El denunciante Peñas confirma que la trama Gürtel confeccionó facturas falsas para cobrar la deuda del PP

Actualizado 07/03/2018 13:54:41 CET

Afirma que los actos realizados para la formación política se facturaban "o bien a empresas o bien a administraciones públicas"

MADRID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El denunciante de la trama Gürtel, José Luis Peñas, ha confirmado este miércoles en el juicio por la presunta financiación ilegal del PP de la Comunidad Valenciana que la trama Gürtel confeccionó facturas falsas para poder cobrar la deuda que el PP tenía en distintas comunidades autónomas.

Así lo ha dicho durante su declaración como testigo en la vista oral que analiza cómo el PP valenciano pagó la organización de las campañas de las elecciones municipales y autonómicas de 2007 y de las generales de 2008 contratada a la empresa de la trama Gürtel Orange Market.

Peñas, que está pendiente de conocer la sentencia por la primera época de actividades de la red corrupta (1999-2005) en la que se encuentra implicado--, ha apuntado antes de comenzar su declaración que ya no tiene "ninguna cuenta pendiente con la Justicia".

El exconcejal de Majadahonda (Madrid) aportó a la Fiscalía Anticorrupción dos años de grabaciones de conversaciones que mantuvo el líder de la red corrupta con otras personas vinculadas a esta trama, sobre las que el titular del Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional, José María Vázquez Honrubia -encargado de juzgar a 19 personas acusadas en este juicio-- que han sido avaladas por los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y de la Comunidad Valenciana.

Peñas ha explicado el conocimiento tuvo él de las irregularidades que cometieron las empresas de Francisco Correa para cobrar los servicios que prestaron al PP. Ha relatado que, a solicitud de la trama Gürtel, intervino para que la Comunidad de Madrid, liderada entonces por Esperanza Aguirre, pagase la "deuda de dos millones" que tenía en 2007 con las mercantiles de Correa.

El juez ha interrumpido su declaración para recordarle que este procedimiento "no tiene nada que ver con la Comunidad de Madrid", sino con la administración valenciana. "Había actos realizados para el PP y se facturaba luego o bien a empresas o bien a administraciones públicas", ha concretado y ha añadido que "cuando el señor Correa hablaba de problemas económicos" no hacía referencia a un caso concreto.

FACTURAS FALSAS A LA COMUNIDAD VALENCIANA

Asimismo, ha apuntado que habló con la administradora de algunas empresas de Correa, Isabel Jordán -también acusada en los primeros años de la trama-- sobre "el tema valenciano y de cómo tenían que hacer facturas falsas a la Comunidad Valenciana".

Por otro lado, ha señalado que el responsable de Orange Market, Álvaro Pérez 'El Bigotes', era la persona del empresa que "estaba en la calle permanentemente haciendo el acto", pero cree que no desarrollaba ninguna labor de gestión porque para ello "siempre se dirigía" a Correa o a su 'número dos', Pablo Crespo.

También ha comparecido la exdirectora de Promoción Institucional de la Generalitat Dora Ibars quien ha afirmado que no se reunió con nadie de Orange Market para tratar los asuntos relacionados con las campañas electorales, ni con nadie del PP ni del Gobierno valenciano para hablar de presupuestos. Sobre Álvaro Pérez ha dicho que la "mayoría" de lo que conoce de él es "lo que sale en la prensa".

Ha proseguido diciendo que a ella no le "importa" la cuantía de un presupuesto, sino el Plan de Medios donde se concreta la estrategia a seguir en los medios de comunicación. En este sentido, ha admitido que ella no tomó decisiones y que sólo supervisó fotos, cuñas de radio y prensa, "lo vinculado a la creatividad", porque era algo habitual durante los procesos electorales aunque no fuese miembro del un comité de campaña.

"Yo recordar, no recuerdo nada", ha respondido varias veces a la fiscal Anticorrupción Myriam Segura con relación a las preguntas sobre la organización de los actos electorales y ha recalcado que ella nunca ha sido militante del PP.