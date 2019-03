España es el noveno país de la OTAN con más mujeres en las Fuerzas Armadas

Publicado 08/03/2019 15:23:39 CET

El secretario general admite que "queda mucho camino" para integrar a las mujeres en las FFAA y pide "invertir" en ellas

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha reconocido que "queda mucho camino" para integrar las mujeres en las Fuerzas Armadas en los países de la Alianza Atlántica, aunque ha puesto en valor los progresos que se están haciendo en el seno de la OTAN para promover a las mujeres y ha reclamado "invertir" en ellas porque es la única forma de contribuir a la seguridad a largo plazo.

"Invertir en las mujeres no es sólo la elección inteligente. Es la única elección posible para una paz y seguridad duraderas", ha defendido el secretario general aliado.

"Las Fuerzas Armadas tradicionalmente han estado muy dominadas por los hombres. Todavía es el caso. Pero al menos en la OTAN estamos avanzando de forma gradual en la dirección correcta. Cada vez hay más mujeres en las Fuerzas Armadas en más países aliados", ha defendido durante una entrevista con un grupo de mujeres periodistas con motivo del Día de la Mujer.

Así, Stoltenberg ha puesto en valor el nombramiento de la primera mujer al frente de un Estado Mayor de un país aliado, la eslovena Ajenka Ermenc, el hecho de que más mujeres están en puestos de mando como la general de Brigada estadounidense, Marti Bissell, al frente del Cuartel General de la OTAN en Bosnia y Herzegovina, o la teniente general de la Fuerza Aérea canadiense Chris Whitecross, al frente del Colegio de Defensa de la Alianza Atlántica en Roma.

También seis mujeres ocupan el Ministerio de Defensa en países aliados, incluido España, nueve son las representantes permanentes de sus países ante la OTAN y la 'número dos' del organismo de defensa euroatlántico también es una mujer por primera vez en su historia, la diplomática estadounidense Rose Gottemoeller, aunque "se está lejos del 50 por ciento".

"Todavía queda mucho camino", ha concedido el noruego. "No digo que estemos donde tendríamos que estar, pero realmente hemos progreso en cuestiones de género, tanto en la organización como en lo que hacemos en operaciones y misiones", ha dicho.

ESPAÑA EL NOVENO PAÍS CON MÁS MUJERES EN EL EJÉRCITO

Por lo que respecta a la presencia de la mujer en las Fuerzas Armadas, apenas las mujeres apenas representan el 10,9% del total de miembros en el conjunto de países de la OTAN frente al 7,1% en 1999 pero apenas el 9,5% de las mujeres tiene rango de general de Brigada o superior, el 13,3% es comandante o coronel y el 14,7% es teniente o capitán.

España es el noveno país de la OTAN con mayor presencia en las Fuerzas Armadas, un 12,6%, pero no cuenta con ninguna mujer general, apenas el 2,4% es comandante o coronel y el 6,2% es teniente o capitán.

Las mujeres tienen mayor presencia en Hungría (20%), Eslovenia (16,1%), Letonia (16%), Estados Unidos (15,9%), Grecia (15,4%), Canadá y Bulgaria (15,1% en cada caso), Francia (15%) y Albania (14%) y República Checa (12,6%) y donde menos, en cambio, en Turquía (1,3%), Italia (4,3%) y Polonia (5%). También superan la medida Alemania ((11,3%) y Croacia (11%).

El 63% de las mujeres abandonan las Fuerzas Armadas en los países de la OTAN por jubilación, pero el 33% esgrime dificultades para conciliar la vida familiar y laboral todavía en la OTAN y el 4% por falta de oportunidades de promoción. En el caso de España, el motivo principal de las mujeres es la finalización de su contrato.

El 59,3% de los países de la OTAN cuenta con programas o políticas para ayudar a la conciliación familiar dentro de las Fuerzas Armadas, el 66,7% medidas de apoyo en el caso de que ambos progenitores sean miembros, como no desplegarles al mismo tiempo y el 85,2% cuenta con medidas para facilitar el cuidado de los menores, como guarderías, pero apenas el 55,6% permite el empleo a tiempo parcial.

Precisamente, la teniente general Whitecross ha defendido que "las mujeres pueden ocupar todos los puestos", al ser preguntada si deben poder acceder a todos los cuerpos, incluido las fuerzas de operaciones especiales. "No significar reducir estándares", ha asegurado.

"Fisiológicamente somos diferentes", ha concedido, pero ha recordado que en Canadá "todos" los puestos en las Fuerzas Armadas están abiertos a mujeres desde "casi 30 años" aunque no ocurre en todos los países de la OTAN. "Quienes intenten decir que somos iguales, francamente no necesariamente verdad. Pero diferente no significa no capaz", ha remachado, al tiempo que ha insistido en la necesidad de tratar con "dignidad y respeto" a cualquier ser, al ser preguntada por el problema del acoso sexual a la mujer en las Fuerzas Armadas. "No digo que no ocurra. Creo que cuánto más se habla de ello (.. ) mejor estaremos" para enfrentarlo, ha explicado.

Aunque el 81,5% de los países cuenta con programas para prevenir el acoso y la violencia sexual de la mujer en las Fuerzas Armadas, el 40,7% de los países registran casos de acoso sexual en el cuerpo. España es el país que cuenta con más asesores de género en las Fuerzas Armadas, 230 del total de 553 en toda la OTAN, seguido de Italia (170).