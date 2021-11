Elvira Rodríguez (PP) ve a Sánchez dispuesto a dar a ERC, PNV y Bildu "lo que le pidan" para aprobar los Presupuestos

No descarta que en la negociación presupuestaria esté sobre la mesa la excarcelación de etarras: "Los 'no' de Sánchez valen bien poco".

La vicesecretaria de Política Sectorial del PP, Elvira Rodríguez, considera que el presidente del Gobierno está dispuesto a dar a ERC, PNV y Bildu "lo que le pidan" para lograr aprobar en el Parlamento el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022. Es más, no descarta incluso que en esa negociación esté encima de la mesa la salida de la cárcel de presos de ETA pese al "no rotundo" de Pedro Sánchez porque, según ha dicho, su palabra "vale bien poco".

Así se ha pronunciado Rodríguez en una entrevista concedida a Europa Press coincidiendo con el arranque este miércoles del debate de las enmiendas de totalidad en el Pleno del Congreso, entre ellas la del Grupo Popular. Aparte del PP, los grupos que exigirán la devolución del proyecto en el debate de totalidad serán Vox, Ciudadanos, Junts, la CUP, Foro Asturias y Coalición Canaria.

"NO SON LAS CUENTAS QUE NECESITA ESPAÑA"

Rodríguez ha afirmado que los PGE que ha presentado el Ejecutivo de coalición de PSOE y Unidas Podemos "no son las cuentas que necesita España" porque esta herramienta de política económica, ha dicho, debería ir encaminada a "generar crecimiento y empleo", sin "dejar de lado" a los vulnerables. "El gasto social es necesario pero solo lo puedes financiar si creces y creas empleo", ha avisado.

Así, ha recalcado que los Presupuestos de 2022 se basan en unos objetivos macroeconómicos "equivocados desde el principio" y ha criticado que el Gobierno no haya "querido corregirlos". "¿Dónde queda la credibilidad española? Han presentado unas cuentas que no se entienden. Me parece que están en una postura incomprensible. Es pan para hoy y hambre para mañana", ha sentenciado.

En este punto, ha advertido de que los datos de crecimiento del PIB sobre el tercer trimestre del año, que con un alza del 2% intertrimestral se sitúan por debajo de lo estimado, hacen "saltar por los aires" las previsiones macroeconómicas del Ejecutivo de Sánchez.

ESTRUCTURA DE GASTO "ABSOLUTAMENTE EXAGERADA"

Rodríguez, que fue secretaria de Presupuestos con los Gobiernos del PP antes de ocupar la cartera de Medio Ambiente, ha censurado que los PGE incluyan una "estructura de gasto absolutamente exagerada". A su entender, se incrementan los gastos estructurales y no se va a "poder sostener" en la situación en la que está España.

"Y no vemos ninguna medida de ingresos que pueda ir encaminada precisamente a darle más competitividad a nuestras empresas, para generar más actividad, como hemos visto en otros países de nuestro entorno", ha agregado.

Además, ha pronosticado que habrá contrapartidas del Gobierno a PNV, ERC y Bildu durante la negociación presupuestaria como ya ocurrió con las anteriores cuentas públicas. "El año pasado lo vimos claramente, pero claramente. Lo de Bildu fue de vergüenza", ha aseverado, refiriéndose al acuerdo que el PSOE y UP firmaron con Bildu para derogar íntegramente la reforma laboral aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012.

La dirigente del PP cree que esas contrapartidas se podrán ver en poco tiempo. "La sensación que nos da el Gobierno es que está dispuesto a pagar lo que le pidan", ha enfatizado, para aludir a lo ocurrido el pasado viernes tras el acuerdo con el PSOE para incluir una cuota de producción en lenguas oficiales en la futura Ley Audiovisual.

Rodríguez ha criticado la actitud del Gobierno y que esté dispuesto a tratar estas cosas aunque no sea su ámbito. "Les darán lo que le pidan me temo, sea bueno o no sea bueno para todos los españoles", ha abundado.

Al ser preguntada si cree que en la línea de negociación con Bildu este año puede estar encima de la mesa la salida de la cárcel de etarras, tras las declaraciones del coordinador de la izquierda abertzale, Arnaldo Otegi, vinculando PGE y presos, Rodríguez no lo ha descartado pese a que el jefe del Ejecutivo lo negó con rotundidad en el Pleno del Congreso a preguntas del líder del PP, Pablo Casado. "Los 'no' rotundos del presidente del Gobierno ya sabemos lo que valen, bien poco", ha aseverado.

ALERTA DEL "REJONAZO" A LA CLASE MEDIA QUE PREPARA SÁNCHEZ

Además, la exministra ha arremetido contra la subida de impuestos que prevé el Gobierno y ha recordado que se han "hartado" de decir en sede parlamentaria que España debe tener "la misma presión fiscal" que los países de nuestro entorno.

Según ha explicado, ese incremento de la presión fiscal solo puede venir a través de estas vías: el impuesto del IRPF, el impuesto sobre el IVA o los impuestos especiales". "¿Eso qué significa? Que para sacar seis puntos de PIB le van a meter un rejonazo a la clase media que la van a dejar seca porque la estructura social española es de clase media", ha alertado.

Tras asegurar que "la clase media desde la crisis del 2007 es la que más ha sufrido", ha subrayado que volver a "presionarla" es un planteamiento político y económico "muy injusto". "Lo que hay que hacer es generar esas condiciones para que haya más actividad y más empleo. Es la manera de la que se puede recaudar más sin machacar a la mayor parte de los ciudadanos", ha resaltado.

"PREOCUPACIÓN" POR LA INFLACIÓN

La responsable económica del PP ha expresado su preocupación por la inflación y ha señalado que ya se ha trasladado a la cesta de la compra por el precio de la electricidad. "Y hay un riesgo importante de que se traslade a salarios", ha añadido.

En este sentido, ha subrayado que los datos son "preocupantes", ya que se aprecia que el consumo privado se ha frenado ante las elevadas tasas de inflación y también ha advertido sobre el impacto de los 'cuellos de botella' en las cadenas de suministros a nivel global y su afección en el sector del automóvil y la construcción en España.

"Si a la gente le sube mucho su gasto cotidiano, en la factura de la luz y la cesta de la compra, es normal que el consumo se retraiga", ha apuntado, para avisar que podrían estar ante "ese circulo vicioso o esa tormenta perfecta" mientras el Gobierno "no quiere reconocer las cosas".