lunes que Pedro Sánchez haya dedicado tan solo "cuatro segundos" en su discurso de investidura a la financiación autonómica, y ha confirmado que su formación continúa en la abstención al candidato socialista.



15:24 Sánchez ofrece medidas de regeneración para exhumar a Franco, reformar la justicia o eliminar aforados El presidente del Gobierno en funciones y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, ha ofrecido este lunes un paquete de regeneración que incluye medidas como la exhumación del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos, una reforma de la Justicia, la eliminación del aforamiento de los políticos, suprimir el voto rogado o renovar instituciones "sumidas en la interinidad durante un periodo de tiempo inaceptable". ha ofrecido este lunes un paquete de regeneración que incluye medidas como la exhumación del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos, una reforma de la Justicia, la eliminación del aforamiento de los políticos, suprimir el voto rogado o renovar instituciones "sumidas en la interinidad durante un periodo de tiempo inaceptable".

15:24 Sánchez reafirma su apoyo al Grupo de Contacto para que Venezuela organice elecciones con garantías El presidente del Gobierno en funciones y candidato a la investidura, Pedro Sánchez, ha hecho una alusión a Venezuela en su discurso ante el pleno del Congreso y ha reafirmado su compromiso con el Grupo Internacional de Contacto, para conseguir una salida pacífica de la crisis.



ha hecho una alusión a Venezuela en su discurso ante el pleno del Congreso y ha reafirmado su compromiso con el Grupo Internacional de Contacto, para conseguir una salida pacífica de la crisis.

15:21 AMPLIAMOS | El PP ve "lamentable" que Sánchez ofrezca "lo mismo que viene ofreciendo durante el año" El secretario general del PP, Teodoro García Egea, considera "lamentable" que "lo único" que el candidato socialista a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, "tiene que ofrecer" a la ciudadanía en su discurso de investidura es "lo que viene ofreciendo durante todo un año".



"Es lamentable que lo único que tenga que ofrecer Pedro Sánchez es lo que viene ofreciendo durante todo un año", ha afirmado Egea en rueda de prensa tras el discurso de Sánchez, para añadir que su oratoria se ha basado en "sacar pecho de políticas con las que nada tiene que ver y exhibir fruto de lo que otros hicieron".



15:20 ampliamos | El PSOE pide "generosidad" y "responsabilidad" frente al discurso "de altura" de Sánchez El secretario general del Grupo Socialista en el Congreso, Rafael Simancas, ha pedido este lunes a los grupos parlamentarios "generosidad" y "responsabilidad" frente al discurso "de altura" pronunciado por su candidato a la Presidencia, Pedro Sánchez.



En rueda de prensa, Simancas ha expresado la "satisfacción" y "orgullo" del PSOE con la intervención de su líder que, a su juicio, ha expuesto un programa "ambicioso" para España, "más justo, más progresista, más ecologista, más feminista y más europeísta".



15:19 AMPLIAMOS | El PNV, extrañado de que Sánchez obvie Cataluña cuando necesita la abstención independentista El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha mostrado este lunes su extrañeza por el hecho de que el candidato socialista a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, no haya hablado del problema catalán en su discurso cuando necesita al menos la abstención de los partidos independentistas catalanes para ser investido.



En declaraciones en el Congreso tras la primera intervención de Sánchez, Esteban ha definido su alocución como "el típico discurso largo" con "muchas medidas". "Me ha dado la sensación de que estaba desgranando la idea del PSOE, pero no el acuerdo con Podemos", ha dicho.



15:18 AMPLIAMOS | Sánchez admite que "no es sencillo" el pacto con Podemos pero pide un esfuerzo porque "merece la pena" El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha admitido que "no es sencillo" alcanzar un acuerdo con Podemos, pero ha pedido al líder de la formación morada, Pablo Iglesias, un esfuerzo porque lo que tienen por delante, ha recalcado, "merece mucho la pena". Según ha subrayado, muchas personas han puesto "gran ilusión" en ese gobierno de coalición y deben "atender a esa llamada".



15:17 Carmen Calvo, sobre el estado actual de las negociaciones con Podemos: "No llegamos a un punto de acuerdo" La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha deslizado este lunes que las negociaciones entre el PSOE y Unidas Podemos para alcanzar un acuerdo de gobierno de coalición no avanzan como desearían. "No llegamos a un punto de acuerdo", ha respondido cuando se le ha preguntado si la cosa pinta mal.



El PNV dice que llevan "dos semanas sin tener noticias del PSOE" y afirma que en principio se abstendrán

Gabriel Rufián dice que "el discurso de Sánchez es "irreponsable y negligente"

Arrimadas califica el discurso de Sánchez de "farsa" y de "fuera de la realidad"

Vox dice que el discurso de Sánchez ha sido "el más patético de la historia de los discursos de investidura"

Ana Oramas está "impactada" por el discurso de Sánchez, "dirigido a buscar la abstención de Casado y Rivera"

El PP dice que las apelaciones de Sánchez a un intento de acuerdo con los populares "no son creíbles"

14:27 Rufián: "Casi una hora y media y parece que Sánchez tenga mayoría absoluta. 0 referencias a Catalunya y a Podemos" Casi una hora y media y parece que Sánchez tenga mayoría absoluta.



