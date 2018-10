Ciudadanos recalca que no investirá a Susana Díaz porque con ella "no es posible" regenerar Andalucía

Publicado 11/10/2018 13:57:38 CET

MADRID, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos ha llegado a la conclusión, tras mantenerla en el Gobierno durante tres años y medio, de que con Susana Díaz en la Junta de Andalucía "no es posible regenerar" esta comunidad y por eso no tiene intención de volver a prestarle sus votos para que sea investida tras las elecciones del 2 de diciembre.

Así lo ha explicado este jueves el portavoz del partido naranja en el Congreso, Juan Carlos Girauta, al ser preguntado sobre el compromiso adquirido por su candidato a la Junta, Juan Marín, de no volver a hacer presidenta a la líder del PSOE andaluz, al contrario de lo que hicieron en 2015.

En una rueda de prensa en la Cámara Baja, Girauta ha sacado pecho por lo que Ciudadanos ha logrado de su colaboración con Díaz. "Con nueve escaños hemos hecho muchísimo más que el PP en la oposición en 40 años", ha presumido, recordado la "dimisión" de los socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán, la supresión del impuesto de sucesiones y la bajada de impuestos en general.

"Cuando entramos en el Parlamento andaluz había que elegir entre distintas opciones y elegimos ser útiles", ha dicho Girauta, quien no obstante, ha admitido que no han podido avanzar todo lo que querían en materia de regeneración.

NO DICE SI APOYARÁN AL PP

A su juicio, sería "de una ingenuidad imperdonable" pensar que lo que no han logrado en esta legislatura podrían conseguirlo en la siguiente con Díaz en la Presidencia una vez que han constatado que el PSOE andaluz "no quiere regenerar lo que se ha convertido en un auténtico régimen" y en un "cortijo" del que no han parado de salir "escándalo de corrupción"

"Por eso decimos que con Díaz allí eso no se puede arreglar", ha comentado Girauta, recalcando que Ciudadanos ya no aspira lograr cosas específicas, sino que lo que se propone es "ganar las elecciones y desplazar al PSOE". "No es sano que durante 40 años gobierne el mismo partido porque al final se producen monstruos como los ERE y las tarjetas de los prostíbulos", ha incidido.

Preguntado si estarían entonces dispuestos a apoyar al PP, aunque no fuera el partido más votado con tal de echar a Díaz de San Telmo, Girauta ha reiterado que ellos no piensan en "apoyar a nadie", sino en ganar para gobernar con un proyecto para regenerar la comunidad. "Que vayan pensando ellos si nos quieren apoyar", ha concluido.