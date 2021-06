Chacón (PDeCAT) avala que Aragonès cenara con el Rey en defensa de los "intereses" de Cataluña

BARCELONA, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PDeCAT, Àngels Chacón, ha avalado que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, cenara con el Rey y con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el MWC en defensa de "los intereses, la economía y la sociedad" catalana.

"Poco a poco se va rectificando, y esto no significa que aceptemos ni nos traguemos sin más actuaciones y expresiones criticables por parte de la monarquía. No significa que no la cuestionemos, pero a la hora de defender nuestros intereses, economía, inversiones y sociedad, el Govern debe estar. Y esto no significa renunciar a nada", ha sostenido en rueda de prensa telemática.

También ha pedido que haya diálogo en la reunión que Aragonès y Sánchez mantendrán este martes en La Moncloa, y que no hagan elegir a los catalanes en el marco de esta negociación entre "el anhelo de poder ejercer el derecho a la autodeterminación y la gestión del día a día".

Tras la excarcelación de los presos independentistas, Chacón ha constatado que la apuesta de su partido pasa por la amnistía para solventar la situación que "mucha gente represaliada".

"No podemos olvidar que mañana seguirá la represión, marca por el Tribunal de Cuentas, un tribunal politizado, con anomalías en su composición", ha lamentado la secretaria general del PDeCAT, que ha reclamado al abogado del Estado que reconozca que la acción exterior de Cataluña es una competencia propia de la Generalitat, que se ejerce desde hace más de 30 años.