Elma Sáiz apunta a la ultraderecha como responsable de los disturbios: es quien sale ganando en el caos y el odio

Disturbios en el centro de la ciudad, a 24 de octubre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press

MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha apuntado hoy a la ultraderecha como responsable de los disturbios y actos violentos que se están produciendo en España en los últimos días y aunque ha precisado que los saqueos ocurridos en la noche del sábado en Barcelona se tienen que investigar, ha insistido en que "quien sale ganando, en el caos y en el odio, es la extrema derecha".

La portavoz del Ejecutivo se ha pronunciado así al ser preguntada, en una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, por la responsabilidad de los actos violentos que se están produciendo en España y sobre el episodio de Barcelona del fin de semana.

En primer lugar, Saiz ha condenado "sin paliativos" la violencia dejando claro que "no cabe ningún resquicio ante ningún tipo de violencia, ni saqueos, ni lesiones físicas, ni contra el mobiliario urbano". Además, ha recordado la advertencia del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni y del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, de que se va a exigir responsabilidades por estos hechos y que los padres de los menores "se van a tener que sentir interpelados".

No obstante, ha querido diferenciar "lo que ha pasado en Barcelona de otros movimientos que nacen de la sociedad civil, que de una manera absolutamente legítima reivindican derechos como la defensa de la educación pública o el acceso a una vivienda asequible".

"DECLARACIONES IRRESPONSABLES" DE FEIJÓO

Por ello, en su opinión, las declaraciones del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, apuntando a una complicidad del Gobierno con la violencia, son "absolutamente irresponsables".

Feijóo señaló este fin de semana que el Gobierno se está "resistiendo a abandonar el poder con violencia", afirmando que "Sánchez está jugando con fuego", con el fuego del "malestar social que ha provocado" y de "la violencia que no está frenando".

Al ser preguntada si hay desesperación de un Gobierno que se resiste a dejar el poder, Elma Saiz ha querido desvincular al Ejecutivo con estos hechos y ha advertido que cuando se buscan responsables es "importante ver quién se beneficia de estos episodios".

"Yo lo que diría es que cuando hay que buscar culpables, indudablemente va a haber una investigación en lo que ha pasado en Barcelona, pero cuando hay que buscar culpables yo me haría la pregunta de quién sale ganando con estos episodios", ha señalado la portavoz del Ejecutivo, quien acto seguido ha respondido a su propia pregunta: "quien sale ganando, en el caos y en el odio, es la extrema derecha".

Elma Saiz ha profundizado en esta "reflexión" añadiendo que "cuando se siembra el caos, el odio y la desinformación, siempre hay un ganador que es la extrema derecha".

Además, y tras condenar firmemente la violencia, ha apuntado que Feijóo no lo ha hecho "con contundencia" ante las manifestaciones cerca de las sedes del PSOE y sobre todo, en la sede central en la calle Ferraz. Y también ha criticado a la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso por, según ella, referirse con falta de respeto a los profesores que se están manifestando.

INVESTIGACIÓN DE LOS SAQUEOS DE BARCELONA

En cuanto al caso concreto de los saqueos del sábado en Barcelona, ha insistido en que van a ver "todas las responsabilidades" y se investigarán y aclararán los hechos. No ha querido apuntar claramente a algún tipo de injerencia extranjera porque considera que se tienen que realizar "todas las investigaciones".

"Siempre es importante que nosotros trabajemos con realidades, no podemos hacer elucubraciones en cuestiones tan sensibles como esta", ha recalcado antes de apuntar hacia el papel que han tenido las redes sociales como medio de "amplificar los bulos y la desinformación".

Por ello, ha considerado importante "poner encima de la mesa esa transparencia del algoritmo, ese acceso de los menores a las redes sociales con un control, con una pedagogía". Algo que, ha asegurado, es lo que está haciendo el Gobierno apostando por una regulación del entorno digital para que sea seguro.

No obstante, no ha querido entrar a valorar si ha podido tener alguna influencia el lobby isarelí en España, tras las advertencias de la organización ACOM, Acción y Comunicación sobre Oriente Medio, de que la complacencia del Gobierno con la intifiada, la llevaría a las calles de Barcelona. Se ha limitado a decir que es lo que tienen que analizar, recalcando el papel de las redes sociales en "muchas de las cosas que están pasando".