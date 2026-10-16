La Comisión de Listas del PSOE aprueba por unanimidad las candidaturas al Congreso y al Senado

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene durante un acto de los socialistas aragoneses, en el Hotel Iberus, a 14 de octubre de 2026, en Zaragoza, Aragón (España). - Marcos Cebrián - Europa Press

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Listas del Partido Socialista (PSOE) ha aprobado por unanimidad las candidaturas al Congreso y al Senado de todas las circunscripciones para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

El Comité Federal tendrá que ratificarlas este sábado en la reunión que se celebrará en Fuenlabrada (Madrid), según han trasladado desde el PSOE, que ha presumido de haber conformado "las mejoras candidaturas para cada circunscripción".

Los socialistas han asegurado que buscan "consolidar y ampliar la mayoría progresista" en ambas Cámaras, con "el mejor proyecto", "el mejor liderazgo", y "las mejores candidaturas" y el objetivo de "llenar de derechos el Congreso y el Senado el próximo 29N".

Cabe destacar que la Comisión de Listas ha enmendado la propuesta del Partido Socialista de Castilla y León para excluir de la lista a la Cámara Baja al exsecretario autonómico, Luis Tudanca, e imponer a Mariluz Martínez Seijo, en la candidatura al Congreso.