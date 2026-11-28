Archivo - Detalle de las botas de un militar - Juan Moreno - Europa Press - Archivo

MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Defensa adoptará las "medidas pertinentes" para que los militares desplegados en El Hierro (Canarias) por la emergencia migratoria puedan ejercer su derecho al voto en las elecciones generales de este domingo, según consta en un escrito de la Junta Electoral Central (JEC) al que ha tenido acceso Europa Press.

El PP solicitó este viernes al Ministerio que dirige Margarita Robles --en una petición dirigida también a la Junta Electoral-- que adopte con carácter urgente las medidas necesarias para garantizar el derecho al voto de los militares de la Unidad Militar de Emergencias (UME) desplegados desde este jueves en El Hierro.

El PP argumentó que ese despliegue de 120 efectivos se había producido una vez finalizado el plazo para solicitar el voto por correo, lo que impide a los militares desplazados a la isla ejercer su derecho constitucional.

EL PP PIDIÓ ORGANIZAR TURNOS O RELEVOS PARA QUE PUEDAN VOTAR

Por eso, el PP aseguró en su escrito que era necesario que el Ministerio de Defensa organice los turnos, relevos y traslados necesarios para que los afectados puedan votar en las elecciones. Según añadió, la situación de emergencia provocada en la isla de El Hierro como consecuencia de "la nefasta política migratoria" del Gobierno "no justifica la usurpación de un derecho constitucional a las mujeres y hombres que conformas las Fuerzas Armadas".

"Es vital que nuestros militares puedan votar: su derecho de sufragio no queda en suspenso por el cumplimiento de una misión de servicio público y, aún menos, por tener que actuar ante una situación provocada por la irresponsabilidad de Pedro Sánchez y su Ejecutivo", señalaron este jueves fuentes 'populares'.

Después de esa petición del PP, la Junta Electoral Central acordó "trasladar al Ministerio de Defensa el escrito presentado por el PP, a efectos de que adopte todas las medidas que estén a su alcance conducentes a facilitar el ejercicio del derecho de sufragio de los militares desplazados a la isla de El Hierro".

Este sábado, la Junta Electoral ha comunicado al representante del PP que "el director general de Personal del Ministerio de Defensa ha comunicado que se adoptarán las medidas pertinentes para garantizar que todo el personal militar desplazado a dicha isla pueda ejercer su derecho al voto", según el escrito del organismo arbitral, que ha recogido Europa Press.