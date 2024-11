La Chunta afirma que no contempla renunciar a la portavocía adjunta que ostenta dentro del grupo Sumar en el Congreso

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado de la Chunta Aragonesista, Jorge Pueyo, ha afirmado que no contempla renunciar a la portavocía adjunta dentro del grupo Sumar en el Congreso, ante la reorganización pendiente que se tiene que acometer en el organigrama de la coalición.

En rueda de prensa, Pueyo ha resaltado que su formación "no está ni quiere estar" en el Gobierno de coalición, presencia que sí tienen otros partidos de la confluencia, y que su vocación es usar las herramientas que tienen ya en el parlamento para desplegar su labor política.

"Nosotros queremos utilizar esas herramientas y una de esas herramientas es la portavocía adjunta", ha proclamado durante su comparecencia para, a continuación, que su deseo es que el grupo plurinacional funcione de la mejor forma posible cuando se acometa esta remodelación.

Fuentes parlamentarias indican que IU aspira a ostentar una de las portavocías adjuntas de Sumar en el Congreso, que ahora dispone de tres en manos de los 'Comunes', Comprimís y la tercera que comparten Chunta y Més per Mallorca. No obstante, desde la formación que lidera Antonio Maíllo resaltan que no están en lógicas de cuotas de poder de cara a la remodelación del grupo parlamentario.

Desde la Chunta indican que por ahora hay conversaciones iniciales sobre la reconfiguración del grupo plurinacional y que su posición es mantener la visibilidad que ahora disponen en el Congreso para traer las cuestiones centrales de la agenda aragonesista.

En consecuencia, han instado a explorar todas las opciones que deje el reglamento del Congreso para intentar satisfacer las demandas de todas las formaciones (incluso la posibilidad de tener más de tres portavocías), pero su postura es que conservar dicha portavocía adjunta.