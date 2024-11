Compromís cree que Mazón mantiene a la consellera responsable de Emergencias porque "tienen mucho que esconder"

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta de Sumar y diputada de Compromís, Àgueda Micó, ha tachado este miércoles de "indigno" que la consellera valenciana de Justicia e Interior, Salomé Pradas, continúe en su puesto como responsable de Emergencias y ha apuntado que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, no ha la cesado porque "tienen mucho que ocultar".

Así lo ha dicho durante su segunda intervención en el Pleno del Congreso durante el debate que los grupos han mantenido con la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, por la gestión de la DANA que dejó más de 200 muertos sólo en la provincia de Valencia el pasado 29 de octubre.

Micó ha denunciado que Pradas no va a dar explicaciones por su gestión en las Cortes Valencianas después de reconocer, por ejemplo, que no conocía la existencia del sistema de alertas alertas ES-Alert y de que su consellería llamase para alertar por la DANA a alcaldes que ya no estaban en el cargo y haya esperado quince días para actualizar esa lista de teléfonos.

"¿Creéis que es normal en un país democrático que no dé explicaciones en las Cortes Valencianas?", ha preguntado a la bancada 'popular'.

A Ribera le ha pedido destinar a los afectados el dinero previsto para la ampliación del Puerto de Valencia y también que se proteja a la Albufera con inversiones, que según expertos deberían superar los 10.000 millones de euros. Asimism, ha reclamado la creación de un órgano de coordinación entre el Ayuntamiento valenciano, la Generalitat y el Gobierno central para recuperar un espacio que está protegido por la Red Natura 2000 y por Europa.