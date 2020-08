Ciudadanos afea a PSOE y PP que sí estén dispuestos a hablar de "repartirse los jueces"

Cuadrado cree que esa posición es "difícil de entender" porque hay asuntos "más importantes" y "no hay forma de que se sienten"

MADRID, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario general de Ciudadanos, Carlos Cuadrado, ha recriminado a PSOE y PP que sí que estén dispuestos a sentarse a negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y no hagan lo mismo con otros asuntos "más importantes" relativos a la pandemia o la situación económica de España.

Hace una semana, la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, defendió la urgencia de renovar el CGPJ y confirmó que, como siempre, siguen produciéndose contactos con el PP para ello, si bien no quiso ofrecer detalles sobre el desarrollo de esas conversaciones. Según dijo, como en cualquier negociación, la "discreción" es necesaria para que esta llegue a buen puerto.

La dirección nacional del PP mantiene un hermetismo absoluto con este asunto y ha evitado comentar si hay contactos con el Gobierno para esa renovación, limitándose a asegurar que aboga por "la independencia y profesionalidad" en este órgano, en palabras de su responsable de Comunicación, Pablo Montesinos.

En declaraciones a Europa Press, Cuadrado ha señalado que es "curioso" que PSOE y PP sí que estén abiertos a ponerse de acuerdo en esta renovación del Consejo. "Para esto si se ponen de acuerdo y para esto sí pactan. Para intentar alargar los ERTES, no hay forma de que se sienten. Para intentar ver unos Presupuestos que ayuden a los españoles, para eso no. Ahora, para pactar los jueces, ahí se entienden, se sientan y pactan", se ha quejado.

Cuadrado ha subrayado que su partido no está dispuesto a entrar e "repartirse" los jueces. "Ésa es la diferencia entre el PSOE, el PP y Cs. Nosotros no vamos a entrar a repartirnos los jueces, pero es curioso que ellos para eso no tengan ningún problema, y se reúnan y lo pacten", ha abundado.

El dirigente de Ciudadanos considera que esta actitud de las dos formaciones mayoritarias "es un poco difícil de entender" porque "para otras cosas" que, a su juicio, "son más importantes, no hay forma de que se sienten". "Y en cambio, para pactar los jueces, lo hacen rápido", ha resaltado.

Ante la posibilidad de que esas conversaciones al final no fructifiquen y no haya acuerdo entre PSOE y PP para renovar el CGPJ, el vicesecretario primero de Cs ha insistido en que "de momento se sientan" y "negociar". "Nosotros no vamos a negociar. En esa negociación no nos van a encontrar", ha avisado.

GOBIERNO Y PSOE PACTARON EN 2019 QUE LO PRESIDIERA MARCHENA

En noviembre del año pasado ya se frustraron las negociaciones entre PP y PSOE cuando ya se había conocido un principio de acuerdo para que el CGPJ estuviera presidido por el presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena.

De acuerdo con aquellas negociaciones, el PP aceptaba que el sector conservador estuviera en minoría en el nuevo CGPJ, con sólo 9 de los 20 miembros, a cambio de que el presidente fuera Manuel Marchena. Sin embargo, en ese momento se filtró un mensaje de Whatsapp enviado por el entonces portavoz del Grupo Popular en el Senado, Ignacio Cosidó, que decía que pese a que el PP tendría menos vocales podría controlar por detrás la Sala Segunda (Penal) del Supremo.

Marchena renunció entonces a presidir el órgano de gobierno de los jueces, defendió su independencia y se desligó del acuerdo político entre PSOE y PP. Poco después, el líder del PP, Pablo Casado, supeditaba cualquier negociación con los socialistas a un cambio de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que 12 de los 20 vocales fueran elegidos directamente por los jueces, y no por el Congreso y el Senado como ocurre con el sistema actual.