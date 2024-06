Espadas y secretarios provinciales del PSOE-A cierran filas con su proyecto y remiten a los críticos a los congresos

Aprecian un "desgaste" de Moreno como líder del PP al no alcanzar el 40% de votos el 9J pese a gobernar con mayoría absoluta en Andalucía



SEVILLA, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, y los ocho secretarios generales provinciales socialistas han concluido en la reunión que han mantenido este viernes en la "necesidad" de reafirmarse "en el proyecto político emprendido en el inicio de esta legislatura autonómica", así como han apuntado que "las cuestiones orgánicas que puedan plantearse por algunos compañeros o compañeras se dirimirán en los órganos del partido y cuando corresponda en los respectivos congresos".

Así se puede leer en una "resolución" que el PSOE-A ha difundido este viernes tras dicha reunión de Juan Espadas con los líderes provinciales del socialismo andaluz para evaluar el resultado de las elecciones europeas celebradas el pasado domingo, 9 de junio.

De este modo, en esta reunión han participado, además del líder del PSOE-A, los secretarios generales provinciales socialistas de Almería, Juan Antonio Lorenzo; Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix; Córdoba, Rafi Crespín; Granada, José Entrena; Huelva, María Eugenia Limón; Jaén, Francisco Reyes; Málaga, Daniel Pérez, y Sevilla, Javier Fernández, quienes han analizado los datos de cada una de las provincias.

El PSOE-A encajó este pasado domingo su primera derrota en unas elecciones europeas en Andalucía, donde el PP-A liderado por Juanma Moreno, que gobierna desde 2022 la Junta con mayoría absoluta, encadenó su cuarta victoria consecutiva en unos comicios en la comunidad autónoma.

En concreto, el PSOE-A consiguió 935.603 votos en Andalucía en dichos comicios, el 32,16% del total, mientras que el PP-A venció con 1.101.460 votos, el 37,87% de los contabilizados, aventajando así a los socialistas en 165.857 votos y 5,71 puntos.

En relación a los comicios europeos de 2019, el PSOE-A ha perdido 8,37 puntos y 612.293 votos en Andalucía, mientras que, por el contrario, si se compara el resultado del 9J con el de las elecciones autonómicas andaluzas del 19 de junio de 2022, el partido de Juan Espadas ha logrado 47.278 votos más respecto a los 888.325 de aquellos comicios, que se tradujeron en 30 diputados en el Parlamento.

Tras la derrota del 9J, algunas voces socialistas han dirigido críticas a la dirección del PSOE-A que encabeza Juan Espadas e incluso han llegado a reclamar su dimisión, como han planteado el que fuera líder del PSOE de Córdoba y presidente del Parlamento andaluz, Juan Pablo Durán, y el catedrático de la Universidad de Sevilla Luis Ángel Hierro, que rivalizó con él en las primarias que se celebraron en 2021 para elegir al candidato socialista a la Presidencia de la Junta en los comicios de 2022.

Además, la expresidenta de la Junta y antecesora de Juan Espadas al frente de la Secretaría General del PSOE-A, Susana Díaz, tildó el pasado martes de "muy doloroso" el resultado registrado por el partido en Andalucía el 9J, y defendió que hoy "hay quien firmaría" lograr resultados como los que el PSOE-A consiguió en las autonómicas de 2018 y en las europeas de 2019, en las que fue la fuerza más votada en Andalucía, aunque tras los comicios de 2018 dejó el Gobierno de la Junta merced a los acuerdos que el PP-A firmó con Ciudadanos y con Vox para la investidura de su líder, Juanma Moreno.

APUESTA POR "SEGUIR MEJORANDO LA LABOR DE OPOSICIÓN"

En este contexto, el secretario general del PSOE-A y los secretarios provinciales han apostado este viernes por "seguir profundizando y mejorando la labor de oposición y la movilización de todo el partido en las agrupaciones locales", así como por "construir un proyecto de gobierno alternativo al del PP para las próximas elecciones en las que pediremos de nuevo la confianza de la ciudadanía".

