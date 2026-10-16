Cuerpo, sobre su futuro tras las elecciones: "Le corresponde a Sánchez decidir si quiere o no contar conmigo"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el vicepresidente primero y ministro de Economía, Empresa y Comercio, Carlos Cuerpo, durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 2 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha remarcado que, si bien no le preocupa "ahora mismo" su futuro tras las próximas elecciones generales del 29 de noviembre, le corresponde a Pedro Sánchez decidir si quiere seguir contando con él para un hipotético nuevo Ejecutivo.

"Ser optimista y pensar que se va a conseguir revalidar este Gobierno; después le corresponde al presidente decidir si quiere o no contar conmigo y a partir de ahí decidiremos", ha señalado Cuerpo este viernes en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press.

En este sentido, el titular de Economía ha subrayado que no piensa en lo que hará tras las elecciones. "No está entre mis preocupaciones ahora mismo el qué haré después del 29 de noviembre", ha precisado.

Asimismo, ha defendido que su prioridad es "seguir intentando resolver los retos" económicos y mantener el ritmo de crecimiento sostenido de los últimos años.

Por otro lado, a pesar de no figurar en las listas electorales, Cuerpo ha confirmado que solicitará el voto para el PSOE al sentirse "muy cómodo" defendiendo un proyecto que "está consiguiendo muchas cosas", aunque cree que "todavía faltan cosas por conseguir".

"Efectivamente pido el voto para la continuidad de un proyecto que creo que está haciendo mucho bien en muchos ámbitos. Por supuesto que lo defenderé en precampaña y también durante la campaña", ha reivindicado.

UNA RELACIÓN DE "RESPETO" Y "COOPERACIÓN" CON MARRUECOS

Respecto a la crisis migratoria en Ceuta, el vicepresidente primero ha advertido de que lo prioritario es "la vuelta a la normalidad" y evitar que se repita una situación similar, asegurando que para ello "se están dando importantes pasos y avances".

Sobre la presencia de buques marroquíes en aguas ceutíes los días 30 y 31 de julio, coincidentes con las entradas masivas de migrantes, el ministro ha explicado la secuencia de los hechos. "Se detectó su presencia, se les informó y se retiraron. Esa es la realidad", ha remarcado, añadiendo que la relación con el país vecino "tiene que ser de respeto, de cooperación y de coordinación".

"Hay que seguir avanzando para que seamos capaces de volver a aceptar la situación previa al día 30 y garintentar que esto no se va a volver a producir, y ahí es donde estamos trabajando de manera intensa", ha concluido.