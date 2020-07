Errejón pide a Sánchez que aproveche el acuerdo europeo para que España deje de ser una "colonia de sangría y ladrillo"

MADRID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que aproveche la "oportunidad" que supone el acuerdo alcanzado el Europa de reparto de fondos para afrontar la crisis del COVID-19 para lograr que España deje de ser "una colonia de gente precaria dedicada al monocultivo de la sangría y el ladrillo", y sea "un país soberano y emprendedor".

"De cómo se inviertan estos millones dependerá el futuro de varias generaciones y la viabilidad de España como país", ha avisado el diputado madrileño durante su intervención en el Pleno del Congreso en el que Sánchez ha explicado los detalles del acuerdo alcanzado en el último Consejo Europeo.

DICE QUE NO ES UN PLAN MARSHALL PERO SÍ UNA LÍNEA DE PARTIDA

Según Errejón, ese acuerdo "no es la solución ni la línea de llegada", ni un Plan Marshall, como lo define el presidente del Gobierno, pero sí "una línea de partida que supone una gran oportunidad" para afrontar la "batalla", con el objetivo de lograr que la Unión Europea "no sea solo un reino de mercaderes", y que las "condiciones" no signifiquen para España "más empobrecimiento".

Y en este punto, ha defendido que ese acuerdo debe servir "para romper con la división continental del trabajo" que ha "condenado" a España a ser "la colonia de trabajo barato, de sangría y ladrillo", y que es la razón de que ahora nuestro país "sufra tanto cuando algunos países recomiendan no viajar a España", y de que "los gobiernos no se atrevan a tomar las medidas que habría que tomar", porque suponen "frenar la temporada turística".

Asimismo, ha pedido a Sánchez que deje de "maltratar" a la mayoría parlamentaria que hizo posible si investidura, y se ha dirigido al líder del PP, Pablo Casado, para reprocharle que esté "contando muertos" en lugar de atender a las "ocurrencias" de algunos de sus presidentes autonómicos, como la de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y la nueva 'cartilla Covid' que ha propuesto.