Mañueco califica este martes como "uno de los días más negros y tristes de la Democracia en nuestro país"

VALLADOLID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, el 'popular' Alfonso Fernández Mañueco, ha calificado este martes como "uno de los días más negros y tristes de la Democracia en nuestro país".

Fernández Mañueco ha realizado esta afirmación al inicio del pleno ordinario de las Cortes de Castilla y León que coincide con el primer debate en el Congreso de los Diputados de la proposición de Ley de Amnistía registrada por el PSOE en la Cámara baja.

Dicho esto, ha reiterado que el Gobierno de Castilla y León va a utilizar "todos los recursos" a su alcance para luchar contra la Ley de la Amnistía que el Partido Socialista "aplaude, alienta, impulsa y aprueba con sus socios".

"Ustedes se ríen de nosotros, de todos nosotros, de las personas de Castilla y León", ha reprochado el presidente de la Junta en su cara a cara con el portavoz del Grupo Socialista, Luis Tudanca, al que ha acusado además de "pisotear" al país para sentenciar: "Los castellanos y leoneses no nos vamos a olvidar de lo que están haciendo y no se los vamos a perdonar. Para el Partido Socialista de Castilla y León no va a haber amnistía, ya se lo garantizo yo".