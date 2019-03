La Crida descarta concurrir a las generales pero avala que miembros estén en la lista de JxCat

Publicado 06/03/2019 13:59:04 CET

Se inclinan por no apoyar públicamente a ninguna candidatura pero aún no lo han decidido

BARCELONA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la Crida Nacional per la República, Toni Morral, ha anunciado este miércoles que descartan presentarse en solitario a las elecciones general del 28 de abril aunque avala que sus miembros puedan participar en la candidatura de JxCat que concurra, en la que está el PDeCAT.

En rueda de prensa, ha explicado que la consulta que celebraron entre sus asociados les permite explorar una confluencia con el PDeCAT, pero cree que esto hipotecaría el objetivo que persiguen de promover una candidatura unitaria de todo el independentismo.

"En ningún caso pondremos en riesgo el objetivo principal de la Crida: la búsqueda de la unidad y la transversalidad. Por ello, vemos complicado comprometernos en este contexto. Se explorará pero para nosotros lo más importante es mantener la identidad de la Crida", ha sostenido.

Sí ha dejado claro que renuncian a presentarse como una candidatura más "para no fraccionar más el espacio independentista", y no ve problema en que personas de la Crida participen en la candidatura, tales como el presidente de la entidad, Jordi Sànchez, que podría encabezar la lista por Barcelona.

JORDI SÀNCHEZ

Para Morral, si Sànchez quiere formar parte de la candidatura de JxCat será una decisión "personal que refuerza la transversalidad" que quiere la Crida, y también ha asegurado que no se han planteado si manifestarán públicamente su apoyo a alguna candidatura.

"No descartamos apoyar o no a una, a dos o a ninguna", ha recalcado el también diputado de JxCat en el Parlament, pese a que luego ha añadido que es probable que no apoyen a ninguna candidatura.

También ha explicado que, pese a que la Crida no se presente a las generales, harán una propuesta de contenidos sobre qué hacer durante la próxima legislatura que enviarán a todas las candidaturas que concurran a los comicios.

Pese a lamentar que no haya sido posible una candidatura unitaria a las generales, Morral ha enfatizado la importancia de concurrir en una sola lista las elecciones europeas de mayo, lo que aún no descarta.