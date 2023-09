ERC repite que "amnistía y referéndum son las condiciones" para negociar la investidura de Sánchez

El presidente de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès tras intervenir durante el tercer Debate de Política General de la legislatura, en el Parlament de Catalunya, a 27 de septiembre de 2023, en Barcelona, Catalunya (España). El debate arrancó ayer, - David Zorrakino - Europa Press

Vox, CS y PP cargan contra la amnistía, los comunes piden a ERC y Junts aprovechar la "oportunidad" y el PSC apela a la discreción



BARCELONA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha reiterado este viernes que "amnistía y referéndum son las condiciones de la negociación" para investir presidente del Gobierno al socialista Pedro Sánchez.

"Amnistía y referéndum. Estas son las condiciones de la negociación", ha insistido la también diputada durante el Debate de Política General (DPG) que se celebra en el Parlament de Cataluña.

Vilalta ha celebrado el acuerdo entre independentistas sobre la amnistía y ha negado, como han sostenido los socialistas, que votar sobre la independencia suponga dividir a la sociedad catalana.

Por su parte, Mònica Sales (Junts) ha acusado al Govern de falta de credibilidad para liderar la hoja de ruta hacia la independencia, aunque ha celebrado que ERC y Junts hayan pactado una resolución para condicionar la investidura de Sánchez al referéndum. "Muévase de la casilla de salida, presidente. Hay mucho que hacer", le ha dicho a Pere Aragonès.

Desde la CUP, Dolors Sabater ha acusado a los socialistas de preferir una España "antes facha que rota", después de que el líder del PSC, Salvador Illa, ha reiterado su 'no' al referéndum aunque sea a costa de repetir las elecciones, y ha advertido que la defensa de la amnistía debe ser inseparable de la autodeterminación.

"LA AMNISTÍA SERÁ UNA VICTORIA"

El portavoz de los comunes, David Cid, ha sostenido que la clave es no dar "una segunda oportunidad a un gobierno de PP y Vox" y ha apelado a la responsabilidad y a la altura de miras.

"El catalán en el Congreso es una victoria. El catalán en Europa será una victoria. Y la amnistía será una victoria. Así de claro se lo digo", ha afirmado Cid.

La portavoz de los socialistas, Alícia Romero, ha apelado a la prudencia y la discreción en las negociaciones: "Sabemos que es más difícil callar que hablar. Si queremos llegar a buen puerto, hay que ser prudentes, hay que ser discretos", y también ha defendido el diálogo para garantizar la convivencia, tras lo que ha añadido que la gesticulación no puede ganar.

OPOSICIÓN DE VOX, CS Y PP

El portavoz de Vox en el Parlament, Joan Garriga, ha criticado que se plantee "con la ayuda inestimable del PSC una amnistía para golpistas" y ha advertido de que la unidad de España no se negocia, se defiende, según él.

Desde Ciudadanos, Anna Grau ha acusado de mentir a "los que usan en vano la palabra amnistía" y se reservan, en sus palabras, la opción de mercadear la impunidad por una investidura.

Por su parte, Lorena Roldán (PP) ha cargado contra los socialistas por, según ella, "blanquear todo lo ocurrido en 2017" y ha lamentado que habrá amnistía y lo que sea que quiera el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, en sus palabras.



"DEBILIDAD" DEL GOVERN

Las portavoces de PSC y Junts también han alertado de la debilidad que, a su juicio, tiene el Govern de ERC, al que han reprochado falta de iniciativa, en la línea de las tres propuestas de resolución que han presentado para constatar la minoría parlamentaria que sostiene el Ejecutivo catalán, de 33 diputados.

Ante ello, Vilalta ha criticado que los grupos señalen al Govern por estar en minoría y no lo hagan, en cambio, con el gobierno del PSC en el Ayuntamiento de Barcelona, y ha sostenido que no hay ninguna mayoría alternativa en el Parlament al Govern de ERC que no pase por "impedir, frenar o no construir".