Compromís lamenta el "espectáculo" del pacto del Gobierno con Bildu: "No es lo que el país necesita"

MADRID, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, ha lamentado el "espectáculo" que, a su juicio, ha supuesto la negociación del pacto que el PSOE y Unidas Podemos con Bildu para derogar la reforma laboral de Mariano Rajoy. "No creo que sea lo que este Gobierno necesite ni lo que el país necesite", ha aseverado.

El diputado valenciano ha dicho compartir el contenido de ese acuerdo, que aboga por eliminar en su "integridad" esa reforma que el PP sacó adelante en 2012, pero no cree que la forma de negociarlo haya sido "la mejor".

"Negociar a última hora y de una manera tan deslavazada no creo que sea la mejor manera de dar seguridad al país ni de mandar un mensaje de tranquilidad", ha apostillado el diputado valenciano en una entrevista con el programa Parlamento de RNE recogida por Europa Press.

Baldoví no entiende que Sánchez pueda llegar a acuerdos con Ciudadanos, con Bildu, con Coalición Canaria (CC) o con el Partido Regionalista Cántabro (PRC) sobre cuestiones ajenas a la Sanidad y, sin embargo, no haya querido negociar "seriamente" con Compromís, que sí planteaba cuestiones en este ámbito.

¿CORRE PELIGRO EL BLOQUE DE LA INVESTIDURA?

En concreto, reclamaba que en el reparto de los 16.000 millones de euros de ayudas a las comunidades autónomas primara más el criterio poblacional e igualar la financiación por habitante con el fin de que todas tengan "las mismas armas" para atajar las consecuencias de la crisis sanitaria.

A su juicio, es "sintomático" de lo que está sucediendo con la legislatura que un partido que "siempre" ha demostrado ser un socio "leal y responsable" con el Gobierno haya pasado directamente de apoyar las prórrogas del estado de alarma a rechazarlo.

El diputado de Compromís coincide con el portavoz parlamentario de Esquerra Republicana (ERC), Gabriel Rufián, en que esa "cerrazón" a querer negociar con aquellos que, como Compromís, sentaron al actual Gobierno en los bancos azules puede pone en riesgo el conocido como espíritu del bloque de la investidura.

"Al amigo y al caballo no hay que cansarlos", ha dicho Baldoví recordando el dicho utilizado por la líder de Compromís, Mónica Oltra, para ilustrar que a los socios "hay que cuidarlos". "Hemos votado todo a favor y ahora nos deja de lado y prefiere pactar con Ciudadanos", ha lamentado el político valenciano, quien ha tachado de "torpe" esta actitud del Gobierno.

"LA LEALTAD ES UN CAMINO DE IDA Y VUELTA"

Con todo, el diputado de Compromís no descarta que su partido pueda apoyar una nueva ampliación del estado de alarma, en el caso de que lo hubiera, siempre y cuando el Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos se baje del "no, no y no" en el que, en su opinión, está instalado con su formación.

"Nosotros tenemos la puerta abierta a todas horas, día y noche, pero la lealtad es un camino de ida y de vuelta", ha apuntado Baldoví, incidiendo en que Compromís no es una fuerza "radical" sino "muy pragmática" y partidaria de llegar a acuerdos. "Seguro que hay un punto medio en que nos podemos entender", ha concluido.