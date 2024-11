EH Bildu cuestiona la veracidad de la declaración de Aldama: "El personaje no goza de mucha credibilidad"

BILBAO 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha cuestionado la veracidad de la declaración del presunto conseguidor del 'caso Koldo', el empresario Víctor de Aldama, esgrimiendo que "el personaje no goza de mucha credibilidad" y advirtiendo de que hay quien trata de "cambiar el foco".

Preguntada en una entrevista en Radio Euskadi, recogida por Europa Press, sobre si se cree el testimonio que Aldama dio la semana pasada en la Audiencia Nacional, donde realizó diversas acusaciones contra altos mandos del PSOE y el presidente del Gobierno, la diputada ha puesto "en cuestión" sus afirmaciones "porque el personaje, la verdad, no goza de mucha credibilidad hables con quien hables".

"Hay veces que también las personas son las que se presentan con su credibilidad y este hombre no tiene mucha, la verdad; pero bueno en cualquier caso que todo que se dilucide todo y que se aclare todo", ha apuntado.

Mertxe Aizpurua cree que "lo importante" es no "descentrarse" y que "no se sucumba a esa tentación de intentar revertir el foco". "Es el fraude fiscal lo que ha habido y es lo que hay que investigar", ha añadido, lamentando que "día sí y otro día también las cosas están enmarañando mucho".

"Todo el resto puede servir para llenar portadas de periódicos con toda la intencionalidad del mundo, claro, pero lo que importa es si hubo fraude fiscal que ya se reconoció y que se diluciden responsabilidades en todos los ámbitos", ha señalado.

"SE TENDRÁN QUE DAR EXPLICACIONES"

Eso sí, ha insistido en que "se tendrán que dar las explicaciones que se tengan que dar", y que "hay muchísimas cuestiones que se tienen que ir aclarando, no tanto en este caso sino como otras marañas que se están que se están trenzando. Todo los días tenemos algo y se está intentando modificar el foco", ha afirmado.

Para la diputada de la formación soberanista, se deben determinar "todas las responsabilidades y que se paguen por esas responsabilidades si es que ha habido corrupción": "Lo tenemos clarísimo, ninguna cesión con la corrupción. Tolerancia cero".

No obstante, ha llamado a no olvidar que "en tantos y tantos temas que están saliendo aquí como champiñones por esta Corte de Madrid" no se le debe "olvidar a nadie" que "lo importante es el fraude fiscal que se reconoció en su momento".

"Ahora por mucha tinta de chipirón y por mucho que se intente cambiar el foco de la noticia, que no se nos olvide que es un fraude fiscal el que hay, que fue reconocido por el novio de Ayuso, lo que es el tema principal de todo esto", ha zanjado.