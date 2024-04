Espadas cree que Aragonès va al Senado a "hablar de su libro" para hacer campaña de cara a las elecciones catalanas

MADRID, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Senado, Juan Espadas, ha expresado su creencia sobre que el presidente de Cataluña, Pere Aragonès, acude a la Comisión General de Comunidades Autónomas que se celebra el lunes en el Senado para "hablar de su libro" y defender el programa de ERC de cara a las elecciones catalanas del próximo 12 de mayo.

Así ha valorado el también secretario general del PSOE de Andalucía en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, la confirmación del presidente de Cataluña a que acudirá a la comisión convocada por el PP en la Cámara Alta sobre el contenido autonómico de la Ley de Amnistía, tras haber ironizado con que "como independentista, catalán y de izquierdas, trolear al PP" siempre le "apetece".

Espadas ha indicado que, "como hizo la vez anterior", Aragonès viene a "hablar de su libro, a hablar de su propuesta" y las de su partido, todo en el marco de la campaña electoral y con medidas que "el PSOE sencillamente no comparte".

En este sentido, ha valorado la convocatoria de la Comisión General de CCAA como un intento de los de Alberto Núñez Feijóo de "volver a intentar su desgaste o su rechazo" a la amnistía "volviendo a pasear a todos sus presidentes autonómicos por el Senado". Así, ha denunciado que dicha comisión está "para otra cosa" y que se está utilizando "de forma participativa".

Además, ha recordado que el presidente de Asturias, el socialista Adrián Barbón, no va la comisión porque "ni se le ha invitado", pero tampoco acudirá el presidente andaluz, Juanma Moreno, que pone ese día en Sevilla la primera piedra de una nueva línea del Metro de Sevilla, por lo que no cree que el debate del Senado "aporte algo".

LA REACCIÓN DE ALFONSO SERRANO, "VERGONZOSO"

Espadas también se ha pronunciado sobre las declaraciones que el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, profirió contra la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, acusándola de reunirse "con empresarios en hoteles", después de que se desvelara que se encontró con la pareja de Isabel Díaz Ayuso en un bar para "tomar una coca cola".

"A mí lo que me parece vergonzoso son las declaraciones del señor Serrano ayer. Si me pone en este caso a preguntar, yo lo que sigo escandalizado desde ayer es con las barbaridades que pudo decir este señor", ha sostenido el portavoz del PSOE en el Senado, reconociendo que, "más allá del morbo mediático", no introduce más elementos que la reunión de "dos personas en un lugar público".