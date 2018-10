Economía/Legal.- El auditor de Arte y Naturaleza declara ante el juez que la empresa no le daba los datos que pedía

Actualizado 22/09/2008 21:57:00 CET

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El auditor de las cuentas de Arte y Naturaleza correspondientes al ejercicio 2004 de la empresa Inforfiscal, Francisco Vives, declaró hoy ante la Audiencia Nacional que los responsables de la compañía "no le daban los datos que él pedía" y que por eso "no acabó" el análisis de las cuentas de 2005, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Vives y el apoderado David Martín Moñino fueron hoy los primeros, de los 25 imputados por la presunta estafa, delito societario e insolvencia punible, en declarar ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, que finalizará los interrogatorios el próximo 3 de octubre.

El auditor contestó a las preguntas del fiscal y explicó que "desconocía la existencia de una contabilidad paralela y de las presuntas operaciones ficticias, y no recordó que algunos pagos se cargaban a la cuenta de los clientes", explicaron las mismas fuentes.

Vives relató cómo conoció al presidente de Arte y Naturaleza y ex directivo de Afinsa, Antonio García del Toro, en agosto de 2003, y éste le contrató como auditor de las cuentas de 2004, 2005 y 2006. "Nunca había auditado una sociedad similar", afirmó.

Las desavenencias llegaron cuando la empresa no le facilitó el listado de clientes depositantes, correspondientes a 2004, y tampoco pudo realizar el listado completo de las existencias, ya que el control correspondiente a 2003 no estaba completo.

"La forma de contabilización era lo que más me distanciaba de la empresa; no estaba de acuerdo", explicó Vives, quien no supo concretar quién elaboraba los contratos, pero afirmó que "nunca había visto contratos similares", según las mismas fuentes.

Respecto a la valoración de las obras de arte con las que comercializaba Arte y Naturaleza, declaró que era el director Artístico, Francisco Miguel Cano, quien "elegía las obras, contactaba con los artistas, negociaba su coste y ponía el precio en las facturas". El imputado afirmó desconocer que las obras estaban sobrevaloradas.

La cúpula de Arte y Naturaleza acudirá a la Audiencia Nacional a partir del 29 de septiembre. Ese día está señalada la declaración de García del Toro, del ex director general Raúl García y del director de Almacén y Logística, Norberto Alegre.

La causa parte de las querellas presentadas por varias asociaciones de consumidores, perjudicados particulares y de la Fiscalía Anticorrupción, que acusan a los directivos de Arte y Naturaleza de actuar como una empresa financiera y captar ahorro público mediante contratos falsos de compraventa de obras de arte sobrevaloradas.

En octubre de 2006, Arte y Naturaleza declaró el concurso de acreedores voluntario tras verse arrastrada por las intervenciones judiciales de Fórum Filatélico y Afinsa, que tuvieron lugar cinco meses antes.

El informe de la administración concursal, que tramita el Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid, concluyó en mayo de 2007 que el activo de la empresa sólo cubre el 34,1% de la deuda contraída con los 15.000 clientes que invirtieron su dinero en esta empresa.

El déficit patrimonial de la misma alcanza los 283,01 millones euros ya que posee un activo de 146,56 millones de euros frente a un pasivo de 429,58.