0 referencias a Catalunya y a Podemos. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 22 de julio de 2019

14:25 Torra analizará el discurso de Sánchez pero mantiene su 'no' si no hay una propuesta para Cataluña El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha afirmado este lunes que analizará el discurso del debate de investidura del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, pero ha mantenido la posición que expresó la semana pasada de rechazar la investidura si no hay una propuesta para Cataluña: "No querría añadir nada más".



Lo ha dicho en una rueda de prensa junto al consejo asesor para el impulso del Fòrum Cívic i Social pel Debat Constituent, que se ha celebrado a la misma hora que ha comenzado el discurso de Sánchez en el Congreso. Preguntado por esta coincidencia, Torra ha asegurado que "no tiene nada que ver" y que la rueda de prensa estaba prevista desde hace tiempo, pero ha reiterado que escuchará todo el discurso de Sánchez.

14:23 Sánchez quiere una Ley de familias "en plural" y aprobar pronto la Ley contra la Violencia a la infancia El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha afirmado que quiere una Ley de familias "en plural, no en singular" y aprobar "de las primeras" la Ley contra la Violencia a la infancia.



Durante su intervención inicial en el debate de investidura este lunes 22 de julio, Pedro Sánchez ha anunciado una Ley de familias que dé respuesta a las nuevas realidades como las familias numerosas, las monoparentales, los partos múltiples y las familias de acogida. En concreto, se ha referido a la "realidad muy dura" que viven "muchísimas" mujeres con hijos a su cargo. "El 83% de los hogares monoparentales están formados por mujeres con hijos y casi la mitad están en riesgo de pobreza", ha puntualizado.

14:22 AMPLIAMOS | Sánchez a Podemos: "Estamos comprobando que no es fácil llegar a un acuerdo, pero nada que merezca la pena es fácil" El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, se ha dirigido a Unidas Podemos en la parte final de su discurso de investidura y ha pedido al partido liderado por Pablo Iglesias un esfuerzo para llegar a un acuerdo.



"Procedemos de dos tradiciones distintas de la izquierda. Hasta ahora se ha hablado mucho de las diferencias y estamos comprobando que no es sencillo llegar a un punto encuentro. Pero nada que merezca pena fácil", ha emplazado.



Sánchez ha avisado de que PSOE y Unidas Podemos tienen encima "la mirada esperanzada de millones de compatriotas" y a ellos corresponde avanzar para "culminar un acuerdo" y sacar adelante todo lo que "une" a ambas formaciones: "una sociedad de hombres y mujeres libres e iguales en armonía con la naturaleza".



14:20 Revilla sigue sin ver "clara" la investidura de Sánchez pues precisaría un "cambio de actitud" en Podemos El jefe del Ejecutivo cántabro y del PRC, Miguel Ángel Revilla (PRC), no comparte el "optimismo" que hay en torno a la investidura de Pedro Sánchez como presidente de España y no tiene "tan claro que vaya a salir" adelante.



Y es que, a juicio del regionalista, de cara a un gobierno de coalición con Podemos y tras la "retirada" de su líder, Pablo Iglesias, que declinó ser ministro, los miembros del partido morado que vayan a entrar en La Moncloa tendrían que "cambiar de actitud" respecto a manifestaciones realizadas hasta ahora, pues no puede haber "dos enfoques" o incluso "dos gobiernos", sino que debe haber uno y "tiene que ser una piña".

14:19 Villacís acusa a Pedro Sánchez de "mentir con descaro" sobre Madrid Central, memada" La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha acusado este lunes al candidato a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, de "mentir con descaro" sobre Madrid Central, pues ni en el programa electoral de Ciudadanos "ni en el acuerdo de gobierno con el PP se recoge la reversión de Madrid Central".



14:18 Villacís acusa a Pedro Sánchez de "mentir con descaro" sobre Madrid Central, memada" La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha acusado este lunes al candidato a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, de "mentir con descaro" sobre Madrid Central, pues ni en el programa electoral de Ciudadanos "ni en el acuerdo de gobierno con el PP se recoge la reversión de Madrid Central".



14:17 Carlos, alumno citado por Sánchez: "Orgulloso de que me ponga como ejemplo pero no me meto en política" Carlos Rodríguez, el joven de Torrevieja (Alicante) con mejor nota en Selectividad este curso 2018-2019 de España, se ha mostrado "contento" y "orgulloso" de que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, le haya puesto como ejemplo de que el sistema educativo "saca lo mejor de cada uno", pero ha evitado hacer una valoración política.



