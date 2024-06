Delegado no ha recibido invitación a la entrega de medallas de Policía Municipal y cree que "no es la línea adecuada"

MADRID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha asegurado este jueves que no ha recibido invitación por parte del Ayuntamiento de la capital para acudir este viernes a la ceremonia de entrega de medallas de la Policía Municipal, algo sobre lo que opina que "no es la línea adecuada".

Después de que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, señalara que el Gobierno municipal se planteaba no invitar al delegado a los actos institucionales del Consistorio para no darle pie "a que siga insultando", Martín ha confirmado que hasta el momento no ha recibido invitación para el acto de este viernes, a pesar de ser, ha recordado, "el responsable de dirigir la seguridad ciudadana en Madrid".

Por ello, tras sugerir que se trate de una "decisión del alcalde", ha subrayado que no le parece "la línea adecuada".

En la rueda de prensa posterior a la Junta Local de Seguridad de este jueves con motivo de la celebración del Orgullo LGTBI 2024, el delegado del Gobierno ha asegurado que tampoco fue invitado al Pleno de debate sobre el estado de la ciudad celebrado este martes en el Palacio de Cibeles, sino que la propia Delegación hubo de "solicitarla al presidente del Pleno".

En cualquier caso, Francisco Martín ha recalcado que "por más desprecios, comentarios que se puedan realizar, o insultos", asumirá su "responsabilidad como delegado". "No dejaré de ejercerla por más que a algunos les pueda resultar incómodo", ha apostillado.

El delegado del Gobierno ha lamentado el "bloqueo" que, a su juicio, ha decidido Martínez-Almeida hacia su persona "desde hace tiempo" y "muy en contra" de su voluntad, reiterando su disposición "a la colaboración y el diálogo a pesar de las diferencias".