ERC, Junts, Compromís y Errejón piden que el Congreso investigue al Rey Juan Carlos I

Rufián no tiene "muchas esperanzas" en que el PSOE permita que la Cámara tramite siquiera la petición

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

Esquerra Republicana (ERC) y el Grupo Plural, integrado por Junts, Compromís, Más País y el Bloque Nacionalista Galego (BNG), han registrado este jueves en el Congreso una iniciativa pidiendo la creación de una comisión de investigación relativa a supuestas cuentas y donaciones atribuidas al Rey Juan Carlos I con el fin de que pueda determinar las consiguientes responsabilidades "civiles, éticas y políticas" del ex Jefe del Estado.

Los partidos citados registran esta solicitud después de que se haya conocido que la Fiscalía suiza está realizando una investigación sobre una supuesta donación de 100 millones de dólares atribuida a Juan Carlos I y con destino a su amiga Corinna Larsen, un dinero presuntamente vinculado con comisiones de Arabia Saudí. Esa donación corresponde a 2012, cuando aún era jefe de Estado.

En concreto, el Grupo Plural y ERC pretenden que el Congreso investigue las presuntas cuentas irregulares de Juan Carlos I en Suiza y otros paraísos fiscales a nombre de tercero, y sus presuntas relaciones con casos de corrupción conocidos como el 'caso Tándem'.

"DEMASIADAS PREGUNTAS SIN RESPONDER"

También quieren que se averigüen los presuntos casos de blanqueo de capitales y chantajes en relación del ex jefe del Estado y la existencia de redes y estructuras opacas para la adjudicación de contratos tanto en España como en el extranjero, así la relación de Juan Carlos I con el contrato del AVE a la Meca.

Durante la presentación de esta iniciativa, el diputado de Compromís, Joan Baldoví, ha señalado que existen "demasiadas preguntas sin responder" en torno a las actividades de Juan Carlos I y que la comisión de investigación que reclaman lo que busca es aclararlas, ya no sólo por "salud democrática" sino también, y aunque él no es muy monárquico, "por la propia salud de la institución" monárquica.

"Son muchas preguntas que yo creo que una persona que está cobrando cerca de 200.000 euros de los impuestos de todos los españoles tiene que contestar", ha manifestado Baldoví, quien espera que esta vez esta petición de una comisión de investigación prospere, recordando que en 2017 la Mesa del Congreso, con los votos de PP, PSOE y Cs ya frenó una petición similar.

Hasta ahora todas las iniciativas que tenían como objetivo pedir cuentas a la Casa del Rey sobre las actividades del jefe del Estado han sido vetadas en el órgano de gobierno de la Cámara con el argumento de que el Congreso no puede controlar a quien ocupa la Jefatura del Estado.

Teniendo en cuenta estos antecedentes, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, si bien ha celebrado el apoyo de Unidas Podemos a la iniciativa, no tiene "muchas esperanzas" en que el PSOE permita siquiera que el Congreso la tramite. De hecho, los socialistas ya han recordado que los letrados de la Cámara se han pronunciado siempre en contra de investigar al Rey.

SI EL PSOE LA VETA, DEBERÁ DAR "MUCHAS EXPLICACIONES"

En caso de que se confirmen sus sospechas, Rufián ha dicho que el Gobierno tendrá que dar "muchas explicaciones" porque no se entendería que el Gobierno "del cambio" no permita acabar "de una vez por todas" con la "opacidad" que existe en torno a una familia "a la que nadie vota pero que cobra casi 8 millones de euros públicos al año". "Si hay un tema que merece una comisión de investigación en el Congreso y merece ser tratado por este Gobierno del cambio es éste", ha apostillado.

"Es fundamental en un Estado de Derecho que nadie, se apellide como se apellide, esté por encima de la transparencia y la ley", ha recalcado por su parte el diputado de Más País, Íñigo Errejón, quien ha avisado al PSOE de que si no accede a esas pesquisas tendrá que explicar su oposición a que se investigue sobre "la transparencia de quien fue jefe del Estado". "Si lo investiga la Fiscalía Suiza, no es normal que no lo haga el Congreso", ha argumentado.

De forma paralela, Junts ha registrado una batería de preguntas en el Congreso para, entre otras cuestiones, saber las medidas que adoptará el Gobierno para esclarecer las informaciones que implicarían a Juan Carlos I en una trama de comisiones ilegales, si piensa instar a la Fiscalía a actuar y si ha contactado con algún miembro de la Casa del Rey o de la Familia Real.