Dignidad y Justicia se desmarca de nuevo del homenaje del Congreso a las víctimas del terrorismo

Denuncian que se quiere "redefinir el terrorismo", la despenalización del enaltecimiento y la falta de medidas contra los homenajes a etarras



MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha anunciado este lunes que por quinto año consecutivo no acudirá al homenaje al colectivo que se organiza en el Congreso de los Diputados en rechazo al acuerdo del Gobierno de Pedro Sánchez con EH Bildu, "los representantes de ETA en las instituciones". También mencionan que se quiere "redefinir el terrorismo", la despenalización del enaltecimiento y la falta de medidas contra los homenajes a etarras.

"El motivo sigue siendo el mismo: no se puede rendir homenaje a las víctimas del terrorismo gobernando con los representantes de ETA en las instituciones. Pero no sólo eso: no se puede rendir homenaje a las víctimas del terrorismo un día y ponerles piedras en el camino el resto del año", ha señalado la AVT en un comunicado.

La AVT no acudirá al acto, que se celebra el próximo 27 de junio, porque entiende que el Gobierno acumula "demasiadas promesas incumplidas", entre las que cita que no se ha actualizado la Ley 29/2011 de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo ni tampoco "se ha hecho absolutamente nada por acabar con los homenajes a etarras".

"Todo esto por no mencionar que se quiere despenalizar el enaltecimiento del terrorismo, con las graves consecuencias que tendría para las condenas por yihadismo, o se quiere redefinir el terrorismo", añaden.

La AVT advierte que puede estar pasando desapercibido uno de los objetivos que "claramente" tiene el Gobierno y es que "cada vez está resultando más complicada la supervivencia de las asociaciones de víctimas del terrorismo".

"Obviamente, para el Gobierno somos una piedra en el zapato, pero nos gustaría recordar y reivindicar que desde la AVT realizamos una labor de asistencia directa a las víctimas del terrorismo que para muchísimas familias de este país resulta imprescindible", añaden, subrayando que "dar la espalda a las víctimas del terrorismo es dar la espalda a muchísimos ciudadanos de este país".

DIGNIDAD Y JUSTICIA TAMPOCO VA

La asociación Dignidad y Justicia (DyJ) también adelantó el pasado viernes que no acudirá al homenaje que cada año se celebra en el Congreso de los Diputados en recuerdo a las víctimas del terrorismo por su rechazado al Gobierno de Pedro Sánchez y sus pactos con formaciones EH Bildu.

"No estamos dispuestos a blanquear al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ni a su ministro Fernando Grande-Marlaska, ambos están cediendo a todas las pretensiones que les exige Bildu ETA", señaló la asociación que preside Daniel Portero, que considera además que "no puede haber más hipocresía que la de presumir de apoyar a las víctimas mientras las traicionas por debajo".

Asimismo censuran que el Gobierno esté usando a la Fiscalía para evitar que los jueces persigan a los jefes de ETA en las diferentes causas judiciales que hay abiertas, ya que, a su juicio, lo que hacen es "proteger" a los responsables de una banda que aunque no hayan sido aún condenados por asesinato, están detrás de "decenas de crímenes".

No es el primer año que la asociación rechaza acudir a este evento, el año pasado DyJ, junto a otras asociaciones como Covite, también se negaron a acudir. El acto tendrá lugar el próximo jueves 27 al finalizar la sesión plenaria en la sala Constitucional de la Cámara Baja.