Detenidas 34 personas de bandas criminales itinerantes por robo de relojes de lujo con violencia extrema

Efecto intervenido en la operación contra tramas dedicadas al robo de relojes de lujo - POLICÍA NACIONAL

MADRID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional, en colaboración con la Polizia di Stato italiana, ha detenido a 34 personas en distintos puntos de España pertenecientes a varios entramados criminales, caracterizados por una violencia extrema, de carácter itinerante y presuntamente dedicados al robo de relojes de alta gama.

El dispositivo especial, llevado a cabo durante el verano en enclaves turísticos como Ibiza y la Costa del Sol, ha permitido esclarecer 28 robos con violencia atribuidos a ocho grupos organizados, además de imputar delitos de falsedad documental, receptación y lesiones, según ha detallado la Policía Nacional en un comunicado.

La actuación policial se ha saldado con la recuperación de seis relojes de lujo -algunos valorados en más de 450.000 euros- y la intervención de cinco vehículos, 12 placas de matrícula dobladas, un inhibidor de frecuencias y documentación falsificada. No obstante, la investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.

GRUPOS QUE "COMPROMETEN LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LAS VÍCTTIMAS"

El dispositivo se inició el pasado mes de enero cuando la Policía Nacional creó un grupo operativo de coordinación específico, diseñado para monitorizar, centralizar y dar una respuesta integral a esta tipología criminal tanto a escala nacional como internacional.

La violencia asociada a estos entramados hizo necesario la creación de este grupo de la Policía Nacional, dado que la violencia asociada a los asaltos comprometía "la integridad física de las víctimas" y "afecta a la seguridad e imagen de enclaves turísticos estratégicos".

Ante esta situación, la unidad policial se centró en los principales enclaves turísticos del país durante la temporada estival. El dispositivo concentró sus principales esfuerzos operativos en Ibiza (Islas Baleares) y la franja de la Costa del Sol, con especial foco en Marbella y Estepona (Málaga) por el marcado carácter itinerante de las redes criminales.

No obstante, la arquitectura de control se extendió también a otros a nodos logísticos y de tránsito clave como Barcelona -ciudad donde varias de las células mantenían sus bases operativas y escondites-, Madrid -núcleo de enlace y receptación-, Palma de Mallorca y puntos marítimos como Dénia (Alicante).

Esta cobertura geográfica integral neutralizó la vía de escape de los autores cortando el circuito de salida de los efectos hacia el mercado negro internacional.

DESPLAZAMIENTOS ESTACIONALES CORTOS A ZONAS TURÍSTICAS

Las células criminales seguían varios patrones con rasgos comunes basados en el desplazamiento estacional a zonas turísticas, siempre por períodos cortos de tiempo, con regreso inmediato tras la comisión de los hechos delictivos.

Según el origen de las bandas, unas se desplazaban a la isla de Ibiza bajo apariencia de turistas por períodos muy cortos de tiempo. Contaban con una estricta división de funciones: binomios de ojeadores o marcadores (en ocasiones hombre y mujer) dedicados a localizar a las víctimas en paseos marítimos, puertos deportivos, locales de ocio y parkings.

Los grupos también estaban integrados por ejecutores materiales que arrebataban las piezas mediante tirón; conductores a bordo de motocicletas para la aproximación y fuga inmediata; así como de coches de alquiler para el apoyo logístico, transporte y relevo "limpio" de los efectos sustraídos.

Otras bandas, con base logística principal en Barcelona realizaban desplazamientos estacionales hacia Ibiza y la Costa del Sol -Marbella-, y se caracterizaban por un empleo sistemático de violencia física intensa sobre las víctimas (incluyendo la técnica del mataleón y agresiones directas con cascos de motocicleta), utilizando vehículos de apoyo para transferir el botín con rapidez y evitar su localización en caso de interceptación policial.

Para garantizar su impunidad, estas organizaciones utilizaban documentos de conducir y DNI falsos, matrículas dobladas o manipuladas con adhesivos, prendas de ocultación y, en algún caso, un inhibidor de frecuencias.

FUGAS FRUSTRADAS CON PIEZAS DE MEDIO MILLÓN DE EUROS

En Ibiza se llevó a cabo uno de los dispositivos más significativos al interceptarse en el aeropuerto a varios miembros de una célula cuando pretendían embarcar hacia su país de origen con un reloj de lujo valorado en más de 450.000 euros oculto entre las pertenencias de una de las integrantes de la célula.

En otra de las actuaciones, los agentes arrestaron a un grupo a las puertas de una discoteca ibicenca tras robar un reloj de 50.000 euros, y localizaron en la isla a dos delincuentes en busca y captura por el robo violento de un reloj de 155.000 euros cometido previamente en Madrid.

En la Costa del Sol, el hecho principal tuvo lugar a finales de julio en Marbella, donde cuatro delincuentes asaltaron a un turista en la entrada de su propia vivienda para arrebatarle su reloj. Las pesquisas permitieron su localización y arresto en Estepona, donde se practicó una entrada y registro que permitió recuperar el reloj sustraído y la ropa utilizada durante el asalto.

A finales de agosto, las bandas intensificaron su actividad aprovechando los últimos días de la temporada alta. En la última quincena del mes, los controles preventivos y las vigilancias en puertos y aeropuertos permitieron arrestar a otras 20 personas antes de que pudieran abandonar las islas. PIEZAS EXCLUSIVAS DE CASI MEDIO MILLÓN DE EUROS

El balance global de la operación deja seis relojes de alta gama recuperados, cuyas tasaciones individuales alcanzaban cifras que oscilaban entre los 20.000 y más de 450.000 euros.

Además de las joyas, se intervinieron un turismo y cuatro motocicletas, 14 placas de matrícula fraudulentas - dos italianas y 12 españolas troqueladas o dobladas con pegatinas-, cuatro documentos de identidad y permisos de conducir falsos, un inhibidor de frecuencias y diversos dispositivos de telefonía móvil.

Finalmente la operación se saldó con 34 detenidos, que pasaron a disposición de la autoridad judicial. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.