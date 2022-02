Errejón rechaza los cordones sanitarios a Vox y avisa de que ya no moviliza e "miedo" a los de Abascal

Archivo - El líder de Más País, Íñigo Errejón; y la diputada de Equo , Inés Sabanés, en una rueda de prensa - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El líder de Más País, Íñigo Errejón, considera "una mala idea" crear cordones sanitarios a Vox a raíz de los resultados electorales cosechados por este partido en Castilla y León y ha pedido a todas las fuerzas de izquierdas no exonerar al PP de su responsabilidad de conformar un Gobierno en esa comunidad.

En rueda de prensa en el Congreso, Errejón ha dicho que le parece "preocupante" el apoyo que los de Santiago Abascal han obtenido en Castilla y León, pero ha pedido dejar de "regañar" a la ciudadanía y ponerse "en alerta".

Lo que, a su juicio, no pasa por crear cordones sanitarios en torno a Vox porque eso supondría "regalarle" que se le vea como un partido "antisistema" en un momento en el que "todo el mundo maldice la política". "Nada le gustaría más que un cordón sanitario, pero creemos que es una mala idea", ha insistido.

QUE EL PP ASUMA SU RESPONSABILIDAD

En este punto, ha llamado a todas las fuerzas de izquierdas a no exonerar al PP de su responsabilidad de conformar Gobierno en Castilla y León, y de decidir si quiere gobernar o no con Vox, del que ha conseguido ser "mucho más rehén" con su decisión de adelantar las elecciones en esa comunidad. "Eso le retratará", ha comentado.

También ha aconsejado al conjunto de partidos "progresistas" a que hagan una reflexión "crítica" sobre los resultados cosechados este domingo, y singularmente se ha dirigido al Gobierno de PSOE y Unidas Podemos porque considera estas elecciones han evidenciado que "a la ola reaccionaria no se la frena con el miedo sino recuperando la iniciativa y haciendo grandes transformaciones".

Preguntado sobre si tras estos comicios cree que Más País debería presentarse o no de la mano de Yolanda Díaz para próximas citas electorales, Errejón ha respondido que este domingo todos los partidos a la izquierda del PSOE se presentaron en una sola candidatura y los resultados "no han sido nada buenos". "Por tanto, el problema no es el número de candidaturas sino la propuesta", ha dicho.