En declaraciones a Europa Press, Rodríguez ha insistido en que le da cierto "reparo" comentar la mención que el candidato a la Presidencia del Gobierno le ha hecho en el debate de investidura y ha subrayado que él no quiere "meterse en política". "Me siento contento y orgulloso de que me pongan como ejemplo, pero más allá de eso, no me meto en política", ha aseverado.



14:07 Sánchez ha avanzado que todo indica que el paro bajará en julio de los 3 millones por primera vez desde 2008 El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha avanzado este lunes que "todo indica" que el número de parados en España caerá en julio por debajo de los tres millones de personas por primera vez desde el año 2008.



Pedro Sánchez concluye su discurso pidiendo a Podemos su apoyo porque tienen "la posibilidad de sacar adelante lo que les une"

13:53 Sánchez anuncia que adoptará medidas para "frenar aún más" las subidas abusivas de los alquileres El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha anunciado que va a adoptar medidas para "frenar aún más" las subidas abusivas de los alquileres.



Así lo ha señalado este lunes en el Congreso durante su intervención como candidato a la investidura, donde ha asegurado que no puede ser que el acceso a la vivienda esté concebido ahora mismo por los jóvenes "como un privilegio y no como un derecho".



"El acceso a la vivienda es uno de los grandes problemas de España y es necesario avanzar", ha remarcado, tras señalar que también aprobará una Ley Estatal de Vivienda para evitar las situaciones de desamparo y exclusión residencial y regular el servicio público, y ha añadido que revisará el Plan Estatal de Vivienda con el objetivo de fomentar los arrendamientos asequibles.



13:50 Sánchez se compromete a financiar la salud bucodental y eliminar los copagos a los más vulnerables El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, se ha comprometido este lunes durante su discurso de investidura en el Congreso de los Diputados ha ampliar la cartera de servicios para incluir la salud bucodental y eliminar progresivamente los copagos a los colectivos de mayor vulnerabilidad.



Se trata de las pocas referencias a la sanidad que ha realizado Sánchez desde la tribuna del Congreso de los Diputados, limitándose en breves ocasiones a recordar que el Sistema Nacional de Salud (SNS) es el "más eficiente del mundo" y a que su Ejecutivo ya ha recuperado el carácter universal de la asistencia sanitaria.



13:49 AMPLIAMOS | Sánchez defiende reformar los delitos sexuales: "No queremos 'manadas' ni lobos solitarios en las calles" El presidente del Gobierno en funciones y candidato socialista a la investidura, Pedro Sánchez, se ha comprometido a reformar la tipificación de los delitos sexuales en el Código Penal si llega a liderar de nuevo el Ejecutivo, porque "no puede existir una relación sexual sin el consentimiento expreso de la mujer". "Una violación es una violación. No queremos 'manadas' ni lobos solitarios en las calles de nuestro país", incidido.



Durante su discurso de investidura, ha señalado que "el silencio no equivale a una afirmación" y, por ello, ha expresado su intención de trasladar esta idea a la tipificación de los delitos contra la libertad e indemnidad sexual.



13:48 Sánchez llama a aprender de "las lecciones que ofrece el Brexit" y dice que es mejor "integrar" que apostar por una "soberanía pequeña e inútil desde el aislamiento" "¿Qué es más útil ejercer una soberanía pequeña e inútil desde el aislamiento o ser parte de un espacio común compartiendo soberanía para enfrentar desafíos que nos desbordan como país?", se ha preguntado Sánchez, que ha defendido una "España autonómica en una Europa federal" y ha hecho un llamamiento para aprender "las lecciones que ofrece Brexit, un proceso contrario a la lógica de los tiempos, construido sobre una falacia, sobre la mentira, que ha debilitado una democracia tan importante como la británica".



"Nadie es menos español, es menos catalán, es menos vasco, es menos madrileño, es menos andaluz por ser europeo: ocurre todo lo contrario", ha insistido Sánchez, quien ha apostado por "compartir, no dividir, integrar no aislar".

13:38 Sánchez insiste en aprobar la Ley de Mecenazgo y crear una "oficina de derechos de autor" El presidente del Gobierno en funciones y candidato a la Presidencia, Pedro Sánchez, ha avanzado este lunes durante el debate de investidura que entre sus objetivos culturales para la próxima legislatura destaca la aprobación de la Ley de Mecenazgo, así como completar el Estatuto del Artista y la creación de una "oficina de derechos de autor".



Sánchez ha destacado que durante la próxima legislatura aprobará una Ley de Mecenazgo que, tal y como ha destacado, "necesita el tercer sector y, en particular, el sector cultural". "Esperamos que en esta legislatura sí", ha recalcado sobre esta norma, que anunció el gobierno de Mariano Rajoy.



