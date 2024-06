Una dirigente de ERC, un cargo de Òmnium y otros dos investigados en 'Tsunami' piden que se les aplique la amnistía

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Movimientos Sociales de ERC, Marta Molina, el dirigente de Òmnium Cultural Oleguer Serra y los empresarios Oriol Soler y Josep Campmajó han solicitado al juez de la Audiencia Nacional que les investiga en la causa de 'Tsunami Democràtic' que les aplique la Ley de Amnistía que ha sido publicada este mismo martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que la defensa de Molina ha presentado un escrito solicitándolo esta misma mañana. El letrado de los otros tres investigados, Benet Salellas, ha remitido un escrito al magistrado Manuel García Castellón en el que pide que dicte "auto de sobreseimiento libre declarando la extinción de responsabilidad penal" de sus clientes.

En ese documento, al que ha tenido acceso esta agencia de noticias, el letrado asegura que los "hechos que, según este Juzgado, tienen naturaleza delictiva", fueron "cometidos dentro del plazo temporal del artículo 1.1, en el marco del proceso independentista y dentro" del "ámbito objetivo de aplicación" de la norma, "con lo que debe aplicarse la institución de la amnistía".

Y es que, insiste, "la interpretación conjunta de los artículos 1.1 b) y 1.1 d) permiten concluir fácilmente que son amnistiables los actos de protesta, constitutivos de delitos contra el orden público y la paz pública, como los que son objeto del presente procedimiento a la vista del objetivo de las protestas de otoño del 2019 que no era otro que la condena por la convocatoria del referéndum de 1 de octubre del 2017".

NO VE VIOLACIÓN DE DDHH

Salellas también pone el foco en la "inexistencia de causa de exclusión" de la ley. "Más allá de las discrepancias evidentes en la calificación jurídica que realizan este juzgado y las acusaciones privadas, y del grave problema de autoría que adolece la presente investigación, no cabe duda alguna que no consta ninguna violación grave de derechos humanos relativa a la vida ni a la tortura con lo cual la exclusión referida no es de posible aplicación", afirma.

Estas peticiones llegan unas horas antes de que el juez instructor haya pedido a la Fiscalía y a las partes personadas en la causa en la que investiga a la plataforma independentista 'Tsunami Democràtic' que informen en un plazo máximo de 10 días sobre la posibilidad de aplicar la Ley de Amnistía.

En una providencia, recogida por Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 señala que "de conformidad con lo dispuesto en el art 9.1. de la ley, la amnistía de actos tipificados como delitos será aplicada por los órganos judiciales determinados en el artículo 11 de esta ley, de oficio o a instancia de parte o del ministerio fiscal y, en todo caso, previa audiencia del ministerio fiscal y de las partes".

Esa es la razón por la que el instructor acuerda dar traslado al Ministerio Fiscal y demás partes personadas para que, en el término máximo de diez días, informen sobre la aplicabilidad o inaplicabilidad de la norma, conforme a los artículos 1 y 2 de la citada ley.

Cabe destacar que en esta causa García Castellón investiga el supuesto papel de la plataforma independentista en los disturbios que se produjeron tras la sentencia del Tribunal Supremo que condenaba a los líderes del 'procés' separatista catalán en octubre de 2019.

En la misma, además de Rovira, Soler, Serra y Campmajó se encuentran investigados el jefe de gabinete del expresidente catalán Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay; el exsecretario de organización de ERC Xavier Vendrell; el periodista Jesús Rodríguez Sellés; el considerado tesorero de 'Tsunami' Jaume Cabani y el banquero Nicola Flavio Guilio.