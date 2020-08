Ciudadanos exige a Sánchez asumir su responsabilidad ante la pandemia: No es que sea mal líder, es que no lidera

MADRID, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, ha indicado este miércoles que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no puede desentenderse de sus responsabilidades ante el aumento de casos de coronavirus y debe asumir el liderazgo que le compete para declarar el estado de alarma si fuera necesario.

En una entrevista en 'laSexta', recogida por Europa Press, Bal ha explicado que Sánchez en su declaración institucional del martes se desatendió de los rebrotes y "puso la pelota en el tejado de las comunidades autónomas" para decidir si se decreta un nuevo estado de alarma.

A su juicio, el presidente debe explicar qué diferencias existen entre la situación actual y marzo, cuando declaró por primera vez el estado de alarma, y le ha recordado que la epidemia es nacional por lo que no es asunto de las comunidades autónomas. "El Gobierno debe asumir esa responsabilidad para no tener 17 respuestas diferentes a una sola epidemia nacional", ha apostillado.

Al hilo, ha señalado que tras la declaración del martes de Sánchez posterior al Consejo de Ministros, la realidad "no es que no sea un mal líder, sino que no hay líder".

Así, ha incidido en que el estado de alarma es competencia del Ejecutivo, lo pueden pedir las CCAA pero Sánchez "no puede quitarse de encima esa responsabilidad". "No puede echar la culpa a las comunidades sobre si lo piden o no, la responsabilidad es suya y para eso le pagamos el sueldo", ha añadido.