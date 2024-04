La comisión del Congreso sobre mascarillas arranca el lunes con las comparecencias del Tribunal de Cuentas e Illa

PSOE y Sumar aplican el procedimiento de urgencia para citarles y que el exministro rinda cuentas antes que en el Senado

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

La comisión del Congreso que investiga los contratos de emergencia para la compra de material sanitario en pandemia por parte de las administraciones públicas arrancará sus comparecencias el próximo lunes, 22 de abril, recibiendo en sesión matutina a la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, y ya por la tarde al exministro de Sanidad y candidato del PSC a la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa.

Así lo ha anunciado el presidente de la comisión, el socialista Alejandro Soler Mur, quien ha señalado que la mesa de este órgano, con mayoría del PSOE y Sumar, ha optado por aplicar el procedimiento de urgencia para citar a estos dos primeros comparecientes, evitando el margen de 15 días entre citación y comparecencia que se aplica habitualmente.

De esta forma, Illa acudirá a la comisión del Congreso antes de ser interrogado por el órgano impulsado por el PP en el Senado para investigar el 'caso Koldo', donde el exministro tiene fijada su comparecencia para el jueves, día 24.

De hecho, las dos comisiones van a iniciar sus interrogatorios el mismo día, pues el lunes desfilarán por la Cámara Alta Koldo García Izaguirre, ex asesor del ministro de Fomento José Luis Ábalos, y Víctor Francos, que fue jefe de Gabinete de Illa en Sanidad.

La comisión de investigación, a puerta cerrada, ha aprobado un listado de 134 nombres gracias al pacto que el PSOE ha sellado con Sumar y sus habituales aliados parlamentarios. Este listado incluye los casi 90 comparecientes que habían planteado los socialistas y otro medio centenar que han salido de las listas de Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV y Coalición Canaria, entre ellos, el exministro de Fomento José Luis Ábalos, a quien el PSOE no había incluido en su propuesta inicial.

PUEDEN SER MÁS DE CUATRO MESES

Igualmente, con apoyo de los grupos del gobierno y sus socios, ha salido adelante el plan de trabajo diseñado por el PSOE y también se ha aprobado un extenso paquete de solicitudes de documentación que se cursará a distintas a instancias como el Tribunal de Cuentas, la Agencia Tributaria, y varias administraciones autonómicas -Comunidad de Madrid, Andalucía, Baleares, Canarias-- y locales -como los ayuntamientos de Madrid y de Almería--.

Dada la extensión de la lista de comparecientes, que ha sido criticada por el PP y Vox, el presidente de la comisión ha dejado abierta la posibilidad de que este órgano amplíe su periodo de funcionamiento que, inicialmente es de cuatro meses. Lo que no ha especificado es si, para citar a los demás comparecientes, se cumplirá el plazo ordinario de 15 días o se aplicará también el de urgencia, como en los primeros.

Preguntado sobre la decisión de que Illa sea uno de los primeros en comparecer, Soler Mur ha explicado que se ha considerado pertinente por haber ocupado la cartera de Sanidad durante el inicio de la pandemia, cuando se recurrió a la contratación de emergencia que es objeto de la investigación parlamentaria.

ILLA EVITA LA CAMPAÑA

De su lado, el portavoz de ERC Francesc Marc Álvaro, ha señalado que a su formación le deba igual cuándo se programara la citación al candidato del PSC quien, de esta forma, evita ser sometido al interrogatorio de los comisionados durante la campaña electoral de las elecciones catalanas del próximo 12 de mayo.

La representante de Junts en la comisión, Pilar Calvo, por su parte, se ha congratulado de que se vaya a poder pedir cuentas a Illa sobre la "mala gestión" que, desde su punto de vista, hizo desde el ministerio con la compra centralizada de material sanitario. A su juicio, en ese proceso, se cometieron "irregularidades" y se actuó con "falta de transparencia y de previsión".

Desde Sumar, Aina Vidal, se ha felicitado del acuerdo alcanzado sobre la lista de comparecientes pues incluye tanto a los principales implicados en el 'caso Koldo', como a los responsables políticos que "tuvieron algo que ver" la "estafa piramidal" que, a su juicio, se produjo con la venta de material sanitario en plena pandemia. También ha destacado que se podrá escuchar a cargos intermedios que intervinieron en la contratación, a responsables de organismos de control y a periodistas.

NI FEIJÓO NI EL NOVIO NI EL HERMANO DE AYUSO

Entre las comparecencias aprobadas, además de los ya citados, figuran los principales implicados en el caso Koldo y presidentes autonómicos que contrataron con la trama, como los socialistas Francina Armengol y Ángel Victor Torres, pero también dirigentes del PP como Isabel Díaz Ayuso, el alcalde de Madrid, José Luis Rodríguez Almeida, y varios de sus colaboradores.

Los nombres en los que no ha habido acuerdo y han quedado fuera de esta primera lista son, entre otros, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, cuya presencia solicitan ERC, Bildu y BNG; la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, a quien querían interrogar Sumar y Junts; el hermano de la mandataria madrileña Tomás Díaz Ayuso, al que reclamaba ERC, y de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, solicitada por Vox.

El coportavoz de Podemos, Javier Sánchez Serna, cuya formación no solicitó ninguna comparecencia, a la pareja de Díaz Ayuso, y sospecha que ello responde al "pacto de no agresión" entre el bipartidismo de PP y PSOE. También ha mostrado sorpresa de que no se cite al hermano de la mandataria madrileña, dado que se "hizo de oro" por comisiones en un contrato lanzado por la Comunidad de Madrid durante la pandemia.