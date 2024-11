Compromís llama "psicópata" a Mazón, el PP protesta y Armengol replica que alguien tachó de "rata" a Pedro Sánchez

"Dejen de insultar, por favor", ruega la presidenta del Congreso en otro tenso debate sobre la DANA

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PP ha protestado este miércoles en el Pleno del Congreso por las palabras del diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, tachando de "psicópata" al presidente valenciano, Carlos Mazón, ante lo cual la presidenta de la Cámara, la socialista Francina Armengol, ha prometido revisar el Diario de Sesiones para evitar insultos, aunque también ha recordado que en el debate de la mañana un diputado de la oposición había llamado "rata" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Este nuevo rifirrafe se ha producido en el último punto del Pleno, después de siete horas de debates parlamentarios, en su mayoría centrados en la tragedia de la DANA que ha causado más de doscientos muertos en Valencia.

Cuando ha subido a la tribuna representando a Sumar, el diputado de Compromís ha empezado diciendo que le "duele profundamente" que un "psicópata" como Mazón siga como presidente de la Generalitat valenciana.

RESPONSABILIDAD DEL AUTOR

Las palabras de Ibáñez han provocado airadas protestas de los diputados del PP, lo que ha obligado a intervenir a la presidenta: "Por favor dejen de insultar desde los escaños, se oyen perfectamente los insultos --ha señalado con cierta resignación--. He dicho mil veces que yo no soy responsable de las palabras que emiten los diputados desde la tribuna".

Y ha dicho a la bancada popular que no se puede actuar según qué insulto y a quién se dirija, recordando que por la mañana algún diputado había llamado "rata" al presidente Sánchez. "Les pido que nadie insulte --ha rogado Armengol--. Desde los escaños no se puede interrumpir y no se puede insultar ni se puede gritar cuando el uso de la palabra lo tiene otro diputado".

CUÁNTA PREOCUPACIÓN POR LAS ENFERMEDADES MENTALES

La cosa no quedó ahí y, cuando terminó el debate, la secretaria general del Grupo Popular, Macarena Montesinos, exigió que se retirase el improperio del Diario de Sesiones, reprochando a Sumar que presuma de sensibilidad con las enfermedades mentales y luego use el término "psicópata" para referirse a un adversario político "de una forma tan torticera y tan obscena".

Armengol ha prometido revisar las actas del Pleno para 'retirar' los insultos que, en su opinión, "hacen avergonzar" a los ciudadanos. Pero también ha querido dejar claro que, para que los insultos no queden en el Diario de Sesiones, lo más práctico es que no se pronuncien. "Por tanto, les pido calma, les pido educación, les pido respeto a todas y a todas, una vez más", ha remachado.