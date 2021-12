Cospedal se niega a declarar en el Congreso ante la comisión 'Kitchen'

La ex secretaria general del PP y ex ministra María Dolores de Cospedal (i), junto a la portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra (d), a su llegada a una comparecencia en la Comisión ‘Kitchen’, en el Congreso de los Diputados.

La ex secretaria general del PP y ex ministra María Dolores de Cospedal (i), junto a la portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra (d), a su llegada a una comparecencia en la Comisión 'Kitchen', en el Congreso de los Diputados.

Culpa de su silencio al PSOE y Podemos por haber pedido al juez, con la Fiscalía, que se reabran las pesquisas sobre ella

La ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha anunciado este jueves, antes de ser interrogada por los miembros de la comisión del Congreso que investiga la operación 'Kitchen', su intención de acogerse a su "derecho a no declarar" y de no responder a las preguntas de los diputados alegando que el asunto investigado es también objeto de investigación en la Audiencia Nacional.

De Cospedal, que ha llegado a la comisión arropada por la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, rehusó avanzar ante los informadores que la esperaban si acudía dispuesta a colaborar con el órgano que preside la socialista Isaura Leal.

Ya dentro, la también ex ministra de Defensa solicitó permiso para hacer una declaración antes de que los comisionados iniciaran sus interrogatorios y la presidenta le dio la palabra para que pudiera exponer su posición.

IMPUTADA Y DESIMPUTADA

Cospedal ha recordado que el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, que investiga el presunto espionaje al ex tesorero del PP Luis Bárcenas la citó como imputada el pasado mes de junio pero que, un mes después, la declaró "exenta de todo tipo de responsabilidad en los hechos se están enjuiciando".

Ese auto, ha remarcado la compareciente, fue recurrido por la Fiscalía y también por "dos grupos" que forman parte de la comisión, en referencia al PSOE y Unidas Podemos.

Tras este recordatorio, Cospedal ha anticipado que no pensaba responder a las preguntas que pudieran plantearle los distintos portavoces, aunque ha mostrado en varias ocasiones su "respeto" por la comisión y por el Congreso.

"Con todo el respeto que me merece esta comisión, como diputada que he sido de las Cortes y con todo el respeto al Congreso, al principio de división de poderes, a la Administración de Justicia y a las resoluciones judiciales y también en respeto y garantía de mi derecho a la defensa, tengo la intención de no emitir contestación a sus preguntas y me acojo a mi derecho constitucional a no declarar", ha dicho la ex 'número dos' de los 'populares'.

EN JUNIO SI IBA A DECLARAR

El Congreso había citado a Cospedal el pasado 2 de junio, pero la comisión suspendió su interrogatorio en el último momento tras conocerse su imputación en el caso 'Kitchen'. Su marido, Ignacio López del Hierro, sí llegó a comparecer ese día y se enteró precisamente mientras era interrogado de que había sido imputado.

Pese a que su citación se suspendió, aquel 2 de junio Cospedal se presentó en el Congreso a la hora a la que había sido citada. Lo hizo alegando que no le habían avisado de la decisión de la comisión que, a instancias del PSOE, acordó dejar para más adelante su comparecencia temiendo que optara por no responder a los diputados amparándose en que acababa de ser imputada.

Cospedal sí ha intervenido ante la comisión para hacer alusión a aquel episodio y recalcar que cuando fue citada por primera vez se personó en el Congreso con intención de declarar. Según ha señalado, la comisión decisión suspender su comparecencia "diez minutos antes" y se le comunicó por correo electrónico cuando ella ya iba camino de la Cámara.

La compareciente ha explicado que en aquel momento ella no tenía motivo alguno para no responder a las preguntas de los comisionados y que, de hecho, tenía intención de hacerlo pero no pudo. "Y ahora --ha argumentado-- no declaro porque da la casualidad de que la Fiscalía, el PSOE y Unidas Podemos han recurrido el auto en virtud del cual el juez me exonera de toda responsabilidad".

Cospedal ha subrayado que no se trata de una "excusa", sino que teniendo en cuenta esa circunstancia ha optado por acogerse a su derecho a la defensa y a guardar silencio. "Son el PSOE y Podemos los que han hecho que tenga que mantener esta posición", ha enfatizado, volviendo a mostrar su respeto por la división de poderes y las decisiones judiciales.

EL JUEZ NO VE PRUEBAS EN SU CONTRA

A finales de mes de julio el juez Manuel García-Castellón puso fin a la instrucción del caso 'Kitchen' concluyendo que no existían indicios de la participación de Cospedal en la trama que supuestamente se creó desde el Ministerio del Interior para espiar a Bárcenas y robarle documentación comprometedora para dirigentes del partido.

El magistrado archivó la causa respecto de Cospedal y su marido al no encontrar pruebas de su "participación intelectual" en la operación. Respecto a las reuniones de la exdirigente 'popular' con el ex comisario José Manuel Villarejo, García-Castellón resaltó que "no se puede criminalizar el derecho de reunión".

En sus declaraciones en sede judicial la ex secretaria general negó expresamente que hubiera realizado encargo alguno a Villarejo y explicó que, si bien se reunió con él en varias ocasiones, lo hizo por las relaciones que este tenía con los medios de comunicación.

Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción sostiene que la intervención de Cospedal y su marido en la 'Kitchen' está "claramente reflejada" en las agendas personales de Villarejo y en las comunicaciones que éste mantuvo con López del Hierro.

En julio, cuando García-Castellón cerró la instrucción, los fiscales le acusaron de trazar una "línea roja" para no avanzar hacia la trama política y acotar el espionaje parapolicial a Bárcenas al Ministerio de Interior. Por ello, pidieron reabrir las pesquisas y volver a imputar a Cospedal, apuntando además a una "posible" responsabilidad del ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy.

ENFRENTADA CON BÁRCENAS

A esa petición se unió el propio Bárcenas, enfrentado a Cospedal desde el estallido del caso 'Gürtel', en 2013. Ambos se han visto las caras varias veces en los tribunales desde entonces por ejemplo, por el despido "en diferido" del ex también ex senador del partido, por el borrado de los ordenadores que éste tenía en la sede nacional del partido en la calle 'Génova' y también por varias demandas de vulneración al honor que ella ha presentado contra él. "Lo único cierto es que usted echó a Bárcenas de Génova", ha destacado este jueves el portavoz del PP en lña comisión, Luis Santamaría.

Pese a no estar imputada y tras recordar que tanto la Fiscalía como el PSOE y Unidas Podemos han pedido la reapertura de las pesquisas en su contra, Cospedal ha optado este jueves por guardar silencio ante la comisión que investiga si desde el Ministerio del Interior se montó una operación parapolicial para espiar a Bárcenas.