Pedro Sánchez dice que modificarán la tipificacion de los delitos sexuales porque "una violación es una violación y un silencio no es un 'sí'"

13:30 Sánchez propone permitir que los ayuntamientos con superávit lo destinen a crear plazas en escuelas infantiles "Vamos universalizar la escolarización de 0 a 16 años, no con la obligatoriedad sino promoviendo una oferta suficiente de plazas públicas", ha indicado Sánchez, quien ha propuesto que aquellos ayuntamientos con superávit lo destinen a crear plazar en escuelas infantiles, "con un impacto de 300 millones de euros". Asimismo, ha indicado que "se destinarán 30 millones de euros para los ayuntameintos que no tienen superávit" con este fin.





13:24 Moreno: "Como andaluz y español, no me gusta un Gobierno con populistas y radicales de izquierda" El presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, ha manifestado este lunes que él quiere que haya un Gobierno en España, pero que sea "estable" y no vaya a durar sólo un año o dos, y ha advertido de que, como andaluz y español, no le gusta un Ejecutivo con "populistas y radicales de izquierda", en referencia a una posible entrada de Podemos.



Durante su intervención ante el Consejo Andaluz de Alcaldes del PP-A celebrado en Córdoba, ha querido dejar claro que desea que haya un Gobierno en España que sea estable, que no que vaya a durar sólo un año y medio o dos años, y ha apuntado que no desea un gobierno "cargado de populismos ni con cheques en blanco a los partidos independentistas", porque no es bueno para España ni para Andalucía.



Ha expresado que "claro" que quiere un Gobierno en España porque hay limitados convenios y proyectos de la Junta que necesitan del respaldo de la administración central, además de financiación.

13:22 AMPLIAMOS | Sánchez promete un nuevo Estatuto Trabajadores sin renunciar a derogar parte de la reforma laboral El presidente del Gobierno en funciones y candidato socialista a la investidura, Pedro Sánchez, ha prometido este lunes que llevará al Congreso "en el menor tiempo posible" un nuevo Estatuto de los Trabajadores "que tenga como fundamento el paradigma del trabajo decente de Naciones Unidas y la OIT", sin renunciar tampoco a derogar "aspectos lesivos" de la última reforma laboral.



Sánchez ha asegurado que la propuesta de este nuevo Estatuto de los Trabajadores estará "basada en el diálogo social" y que en él la contratación indefinida sea "la forma habitual, ordinaria de contratación" y que "proporcione seguridad jurídica a todas las partes".



"Todo ello sin perjuicio de abordar, lógicamente de forma urgente, medidas en el marco del diálogo social para derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral impuesta en 2012", ha apostillado Sánchez.



13:21 AMPLIAMOS | Sánchez propone destinar el 5% del PIB a educación "con independencia de la coyuntura económica" El presidente del Gobierno en funciones y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, ha propuesto a las formaciones políticas un pacto para destinar el 5% del PIB español a la inversión en educación "con independencia de la coyuntura económica y de los gobiernos de los años sucesivos".



Durante su discurso en el debate de investidura que se celebra este lunes en el Congreso de los Diputados, Sánchez ha señalado la educación como una prioridad en su proyecto de "transformación" del país, que se asentará, según el presidente, "en una apuesta decidida por la educación y el conocimiento".



13:19 Sánchez propone regular la obligación de zonas de bajas emisiones para ciudades de más de 50.000 habitantes y advierte: "Nadie va a parar Madrid Central" Sánchez ha propuesto regular la obligación para ciudades de más de 50.000 habitanets de dotarse "de zonas de bajas emisiones con restricciones para los vehículos más contaminantes" y ha lanzado una advertencia a equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid: "Nadie va a parar Madrid Central".



"No puede haber pasos atrás. "Es una irresponsabilidad absoluta exponer a España al riesgo de sanciones por parte de las instituciones europeas", ha señado Sánchez en referencia a la moratoria a las multas a Madrid Central acordada por el Ayuntamiento de Madrid. "Quiero ser muy claro en este ambito y se lo quiero decir a todas las administraciones públicas, sigularmente a las administraciones locales: máxima exigencia con todas las administraciones, nadie va a parar Madrid Central", ha subrayado.



En este sentido, ha indicado que el Gobierno dará "lucha sin cuartel contra la contaminación en el ámbito urbano" y no permitirá que se cuestione el "derecho de la ciudadanía a respirar un aire limpio".

Santiago Abascal (VOX): "El problema es que una vez más ganarán los separatistas"

Pedro Sánchez propone que "España se convierta en el primer país europeo que reconozca el derecho a la educación a lo largo de toda la vida"

12:59 Sánchez quiere superar las "tensiones territoriales" con un "proyecto colectivo de regeneración nacional" El presidente del Gobierno en funciones y candidato a la investidura, Pedro Sánchez, ha afirmado este lunes que para superar las "tensiones territoriales", además de "la invocación de la ley y de la Constitución" será necesario "un proyecto colectivo de regeneración nacional, de progreso y de inspiración europeísta".



