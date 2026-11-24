La presidenta de Democracia21 y cabeza de lista al Congreso por Madrid, Miriam González, durante el acto central de campaña de Democracia21, en el Auditorio Mutua Madrileña, a 22 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Democracia21, la nueva formación que lidera la abogada Miriam González, ha propuesto de cara a las elecciones generales que el Estado devuelva a los contribuyentes 2.500 millones de euros por el efecto de la inflación en la tarifa del IRPF.

Se trata de una de las propuestas que ha lanzado Democracia21 en los últimos días de la campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre, planteando que esta medida se haga mediante una deducción extraordinaria y reembolsable en el IRPF de 2027, calculada automáticamente por la Agencia Tributaria en función de lo que cada persona haya pagado de más durante el ejercicio anterior.

Y es que la formación de Miriam González ha denunciado un problema que, a su juicio, se lleva produciendo desde 2015: "Al no actualizarse la tarifa estatal del IRPF conforme a la evolución de los precios, la inflación termina provocando una subida de impuestos encubierta".

"La inflación no puede convertirse en una subida de impuestos silenciosa. Si los salarios aumentan para compensar el encarecimiento de la vida, pero la tarifa estatal del IRPF no se actualiza, los ciudadanos terminan pagando más sin haber ganado realmente poder adquisitivo. Es una subida de impuestos aprobada por omisión, que afecta especialmente a las clases medias", ha denunciado Miriam González.