Por otro lado, los dirigentes socialistas han señalado que "las cuestiones orgánicas que puedan plantearse por algunos compañeros o compañeras se dirimirán en los órganos del partido y cuando corresponda en los respectivos congresos".

ANÁLISIS DEL RESULTADO DEL 9J

Tras los comicios del 9J, los dirigentes socialistas han querido "trasladar a la militancia el agradecimiento por el intenso trabajo desarrollado en la campaña electoral y, en especial, a las candidatas y candidatos andaluces".

Espadas y los secretarios generales provinciales han querido subrayar que, "a pesar del bajo nivel de participación de estas elecciones", el porcentaje de voto obtenido para el PSOE andaluz sobre el total de sufragios cosechados en Andalucía es del 32,2%, "dos puntos por encima de la media nacional de voto al PSOE, lo que supone casi el 18% del total, con 935.603 votos".

Los dirigentes socialistas andaluces han agregado que "el contexto nacional ha sido difícil por cuanto el PSOE sólo ha ganado en tres comunidades, Cataluña, Navarra y Canarias, con porcentajes inferiores" al conseguido por el PSOE andaluz, que ha sido además "el partido más votado en el 54% de los municipios de Andalucía, aunque experimenta algún retroceso en el medio rural y municipios grandes de áreas metropolitanas", según apostillan en esta resolución.

Este resultado "no ha sido suficiente para ganar las elecciones europeas", constatan Espadas y los secretarios provinciales, que felicitan al PP por su victoria en España --con 22 eurodiputados frente a los 20 asignados al PSOE--, pero agregan que no pueden "dejar de constatar" que los dirigentes 'populares' "llevan meses generando un ambiente político irrespirable de confrontación con el Gobierno de España y, en particular, deshumanizando la figura de su presidente, Pedro Sánchez, con un hostigamiento perpetuo alimentando, además, de forma continua, informaciones falsas, bulos o el permanente mantra del maltrato a Andalucía, carente de fundamento alguno".

La resolución de los dirigentes socialistas andaluces agrega que "el PP se ha presentado a esta campaña sin programa ni propuestas e intentando que estas elecciones fueran un plebiscito contra Pedro Sánchez".

"Es evidente que, para ello, necesitaban un resultado contundente como el que pronosticaban y que finalmente no se ha dado", según apostillan Espadas y los secretarios provinciales, que agregan que el resultado de las elecciones "no es el deseado, pero constata una base electoral sólida" para el PSOE-A "en las tres últimas elecciones celebradas".

"RECUPERACIÓN DE VOTO" SOCIALISTA

En esa línea, ponen de relieve que "la recuperación de voto socialista desde las elecciones autonómicas de 2022, junto con la caída de voto del PP, hace que la distancia en estos momentos entre los dos partidos haya pasado de estar entre el 43% del PP y 24% del PSOE de 2022, al 37% del PP y 32% del PSOE en estas pasadas elecciones", de forma que "la diferencia se reduce de 19 a cinco puntos en dos años".

A los dirigentes socialistas andaluces les "preocupa igualmente la aparición de un segundo partido de ultraderecha" --en alusión a 'Se acabó la fiesta', de Luis 'Alvise' Pérez-- con un 6,2% de voto, "junto al incremento de Vox con un 10,9%".

"Sin duda, el escoramiento hacia la ultraderecha del PP en determinados argumentos de campaña o la posibilidad de que pacten con ellos en las instituciones europeas ha generado aún más fuerza en esos partidos radicales", manifiesta la resolución socialista.

"DESGASTE" DE MORENO "COMO LÍDER DEL PP"

Juan Espadas y los secretarios provinciales socialistas advierten además un "desgaste" del presidente de la Junta, Juanma Moreno, "como líder del PP en comparación con otros liderazgos en comunidades autónomas", que "se traduce en que es el único territorio donde, gobernando su partido con mayoría absoluta, no llega al 40% de los votos", según ponen de relieve.

En esa línea, concluyen destacando que "el PP andaluz está en el décimo puesto del ranking de resultados de su partido en el conjunto de comunidades que gobierna, y no es la que más aporta al PP en el conjunto nacional".