"La superación de nuestras tensiones territoriales no vendrá solamente de la invocación de la ley y de la Constitución y de su aplicación, sin duda alguna necesaria. Derivará de un proyecto colectivo de regeneración nacional, de progreso y de inspiración europeísta", ha dicho.



Sánchez ha aludido así, veladamente y sin mencionarlo, al desafío independentista en Cataluña, al cabo de casi media hora de discurso en la primera jornada de la sesión de investidura. Lo ha hecho justo después de enumerar los que considera seis grandes desafíos, el último de los cuales ha sido la apuesta por una UE unida y que no olvide sus valores.



12:58 Sánchez se compromete a acabar con el déficit de la Seguridad Social en un plazo de cinco años Sánchez se ha comprometido a la eliminación del déficit del sistema de Seguridad Social en un plazo de 5 años y para ello ha indicado que se estudiarán "nuevas fórmulas de financiación que complementen a la financiación de las pensiones" y que "garantice la sostenibilidad" del sistema.

12:51 Sánchez propone llevar al Congreso en los "próximos meses" un nuevo Estatuto de los Trabajadores "solvente" y que dé "seguridad jurídica" Sánchez ha propuesto llevar al Congreso en los "próximos meses" un nuevo Estatuto de los Trabajadores "para las nuevas generaciones, que sea "solvente" y que dé "seguridad jurídica" a todas las partes. Además, ha propuesto un "estatuto del becario", que proteja a los que "dan los primeros pasos en el mercado laboral" para evitar el "encadenamiento prolongado del periodo de prácticas".











12:47 Sánchez avisa a los que "retroceden al pasado" en violencia machista: "Nos van a tener enfrente" El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha mandado un mensaje durante su debate de investidura a quienes tratan de "retroceden al pasado" o "inventar conspiraciones" contra la "lacra" de la violencia de género y machista: "Que tengan algo muy claro: nos van a tener enfrente", ha recalcado.



Así se ha manifestado el líder del Ejecutivo desde la tribuna del Congreso de los Diputados, al poco de iniciar su intervención en el debate de investidura que ha comenzado este lunes, 22 de julio. Estas palabras han arrancado los primeros aplausos en el hemiciclo.



"La desigualdad que sufren las mujeres muestra su rostro más cruel en este machismo criminal", ha remarcado, rechazando a los que "banalizan" este problema social y recordando que desde 2003 han sido asesinadas más de un millar de mujeres.



12:42 Sánchez pide al Congreso "alumbrar un nuevo Pacto de Toledo" que "salvaguarde" el sistema El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha reclamado este lunes en el Congreso durante su intervención como candidato a la investidura "alumbrar un nuevo Pacto de Toledo" que "salvaguarde" el sistema público de pensiones.



Sánchez ha instado en su intervención a "garantizar la dignidad en la cuantía, la sostenibilidad y la naturaleza pública" del sistema de pensiones. "Y subrayo lo de público", ha incidido el presidente del Gobierno en funciones.



12:35 AMPLIAMOS | Sánchez pide a PP y Cs que faciliten el Gobierno y propone cambiar la Constitución para evitar el bloqueo El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha abierto el debate de investidura pidiendo que se facilite la formación de su Ejecutivo, ofreciendo para ello "un pacto de Estado" para reformar el artículo 99 de la Constitución y evitar el bloqueo institucional. El ofrecimiento lo ha realizado tras acusar a PP y Ciudadanos de "involución" y de "atarse a la ultraderecha" de Vox.



En su discurso en el Congreso de los Diputados como candidato a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez ha arrancado con una propuesta de reforma de la Constitución para que los españoles no tengan que "sufrir la amenaza de la repetición electoral", citando el modelo de constitución de los ayuntamientos y de algunas comunidades autónomas.



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha abierto el debate de investidura pidiendo que se facilite la formación de su Ejecutivo, ofreciendo para ello "un pacto de Estado" para reformar el artículo 99 de la Constitución y evitar el bloqueo institucional. El ofrecimiento lo ha realizado tras acusar a PP y Ciudadanos de "involución" y de "atarse a la ultraderecha" de Vox.En su discurso en el Congreso de los Diputados como candidato a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez ha arrancado con una propuesta de reforma de la Constitución para que los españoles no tengan que "sufrir la amenaza de la repetición electoral", citando el modelo de constitución de los ayuntamientos y de algunas comunidades autónomas. LEER MÁS.

12:31 Sánchez: "Europa es el espacio en que se superan las rivalidades nacionalistas" "Europa es el espacio en el que se superan los nacionalismos que han arrastrado a dos guerras mundiales. Europa es paz"



"Europa es el espacio en que se superan las rivalidades nacionalistas"



"¿Qué sentido tiene levantar más fronteras internas cuando lo que tenemos que hacer es derribar fronteras externas?"

