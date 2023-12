Debate Ley Amnistía | Directo: Patxi López: "La amnistía es excepcional pero no inconstitucional"

Feijóo dice que la Ley de Amnistía es "un bochorno nacional e internacional"

Feijóo ha comenzado su intervención asegurando que la Ley de Amnistía es "un bochorno nacional e internacional". "No lo es para quienes hoy sin rubor dicen exactamente lo contrario de lo que vinieron diciendo durante todos estos años y no lo es tampoco para el que ya ni tan siquiera acude al de debate, porque ha demostrado que para él el poder está por encima del mismo pudor. Pero sí lo es para la gran mayoría de españoles que no estamos dispuestos a que nos arrebaten ni nuestros derechos, ni nuestra democracia, ni nuestra constitución".