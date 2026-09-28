El Congreso recibe por segunda vez los testimonios de Salomé Pradas y al presidente de la Diputación de Valencia

Archivo - La exconsellera de Justicia i Interior de la Generalitat Valenciana Salomé Pradas, comparece ante la Comisión de Investigación de la dana, en el Congreso de los Diputados, a 15 de diciembre de 2025 - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La comisión del Congreso que investiga la gestión de la dana que dejó 232 muertos, la mayoría en Valencia el 29 de octubre de 2024, recibirá este lunes, por segunda vez, a la entonces consellera de Justicia e Interior y responsable de Emergencias, Salomé Pradas, que está imputada en la causa, y al presidente de la Diputación de Valencia, Vicenté Mompó, también del PP.

Este órgano, que preside la socialista Carmen Martínez, escuchó esta semana, también por segunda vez, al expresidente de la Generalitat y todavía diputado autonómico Carlos Mazón, así como al secretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso, imputado en la causa penal junto a la que fuera su superior, la consellera Pradas.

Sin embargo, ambos rechazaron responder a las preguntas de los comisionados: en el caso de Mazón porque, según dijo, los tribunales ya se han pronunciado, y en el de Argüeso, por la necesidad de salvaguardar su derecho de defensa.

Y este lunes por la mañana será el turno de Mompó, quien ya fue interrogado en el Congreso el 24 de noviembre de 2025, y a quien los grupos han decidido volver a citar después de que la jueza de Catarroja que instruye la causa penal cuestionara en un auto la versión que ofreció en su segunda declaración como testigo en el juzgado.

En aquella testifical Mompó aseguró que no recordaba que el día de la riada la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, le advirtiera de la situación del barranco del Poyo ni tampoco de que nadie hablara de ello en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi). Según Folgado, ella le avisó sobre las 18.00 horas de que el barranco del Poyo estaba "desbocado" al paso por su localidad.

En un auto dictado este verano, la jueza subrayó que las dos veces que pasó por el juzgado Mompó sostuvo que en el Cecopi sólo se habló de riesgo en la presa de Forata, cuando se han recabado "abundantísimas pruebas" que desmienten esa afirmación.

RECIENTE POLÉMICA CON LA MINISTRA MORANT

En las ultimas semanas Mompó ha protagonizado un enfrentamiento con los socialistas valencianos al tachar a la ministra de Ciencia, Diana Morant, candidata a la Generalitat valenciana, de "lameculos" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Tras el testimonio de Mompó llegará, ya en sesión vespertina, la comparecencia de Pradas, quien ya desfiló por esta comisión parlamentaria el pasado el 15 de diciembre. Aunque entonces anunció que no contestaría acogiéndose a su derecho a no declarar por estar investigada, al final accedió a responder algunas preguntas y acabó admitiendo que se cometieron "fallos" antes y durante el día de la dana --como la falta de regulación sobre el envío del Es-Alert--.

Pradas también negó en aquella ocasión que fuera el Gobierno autonómico de Carlos Mazón el que pidió que se retiraran los bomberos forestales que en aquella jornada estuvieron en el Barranco del Poyo.