12:26 Sánchez ha indicado que los impuestos que pagan plataformas como Netflix en España es "insostenible" y "atenta" contra la "justicia fiscal" Durante su discurso, Sánchez se ha referido a lo pagado en impuestos en España por la plataforma de vídeos Netflix en 2018 y ha indicado que es "insostenible" y "atenta contra los principales principios de responsabilidad y justicia fiscal". Además, ha apuntado como uno de los retos del próximo Gobierno regular la manera en que ese tipo de plataforma recaban datos de los ciudadanos: "La pregunta que habría que hacerse es a quién pertenece esa información, quién controla esos datos", ha señalado.

Pedro Sánchez apela a la "responsabilidad" de los diputados y pide su "generosidad" para "avanzar frente a intentos claros de involución planteados por los partidos de la bancada conservadora"

12:20 Garzón rechaza que Unidas Podemos esté en el Gobierno de forma "testimonial" y reclama competencias El coordinador federal de Izquierda Unida, ha mostrado este lunes a pocos minutos de que comience el debate de investidura del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, su rechazo a que Unidas Podemos esté en el Gobierno de manera "testimonial", en puestos que tengan poca carga competencial, por lo que ha reclamado competencias que permitan ejecutar políticas al partido 'morado'.



"No queremos estar en el Gobierno simplemente de manera testimonial, queremos competencias que permitan cumplir las demandas", ha señalado Garzón en declaraciones a LaSexta, recogidas por Europa Press, y ha explicado que, ante la primera jornada de investidura, continúan negociando las competencias porque consideran que es "la manera para poder cumplir esas cuestiones". El coordinador federal de Izquierda Unida, ha mostrado este lunes a pocos minutos de que comience el debate de investidura del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, su rechazo a que Unidas Podemos esté en el Gobierno de manera "testimonial", en puestos que tengan poca carga competencial, por lo que ha reclamado competencias que permitan ejecutar políticas al partido 'morado'."No queremos estar en el Gobierno simplemente de manera testimonial, queremos competencias que permitan cumplir las demandas", ha señalado Garzón en declaraciones a LaSexta, recogidas por Europa Press, y ha explicado que, ante la primera jornada de investidura, continúan negociando las competencias porque consideran que es "la manera para poder cumplir esas cuestiones". LEER MÁS.

12:15 Sánchez inicia su discurso afeando a los partidos de 'la foto de Colón' el "cordón sanitario" para impedir un Gobierno del PSOE Pedro Sánchez ha iniciado su discurso afeando a los partidos de 'la foto de Colón', en referencia a PP, Cs y Vox, el "cordón sanitario" impuesto para impedir un Gobierno del PSOE: "Se olvidaron de aquellos discursos que reivindicaban las fuerzas más votadas", ha subrayado.



En este sentido, ha propuesto una reforma de la Constitución para evitar "el bloqueo" en la formación de gobiernos. "No estoy proponiendo el debilitamiento de la labor de la oposición, estoy proponiendo simple y llanamente que España tenga Gobierno".



12:11 El PSOE admite avances en el programa, pero no en los cargos y no se cierra a dar a Podemos una vicepresidencia El PSOE admite que se están produciendo avances en la negociación del programa que busca acordar con Unidas Podemos, pero no así en las conversaciones sobre los cargos que deberían ocupar los morados en ese hipotético Gobierno de coalición. Eso sí, los socialistas no se cierran a que los de Pablo Iglesias tengan una Vicepresidencia.



Así lo han asegurado fuentes socialistas a pocos minutos de que arranque el debate de investidura de Pedro Sánchez en el Pleno del Congreso, cuando han recalcado que el rechazo del PSOE no eran tanto a que Podemos ocupe una vicepresidencia como a la presencia de Iglesias en el Ejecutivo



12:09 Comienza la intervención de Pedro Sánchez

12:05 Comienza la sesión del debate de investidura Comienza la sesión del debate de investidura

Sánchez del Real (VOX), sobre los ramos de flores colocados por diputados de ERC: "Comienza el numerito. Flores arrancadas"

Diputados de ERC entran al pleno del Congreso con ramos amarillos en recuerdo de los políticos presos

11:54 Fernández Vara: "La figura de cada ministro siendo importante no es lo más importante, lo más importante son los contenidos" "La figura de cada ministro siendo importante no es lo más importante, lo más importante son los contenidos", ha indicado en declaraciones a TVE a las puertas del Congreso el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, quien ha subrayado que "es bueno para España que haya Gobierno": "lo peor sería irnos a nuevas elecciones".



Arrimadas: "Sánchez siempre ha elegido a los mismos socios. No se ponen de acuerdo por un problema de sillones, pero tienen muy claro que van a subir los impuestos"

?? Nuestros votos NO servirán para investir al #Sanchismo. pic.twitter.com/DG2fWVwiod — Ciudadanos ???????? (@CiudadanosCs) 22 de julio de 2019

Pedro Sánchez, a menos de media hora de comenzar su intervención, "responsabilidad para que España siga avanzando"



A partir de las 12 h. presentamos nuestras propuestas para un Gobierno progresista, europeísta, ecologista y feminista. #SesiónDeInvestidurahttps://t.co/JNQFyTS4MN — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 22 de julio de 2019

11:38 JxCat decidirá su voto tras escuchar a Sánchez pero no está "nada motivado" para abstenerse La diputada de JxCat en el Congreso Laura Borràs ha explicado este lunes que su grupo decidirá su voto en la investidura de Pedro Sánchez tras escuchar el discurso del presidente en funciones y las propuestas que tenga para Catalunya, pero ha avisado de que no llegan "nada motivados" para abstenerse.



