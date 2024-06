ERC pide una financiación "singular" para Cataluña, pero está abierta a posibles fórmulas que ofrezca Hacienda

MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta de ERC en el Congreso, Teresa Jordà, ha defendido esta sábado un sistema de financiación "justo" y que saque a Cataluña de la "ordinalidad" pero se ha mostrado abierta a que desde el Ministerio de Hacienda les puedan proponer "otras fórmulas" y tampoco se ha cerrado a que el nuevo modelo salga de una negociación global que afecte también a otras comunidades autónomas.

En una entrevista al programa 'Parlamento' de RNE recogida por Europa Press, Jordà ha recordado que la búsqueda de una "financiación singular" para su comunidad está "encima de la mesa" porque forma parte del pacto de investidura que sellaron con los socialistas.

"Ese acuerdo habla de crear una comisión bilateral entre ERC y el PSOE para trabajar para una financiación justa para Cataluña y, dentro de esa comisión, veremos en qué términos", ha reseñado Jordà. Preguntada si a su formación le valdría que se haga dentro de una negociación global para cambiar el modelo general como plantea el Gobierno, ha respondido que "depende".

En este sentido, ha incidido en que Cataluña padece "un déficit fiscal enorme, de 22.000 millones de euros al año, que convierte en un déficit social que toca directamente a los ciudadanos". A partir de ahí, ha añadido que ERC "es un partido republicano y solidario" que no tiene "ningún problema" en que se mejore también la financiación de otros territorios del Estado.

"Nosotros trabajamos para Cataluña, pero no vamos a ponernos en contra de nadie, pero queremos una financiación justa para Cataluña. Y esto creemos que pasa por salir de la ordinalidad. Si desde el ministerio se nos ofrecen otras fórmulas, pues veremos. Nosotros estamos dispuestos a hablar, por eso esta comisión bilateral, pero lo que queremos conseguir es una financiación justa para los autónomos, para los empresarios, para la gente de nuestro país", ha dicho.

EL CAMINO DE LA AMNISTÍA "SERÁ LARGO", PERO "ACABARÁ BIEN"

Por otra parte, respecto a la aplicación de la ley de amnistía, Jordà ha asumido que el camino "será largo" pero "acabará bien". "No puede ser de otra manera; la Ley de Amnistía debe cumplirse", ha dicho.

A su juicio, que la opinión pública "dude de si los jueces aplicarán una ley" es "un síntoma extremadamente claro del déficit democrático que existe en el Estado español" que achaca, en parte, a la "falta de valentía" que ha tenido "hace demasiados años" un gobierno que es, "a priori, progresista".

"El tema es el de siempre. El Poder Judicial español se comporta como tal. Las manifestaciones contra la Ley de Amnistía de jueces vistiendo la toga, son impropias del Poder Judicial y un insulto insulto radical a la separación de poderes en un Estado democrático", ha censurado.

También ha lamentado que sea "noticia" que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz haya "puesto orden" en los fiscales del 'procès' contrarios a aplicar la amnistía para casos de malversación. "Entiendo que tendría que ser irrelevante, porque cualquier ley debe cumplirse", ha insistido.

EXIGE VALENTÍA A SÁNCHEZ

Por último, Jordà ha animado al PSOE a atreverse a cambiar la Ley Orgánica del Poder Judicial para evitar bloqueos en la renovación del órgano de gobierno de los jueces. "A un gobierno de izquierdas se le presupone valentía, y se supone que tiene que dar garantía de que este es un Estado democrático", ha indicado.

A su juicio, el PSOE lleva "muchos años perdidos" pero hay que han probado en sus carnes la "guerra judicial" deberían dar ese paso, al igual que otros para avanzar en la regeneración democrática como la derogación de la 'Ley mordaza', la reforma de la que regula el CNI, la de secretos oficiales y la de Transparencia, entre otras cosas.

"Estamos a la espera de que el presidente del Gobierno demuestre ganas y valentía porque, si no, hacemos bueno aquello de que lo que no se gana a las urnas, y me estoy refiriendo al PP, por ejemplo, lo ganan en otros estamentos. Y esto es, en parte, por la falta de valentía de Pedro Sánchez", ha concluido.