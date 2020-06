El Congreso pide al Gobierno quitar medallas a Billy el Niño y catalogar los títulos nobiliarios de adeptos al régimen

El Vox vota en contra y el PP se abstiene

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves una proposición no de ley del PSOE y Unidas Podemos, pactada con Ciudadanos, que urge al Gobierno a despojar de sus medallas, ya a título póstumo, al policía franquista Antonio González Pacheco, alias 'Billy el Niño', y a quienes como él realizaran actos incompatibles con los Derechos Humanos, así como para invalidar las distinciones y títulos honoríficos que se concedieron a los adeptos al régimen y ha realizar un catálogo de los títulos nobiliarios concedidos a estas personas entre 1948 y 1978.

Once días después de la muerte del conocido torturador franquista, fallecido el pasado 7 de mayo por coronavirus, los dos partidos que integran el Gobierno registraron esta iniciativa reiterando un compromiso que habían anunciado en su acuerdo de coalición.

El texto se debatió en el Pleno este miércoles y se ha aprobado este jueves con apoyo de Ciudadanos, ERC, Junts, PNV, Bildu, Más País, Compromís, BNG. Vox se ha opuesto por considerar que la petición abunda en un "absurdo revisionismo histórico" y el PP ha optado por la abstención.

SIN EFECTOS LEGALES

Como se encargaron de criticar algunos grupos durante el debate, el texto avalado por la Cámara no tiene efectos legales, más allá del recordatorio. La propia vicepresidenta del Gobierno y ministra de Presidencia y Memoria Democrática, Carmen Calvo, ya confirmó en mayo en el Senado que el Ejecutivo seguía con sus planes de quitar honores a 'Billy el Niño' y el Congreso tiene pendiente de debate una reforma legal del PSOE que ya incluye un punto para dar respaldo legal a esa decisión y poder aplicarla.

En concreto, esa proposición de ley incluye en su artículo 12 el mecanismo para retirar las condecoraciones previstas para la Policía en virtud de la Ley 5/1964 y, en el caso de la Guardia Civil, de la Ley 19/1976. Las recompensas concedidas con anterioridad a la entrada en vigor de estas leyes podrán revocarse cuando quede acreditado que el beneficiario, antes de la concesión, había realizado actos u observado conductas manifiestamente incompatibles con el ingreso en la Orden del Mérito Policial o en la Orden del Mérito de la Guardia Civil", recoge el texto, que sigue pendiente de tramitación.

Pero como aún no hay fecha para que esa ley empiece a debatirse en el Congreso, el PSOE y Unidas Podemos optaron por renovar su compromiso de actuar en este sentido con el registro de la proposición no de ley aprobada este jueves y que, en realidad, no hace más que instar al Gobierno a tomar medidas para hacer efectivo lo que ya incluyeron en su acuerdo para gobernar en coalición.

En concreto, la Cámara urge al Gobierno a revocar de forma efectiva las condecoraciones y recompensas concedidas por el Estado a funcionarios y autoridades de la dictadura franquista que hubiesen realizado actos u observado conductas manifiestamente incompatibles con los valores democráticos y los Derechos Humanos, incluso a título póstumo, y en particular las condecoraciones de Billy el Niño.

Según apuntan PSOE y Unidas Podemos en su iniciativa, recogida por Europa Press, todavía se está pagando "el importe de 115 medallas policiales concedidas antes de 1979 a agentes de policía de la dictadura franquista".

TÍTULOS HONORÍFICOS Y NOBILIARIOS

La proposición insta también al Gobierno a que se consideren "contrarios a la memoria democrática del Estado los reconocimientos o condecoraciones por el desempeño de su cargo o función a funcionarios y autoridades de la dictadura franquista que, antes o después de la concesión" formaran parte del aparato de represión de la dictadura franquista.

Este punto fue enmendado por Ciudadanos con el fin de puntualizar que no bastara con haber integrado ese aparato represivo para ver cuestionadas esas condecoraciones, sino que se considerasen contrarias a la memoria democrática sólo las concedidas a quienes, formando parte del mismo, "hubiesen realizado actos o observado conductas manifiestamente incompatibles con los valores democráticos y los principios rectores de la protección de los Derechos Humanos".

Además, el texto aprobado mandata al Ejecutivo a adoptar las iniciativas normativas precisas "para revisar e invalidar todas las distinciones, nombramientos, títulos honoríficos y demás formas de realzar a personas y entidades que supongan exaltación o enaltecimiento del golpe militar de 1936, la Guerra Civil y del franquismo, así como la elaboración de un catálogo de títulos nobiliarios concedidos entre 1948 y 1978, que representen la exaltación de la Guerra Civil y dictadura, para su supresión".