"De entrada no llegamos muy confiados para plantearnos ninguna abstención", ha afirmado en una entrevista de Rac1 recogida por Europa Press, y ha dicho que el voto lo decidirá el grupo parlamentario de JxCat junto al presidente de la Generalitat, Quim Torra, y el expresidente Carles Puigdemont. La diputada de JxCat en el Congreso Laura Borràs ha explicado este lunes que su grupo decidirá su voto en la investidura de Pedro Sánchez tras escuchar el discurso del presidente en funciones y las propuestas que tenga para Catalunya, pero ha avisado de que no llegan "nada motivados" para abstenerse."De entrada no llegamos muy confiados para plantearnos ninguna abstención", ha afirmado en una entrevista de Rac1 recogida por Europa Press, y ha dicho que el voto lo decidirá el grupo parlamentario de JxCat junto al presidente de la Generalitat, Quim Torra, y el expresidente Carles Puigdemont. LEER MÁS.

EH Bildu: "Lo hemos dicho por activa y por pasiva: no bloquearemos la investidura de Sánchez, porque así bloqueamos a la derecha"



?? @MertxeAizpurua en @Boulevardeitb?? pic.twitter.com/MxJw4PJXNj — EH Bildu Congreso - Senado (@EHBilduCongreso) 22 de julio de 2019

11:23 Toni Cantó (Cs): "El Gobierno de España será el único de toda la Unión Europea que tenga ministros abiertamente defensores de Nicolás Maduro" El Gobierno de España será el único de toda la Unión Europea que tenga:



- Ministros abiertamente defensores de Nicolás Maduro.



- Ministros abiertamente comunistas.



- Ministros sin una sola hora de trabajos cotizados.



«Ni antes ni después el @PSOE pactará con el populismo». pic.twitter.com/gygfJ5RK6f — Toni Cantó (@Tonicanto1) 22 de julio de 2019

11:20 ERC permitirá la investidura pero insiste: "No renunciaremos a una república catalana" El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, ha explicado este lunes que permitirán la investidura de Pedro Sánchez si el PSOE y Podemos llegan a un acuerdo, aunque ha asegurado que no darán un cheque en blanco: "No renunciaremos a nuestro objetivo, que es una república catalana independiente".



11:18 Rufían habla de "clima de preacuerdo" entre PSOE y Podemos El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha señalado este lunes, a poco de que empiece el debate de investidura, que percibe un "clima de preacuerdo" entre PSOE y Podemos.



Sobre las posibilidades de que haya un gobierno de coalición entre socialistas y 'morados', Rufián ha afirmado que a ERC le llega que se alcanzará un acuerdo.



"Ahora hablamos de como tejemos los mimbres para una legislatura que tiene que ser la de la resolución del conflicto político en Cataluña", ha valorado en declaraciones a TVE, sobre el debate de investidura que se inicia este lunes a mediodía. A su juicio, toca "dignificar" los derechos civiles y sociales que han sido "dilapidados" por la derecha.



11:13 Así han sido los resultados definitivos en las sesiones de investidura de la democracia

Edmundo Bal (Ciudadanos): "Si tenemos un ministro de Hacienda de Podemos, que Dios nos coja confesados"

10:56 Rufián: "Si PSOE y Unidas Podemos se ponen de acuerdo, por nosotros no será" "Si el PSOE y Unidas Podemos llegan a este debate con un acuerdo, por nosotros no será", ha señalado el portavoz parlamentario de Esquerra Republicana (ERC) en una entrevista a TVE en el que ha asegurado que su formación es "optimista" sobre la llegada a un acuerdo. Igualmente, ha calificado de "inteligente" y "jaque al rey" la decisión del pasado viernes del líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, de renuncia a estar en el Gobierno de coalición.

10:51 Girauta critica el "teatrillo" de PSOE y Podemos y reivindica que Cs está actuando como líder de la oposición El portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Juan Carlos Girauta, ha criticado el "teatrillo" de PSOE y Podemos en las negociaciones para sacar adelante la investidura del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. Asimismo, ha reivindicado que el papel de líder de la oposición lo está ejerciendo la formación 'naranja'.



"El hermetismo en las negociaciones forma parte del teatrillo de esta especie de telenovela con la que nos están intentando distraer", ha afeado Girauta este lunes en una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, en referencia a los acuerdos entre el PSOE y Podemos para formar un gobierno de coalición. ?? El gobierno de coalición entre PSOE y Podemos es una cuestión de puro reparto de poder.

