Díaz respalda al fiscal general y denuncia la impune campaña de "bulos" para desestabilizar instituciones del Estado

"No se juega con la Fiscalía General, con la Casa Real y con el Gobierno", y admite que da "miedo" la deriva de la derecha

MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha manifestado su apoyo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y ha denunciado la estrategia por parte de las derechas de "desestabilización" de las instituciones a través de "bulos" con total "impunidad".

"Con las instituciones del Estado no se juega. No se juega con la Fiscalía General del Estado, no se juega con la Casa Real, no se juega con el Gobierno y no se juega con las presidencias autonómicas del país. No se juega con esto", ha manifestado en declaraciones a los medios tras asistir al acto 'Derecho al bienestar, derecho al tiempo: prestación universal por crianza y reducción de jornada' junto al ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy.

La también ministra de Trabajo se ha pronunciado en estos términos en relación a la comparecencia del fiscal general este miércoles ante el Tribunal Supremo, que le investiga por presunta filtración de secretos y donde ha negado haber filtrado los correos relativos a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Díaz ha enfatizado que le preocupa la "sencillez brutal" con la que en España se es capaz de "expandir un bulo" en torno a un cargo institucional, pero sobre todo que sea "tan difícil desmentir un hecho que es tan falso".

"Me da miedo esta sensación de absoluta impunidad", ha agregado para desgranar que no comparte en absoluto la estrategia de judicializar de la política, máxime cuando hay afán de desestabilizar por parte de las "derecha y la extrema derecha".