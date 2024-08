Los delegados del Gobierno salen a defender la inversión estatal en CCAA en pleno debate sobre el concierto catalán

MADRID, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

Varios delegados del Gobierno en las comunidades autónomas han salido a defender públicamente la financiación del Estado en los territorios en pleno debate por el preacuerdo entre PSC y ERC para establecer un concierto fiscal para Cataluña, al que se han opuesto varios gobiernos regionales, incluidos los que están en manos del PSOE y están dentro del régimen común: Castilla La Mancha y Asturias.

Así, la delegada en Asturias y exnúmero dos del PSOE a nivel nacional, Adriana Lastra, afirmó este viernes que el compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez con la financiación autonómica y con los servicios públicos "está fuera de toda duda".

Al ser interrogada sobre el preacuerdo entre PSC y ERC para establecer un concierto fiscal en Cataluña y que esta comunidad salga del régimen común de las comunidades autónomas, Lastra ha destacado que el Ejecutivo de Sánchez ha transferido fondos a las comunidades autónomas por valor de más de 250.000 millones de euros adicionales respecto a la etapa del expresidente Mariano Rajoy (PP).

Y GOBIERNOS AUTONÓMICOS, EN CONTRA

Lastra hizo estas declaraciones el mismo día que el presidente de Asturias, el también socialista Adrián Barbón, anunciase que votará en contra de un concierto para Cataluña y no descartó acudir a los tribunales para recurrir este acuerdo si fuera necesario.

En Extremadura, otra de las comunidades críticas con el concierto catalán, el delegado José Luis Quintana también ha destacado el volumen de fondos que ha aportado el Ejecutivo Central, casi 4.788 millones de euros para "avanzar en cohesión territorial, reactivar la recuperación económica y proteger a las personas", según indicó este jueves.

Ese mismo día, el secretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, reclamó a Pedro Sánchez la convocatoria del Consejo Político Federal para llevar a cabo un debate interno sobre financiación autonómica y dejó claro que "siempre" defenderá los principios del partido, que pasan por la solidaridad entre los españoles, según advirtió.

A la petición de Extremadura se sumaron Castilla-La Mancha y Aragón, dos de las federaciones más críticas con los pactos de Sánchez con el independentismo y que han rechazado de plano una financiación singular para Cataluña.

El presidente castellanomanchego, Emiliano García Page, fue uno de los más contundentes contra el acuerdo y se mostró convencido de que el PSOE finalmente no lo avalaría. "No lo puedo apoyar y confío en que mi partido no lo tolere", espetó este jueves.

De su lado, la delegada Milagros Tolón destacó que la comunidad recibió este año cerca de 8.000 millones de euros entre fondos del plan de recuperación y entregas a cuenta y destacó la implicación "fundamental" del Ejecutivo de Sánchez con este territorio, según indicó en una nota de prensa.

EL DELEGADO DE ARAGÓN "DEFIENDE" A SÁNCHEZ

De hecho el secretario general del PSOE en Aragón, Javier Lambán, advirtió de una "quiebra brutal de la igualdad entre españoles" que le resulta inadmisible como socialista, demócrata y español. Ante estas declaraciones, el delegado del Gobierno en esta comunidad, Fernando Beltrán dijo que no quería entrar al choque con Lambán, pero dejó claro que él iba a "defender el planteamiento de Pedro Sánchez".

En la misma línea defendió que los datos de proyectos e inversiones del Ejecutivo Central en Aragón muestran que ha habido un respaldo "histórico" con "inversiones récord y un reforzado paraguas social", según celebró.

En términos similares se ha expresado el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, que considera que Pedro Sánchez es "el mejor aliado" de su comunidad y así lo reflejan los datos de inversiones que apuntan que recibirán cerca de 54.000 millones de euros más que en la última etapa del PP en La Moncloa.

Desde la federación socialista de Andalucía no habían sido tan críticos con el acuerdo con ERC y habían pedido prudencia hasta conocer el acuerdo a fondo, ya que hasta el momento solo los republicanos han explicado los detalles del mismo.

LOS DELEGADOS DE MADRID Y EUSKADI RESPALDAN EL ACUERDO CON ERC

En Madrid también han optado por esperar a conocer los detalles del pacto, aunque el secretario general, Juan Lobato, avisó de que un concierto catalán no parece la opción "ideal". Por el contrario, el delegado del Gobierno en la Comunidad, Francisco Martín, respaldó abiertamente el pacto con ERC y lo considera "un paso adelante para Cataluña y España en su conjunto", aunque evitó aclarar si tendrá consecuencias económicas para su comunidad.

Además, Aguirre lanzó un dardo a los críticos al señalar que las "legítimas dudas" que han mostrado algunos líderes socialistas sobre el acuerdo, deben encauzarse "desde la lealtad y en los foros adecuados". En términos similares se expresó la delegada en Euskadi, Marisol Garmendia, al señalar que puede "poner punto y final al procés".