10:45 Jaime de Olano (PP): "Tras 90 días desde las elecciones generales, Sánchez e Iglesias, Podemos y PSOE solo han hablado de sillones" ¡Cuánta frivolidad!

A falta de 90 minutos para el inicio de la investidura y tras 90 días desde las elecciones generales, Sánchez e Iglesias, Podemos y @PSOE solo han hablado de sillones, carteras ....

pero ni una palabra de empleo, pensiones, impuestos, educación, sanidad... pic.twitter.com/fXl9d2yCTP — Jaime de Olano (@jaimedeolano) 22 de julio de 2019

10:34 Elorza (PSOE) afirma que la negociación con PNV "es obligada y se estará produciendo o se producirá de inmediato" El diputado del PSOE por Guipúzcoa, Odón Elorza, ha afirmado que la negociación con el PNV, de cara a la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno "es obligada y se estará produciendo o se producirá de inmediato", y ha apuntado que "nadie pide a nadie un cheque en blanco".



10:34 Podemos acusa al PSOE de negarse a compartir ni un solo ministerio para desarrollar sus políticas sociales La dirección de Unidas Podemos critica que en las últimas 48 horas, salvo el buen tono, el PSOE no ha dado ningún paso en la negociación, porque solamente le han ofrecido responsabilidades simbólicas, subrayando que los socialistas se niegan a compartir ni un solo ministerio desde los que poder desarrollar las políticas sociales que ellos desean, informaron en fuentes del partido Iglesias.



Girauta: "Sánchez ha decidido gobernar apoyándose en la mayoría de la moción de censura: es el gobierno que desean los golpistas"

Baldoví: "Le pido a PSOE y a Podemos generosidad, altura de miras y que escuchen la voz de la calle, que de ninguna manera quiere volver a repetir las elecciones"



??Atenent la premsa a l'inici de la sessió d'#investidura?? pic.twitter.com/yYJItvnbXT — Joan Baldoví ;) (@joanbaldovi) 22 de julio de 2019

9:59 El PNV afirma que, si el PSOE no les llama, es "muy probable" que se abstengan en la investidura El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha afirmado que, si el PSOE no les llama, es "muy probable" que su partido abstenga en la investidura de Pedro Sánchez. Además, espera que el acuerdo al que puedan llegar socialistas y Podemos "no entre en interpretaciones políticas" que "sean inasumibles" para los jeltzales.



9:19 Horario y dónde ver la investidura de Pedro Sánchez El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, se someterá este lunes 22 de a la primera sesión del debate de investidura en el Congreso de los Diputados. El Pleno arrancará a las doce del mediodía con la intervención del candidato, que expondrá su programa de gobierno, sin límite de tiempo.



9:10 Casado y Rivera competirán este lunes por acorralar a Sánchez con su "no" a la investidura y por liderar la oposición El líder del PP, Pablo Casado, subirá el lunes a la tribuna de oradores del Congreso con un "no" rotundo a facilitar la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, aunque buscará exhibir un perfil de hombre de Estado con una oferta de pactos. También el presidente de Cs, Albert Rivera, argumentará por qué no puede apoyar un proyecto antagónico al de Cs, aunque también esté abierto a acuerdos por una actitud leal a España.



9:09 ¿Qué ocurriría si no obtiene la confianza del Congreso para ser presidente del Gobierno? La primera votación de la investidura del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, este 23 de julio activará los plazos que marca la Constitución para elegir un candidato que cuente con el apoyo del Congreso o, en caso contrario, disolver las cámaras y volver a celebrar elecciones.



9:08 PP considera una "falta de respeto" que no se conozca el programa de Sánchez: "Quiere seguir en la Moncloa a toda costa" El portavoz parlamentario del PP, José Antonio Bermúdez de Castro, una "falta de respeto" que a tan solo unas horas del inicio del debate de investidura no se conozca el programa de gobierno del presidente en funciones, Pedro Sánchez. A su juicio, el líder del PSOE prioriza continuar en La Moncloa y se ha centrado "más en el reparto de sillones que en los españoles". una "falta de respeto" que a tan solo unas horas del inicio del debate de investidura no se conozca el programa de gobierno del presidente en funciones, Pedro Sánchez. A su juicio, el líder del PSOE prioriza continuar en La Moncloa y se ha centrado "más en el reparto de sillones que en los españoles".

9:07 Pedro Sánchez centrará su discurso de investidura en el empleo, el feminismo y la emergencia climática

El candidato socialista a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, centrará su discurso de investidura en la economía y los retos sociales a los que se enfrenta el país como la precariedad, las pensiones, la desigualdad, el feminismo o la emergencia climática.



centrará su discurso de investidura en la economía y los retos sociales a los que se enfrenta el país como la precariedad, las pensiones, la desigualdad, el feminismo o la emergencia climática.