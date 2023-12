Redondo dice que es hoy es un "día triste" y que la Ley de Amnistía no tiene nada que ver con la del 77: Es la impunidad

(I-D) El periodista Álvaro Delgado Gal; el exsecretario general del Partido Socialista de Euskadi, Nicolás Redondo Terreros, y el exvicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, durante la presentación del libro 'No me resigno. Populismo, Nacionalismo y lo - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ex secretario general del Partido Socialista de Euskadi Nicolás Redondo Terreros ha manifestado que es un día "triste para él", en el marco del debate de la Ley de Amnistía en el Congreso de los Diputados, y ha insistido en que "no tiene nada que ver" con la Ley de Amnistía de 1977: "Aquella fue la reconciliación y esta es la impunidad".

Así se ha expresado Redondo en declaraciones a los medios a su llegada al acto de presentación de su libro 'No me resiento. Populismo, Nacionalismo y los retos del Socialismo Español', que ha acogido la Sala Valle-Inclán del Círculo de Bellas Artes. Ha estado acompañado por el exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra y por el escritor Álvaro Delgado Gal.

Durante su intervención, Redondo ha lamentado el inicio del trámite de esta ley que, a su juicio, "debilita el sistema judicial, el equilibrio de los poderes, la capacidad coercitiva legítima del Estado, y que debilita el Estado de Derecho".

Dicho esto, el ex secretario general del Partido Socialista de Euskadi ha recalcado que "no servirá ni siquiera para proponer concordia en Cataluña" y que "es evidente que no ha incrementado la concordia entre los españoles". "Va a servir para dar a los independentistas mayor capacidad para imponer su pensamiento dominante", ha añadido.