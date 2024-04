Duch advierte de que las elecciones europeas y de EEUU marcarán el futuro próximo de los países europeos

Llama al voto porque estas elecciones van a ser "particularmente importantes" y está en juego "más de lo que parece"

MADRID, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz y director general de Comunicación del Parlamento Europeo, Jaume Duch, ha destacado este jueves la importancia de acudir a votar en las elecciones europeas que España celebrará el 9 de junio y ha afirmado que lo que suceda en los diferentes países de la Unión Europea en los próximos cinco o diez años "va a venir determinado por el efecto combinado" de los resultados de los comicios europeos y estadounidenses.

Así lo ha puesto de manifiesto en el encuentro 'Elecciones europeas: juntos decidimos el futuro de Europa', celebrado este jueves en la Universidad CEU San Pablo, en el que también han participado el director del Real Instituto de Estudios Europeos de la Universidad CEU San Pablo, José María Beneyto, y la alumna del máster en Relaciones Internacionales de la universidad Lorena Pérez.

El evento de este jueves, que forma parte del ciclo 'mUÉvete, es tu EUropa', un proyecto organizado por Europa Press en colaboración con el Parlamento Europeo, ha puesto de manifiesto la importancia de las elecciones europeas que se celebrarán en España el 9 de junio, sobre todo en un contexto de inestabilidad geopolítica.

Duch ha señalado que, de entre todas las elecciones que se van a celebrar en el mundo en 2024, los comicios europeos y estadounidenses van a marcar el futuro de los países europeos. "Lo que pase aquí y en cualquier otro país de la Unión Europea en los próximos cinco, e incluso diez años, va a venir determinado por el efecto combinado de estas dos elecciones y de los resultados o de las conclusiones de estas dos elecciones", ha aseverado.

En el caso de los comicios europeos, ha añadido que el resultado electoral determinará cómo va a ser el Parlamento Europeo, que puede seguir siendo "el motor de la integración europea junto con la Comisión Europea" y "puede convertirse en un parlamento cada vez más parecido a un parlamento nacional".

PUTÍN VOTA EN LAS ELECCIONES EUROPEAS

Duch ha destacado que en el actual escenario geopolítico, marcado por la inestabilidad, la UE cobra más importancia. "Ya nadie se quiere ir de la Unión Europea. No va a haber más Brexit", ha afirmado Duch, quien ha precisado que los porcentajes de población que dicen que su país tiene que seguir siendo miembro de la Unión Europea han subido 10, 15, 20 puntos desde la pandemia de Covid y la guerra en Ucrania.

Esto también ha cambiado el mensaje de algunos partidos de los extremos, que ya no son "euroscépticos, sino eurófobos", ha asegurado para explicar que estos partidos "ya no se atreven a proponer la salida de la Unión Europea, porque saben que eso la población ya no lo ve".

Además, ha destacado el papel de Europa en el contexto de la invasión rusa de Ucrania, una guerra que, en su opinión, es "territorial" pero también "ideológica". "No es solo una guerra contra Ucrania. Es también una guerra contra todos aquellos que tenemos o que queremos seguir teniendo un modelo de vida democrático, de progreso, de valores, de respeto de los derechos", ha remarcado.

"Putin sí va a votar en las elecciones europeas, ya está votando en las selecciones europeas", ha aseverado Duch, que ha apuntado a la "injerencia" rusa a través de los medios sociales o de internet, algo que tiene consecuencias concretas en los resultados electorales.

En este escenario, ha advertido de que las elecciones de junio son "muy importantes" y en ellas Europa se juega "mucho más de lo que parece". "Estas elecciones van a ser particularmente importantes y por tanto, yo lo que hago es pediros no ya solo que votéis sino que nos ayudéis a transmitir ese mensaje a la gente", ha espetado a los presentes en el encuentro.

"Si tú no votas, lo que estás haciendo es dejar que sean otros los que decidan por ti. Y no están las cosas como para simplemente ceder esa responsabilidad a los demás", ha remarcado en la línea con la idea lanzada previamente por el profesor Beneyto.

UNA EUROPA EN TRANSFORMACIÓN

En su intervención, José María Beneyto ha dibujado una Europa a las puertas de unas elecciones que se enfrenta a tres grandes temas: la transición digital, la transición ecológica y la presencia de Europa en el mundo en una "situación geopolítica muy complicada".

A su juicio, Europa se enfrenta a una "transformación absoluta de trabajos profesionales" tal y como se han vivido hasta ahora y debe ser "más flexible y dinámica" para responder a las necesidades de los ciudadanos.

Por su parte, la alumna Lorena Pérez ha afirmado que los jóvenes de España son "europeístas", pero ha considerado "falta ahondar más en el conocimiento de las instituciones europeas" y abordar temas que calen más en la vida cotidiana de los jóvenes, como el empleo, la vivienda o la salud mental.

Además, ha señalado que los jóvenes quieren que la UE les dé respuestas a sus problemas actuales y que estos no queden en un segundo plano.

RETOS FUTUROS "INMENSOS"

Por otra parte, el portavoz del Parlamento Europeo ha puesto de manifiesto los "inmensos" retos a los que, a su juicio, se va a enfrentar la UE en los próximos años.

Entre los retos "ordinarios", ha citado el medio ambiente, la digitalización o la economía, pero también ha apuntado a la autonomía estratégica o la ampliación de la UE.

Además, en el contexto de las relaciones exteriores de la UE, Duch ha señalado que a la vista de cómo actúan actores como Rusia o China, la UE tendrá que plantearse si "su nivel de relación" con continentes o regiones como África o América Latina y Central debería ser "mucho más potente" y "no quedar delimitada a lo que son los acuerdos comerciales tradicionales".

Por su parte, el profesor Beneyto ha opinado que en la actualidad "hay una cierta dilución de los valores que dieron origen y sentido a la construcción europea", como el humanismo, la solidaridad, la libertad, la dignidad humana y la democracia, y ha considerado que "los partidos harían muy bien en volver a reflexionar sobre esos valores que les dan identidad".

Además, ha apuntado a una "fragilización del espacio electoral" a las puertas de unas elecciones. "Estamos ante un escenario de fragilización, de polarización, pero quizá muchas veces la vuelta a estos orígenes de valores comunes nos ayudaría para solventar también los desafíos que va a tener el Parlamento Europeo", ha sostenido respecto al futuro.

IMPULSAR EL INTERÉS JUVENIL

Los ponentes también han abordado el interés por Europa y las elecciones europeas. Duch ha señalado que "en los últimos cinco años la Unión Europea se ha hecho más visible" y "el 72% de los europeos dicen hoy que saben que las cosas que se deciden en Bruselas y en Estrasburgo les afectan en sus vidas".

Como factores que alejan a la ciudadanía de la UE, ha explicado que "acercarse a la UE también requiere acercarse a la política", mientras que en España, en los últimos años, se ha producido un desinterés ciudadano por la política.

Además, ha destacado "el papel de los medios de comunicación" a la hora de transmitir la información europea y ha citado "la responsabilidad de los partidos políticos y de los candidatos" para dar a conocer su labor.

Ante la propuesta de Duch de comunicar para acercar la labor de la UE a la ciudadanía, la estudiante Lorena Pérez ha abogado por que los jóvenes reciban una información "más cercana, con un lenguaje más claro".

A su juicio, para fomentar la implicación de los jóvenes en la UE "se debería explicar más la Unión Europea" y que las instituciones europeas ganaran visibilidad. Sin embargo, de cara a estos comicios se muestra "optimista".