Torres rechaza que Sánchez tenga responsabilidad alguna en los disturbios de Barcelona y señala a las redes sociales

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, atiende a los medios de comunicación. A 07 de octubre de 2026, en Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press

MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha rechazado tajantemente que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tenga alguna responsabilidad en los disturbios violentos registrados el fin de semana en Barcelona, atribuyendo la violencia al papel de las redes sociales.

Durante una entrevista en 'La Hora de la 1', recogida por Europa Press, Torres ha comparado la situación con los incidentes ocurridos en Ceuta los días 25, 26 y 27 de agosto, cuando "no se le permitió entrar a las personas que estaban entregando la comida de Cruz Roja" y "se quemaron chamizos y chabolas en las playas".

El ministro ha recordado que ante aquellos "tres días tremendos" se realizó un llamamiento a la "no violencia" junto a las autoridades locales, quienes, según ha expresado, señalaban a "grupos que habían venido del exterior, que estaban organizados".

En este contexto, Torres ha ironizado sobre si "también fue Pedro Sánchez el responsable de los disturbios en Ceuta", tachando de "cosa absolutamente lamentable" que "siempre se intente buscar en el presidente del gobierno de España cualquier cuestión que ocurra en las calles con un afán absolutamente oportunista".

Así, el titular de Política Territorial ha cargado contra el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, tras acusar a Sánchez de resistirse a abandonar el poder "con violencia". "Solo tiene como argumento el insulto, la descalificación, el ataque vil, las acusaciones infundadas y ninguna propuesta", ha exclamado.

"Cuando se le pregunta por las pensiones, por la vivienda, por los derechos sociales, por la sanidad pública... todo eso ya se hablará después de las elecciones", ha reprochado, sosteniendo que quien solo recurre al insulto "sale derrotado de entrada" frente a un Ejecutivo que responde "con argumentos" y "con propuestas".

LAS REDES "AVIVAN" LA VIOLENCIA

Por otro lado, el ministro ha explicado que existe una red "importantísima" de conexión telemática que hace que "en muchas ocasiones los jóvenes estén mal informados". "Las redes deben ser para construir y no para avivar la violencia", ha indicado.

Torres ha condenado "indudablemente" los altercados ocurridos en la capital catalana, manifestando su deseo de que "la normalidad llegue cuanto antes y que las investigaciones concluyan". En esta línea, ha respaldado como "acertadas" las valoraciones del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, quienes han advertido de que los responsables tendrán que asumir las consecuencias y que los padres tendrán que pagar los desperfectos cometidos por menores.

Respecto a la posible autoría y coordinación de los altercados, ha precisado que en este momento "no hay novedades", pero ha detallado que "se está investigando, qué es lo que ha pasado, cómo se ha producido y quién puede estar detrás". Así, ha dicho que la prioridad del Ejecutivo es que "se alcance cuanto antes una normalidad en toda esa zona".